La comisión del 6 de enero tiene información “de primera mano” del comportamiento de Trump en el asalto al Capitolio por múltiples fuentes

(CNN) — La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio el 6 de enero tiene información de múltiples fuentes, con conocimiento de primera mano, que describe lo hacía el entonces presidente Donald Trump durante la insurrección, según una persona familiarizada con la investigación.

“Hay un grupo de personas con información relevante”, dijo la fuente.

Un testigo clave que ha declarado es Keith Kellogg, asesor de seguridad nacional del entonces vicepresidente Mike Pence. Kellogg estaba estaba con Trump en la Casa Blanca cuando se desarrollaba el ataque al Capitolio. Este testigo, a quien los periodistas vieron al ingresar a su entrevista de diciembre, le dijo a CNN este domingo que declaró bajo juramento ante la comisión. Pero, se negó a comentar sobre el fondo de su testimonio.

La comisión también tiene textos y otros documentos que arrojan luz sobre lo que hacía Trump, según la fuente. Algunos de esos mensajes provienen de Mark Meadows, exsecretario general de la Casa Blanca de Trump, quien los entregó al panel. La Cámara votó el mes pasado para remitir a Meadows al Departamento de Justicia por desacato al Congreso, después de que no compareciera para una declaración.

“Trump no hizo nada”, muestran algunos mensajes

El presidente de la comisión, Bennie Thompson, y la vicepresidenta Liz Cheney revelaron la existencia de algunos de esos detalles este domingo. En ese sentido, argumentaron que la información subraya cómo Trump no hizo nada para detener la violencia, la cual ellos consideran un incumplimiento del deber.

“Tenemos un testimonio significativo que nos lleva a creer que se le había dicho a la Casa Blanca que hiciera algo”, dijo Thompson, un demócrata de Mississippi, a Dana Bash, de CNN, en “State of the Union”.

“Queremos verificarlo todo para que cuando produzcamos nuestro informe y cuando tengamos las audiencias, el público tenga la oportunidad de verlo por sí mismo”, añadió. “Lo único que puedo decir es que es muy inusual que alguien a cargo observe lo que está sucediendo y no haga nada”.

Cheney, una republicana de Wyoming, dijo que el panel tiene un “testimonio de primera mano” de que durante el ataque al Capitolio la hija de Trump y entonces asesora principal, Ivanka Trump, le pidió a él que interviniera.

“Sabemos que su hija… Tenemos un testimonio de primera mano de que su hija Ivanka fue al menos dos veces para pedirle que ‘por favor detenga esta violencia'”, dijo Cheney a ABC News en “This Week”.

CNN informó previamente sobre algunas de estas interacciones, descritas en los libros I Alone Can Fix It, de los reporteros del diario The Washington Post Carol Leonnig y Philip Rucker, y Peril, de los periodistas del Post Bob Woodward y Robert Costa. Ivanka Trump intentó intervenir repetidamente al hablar con su padre tres veces. “Suelta esto”, le dijo. “Déjalo ir”, dijo, según el libro Danger.

“Cualquier hombre que no lo hiciera, cualquier hombre que provocara un asalto violento al Capitolio para detener el conteo de votos electorales, cualquier hombre que mirara la televisión mientras policías eran golpeados, mientras sus partidarios estaban invadiendo el Capitolio de Estados Unidos, claramente no es apto para un cargo futuro, claramente nunca más podrá estar cerca de la Oficina Oval”, agregó Cheney en ABC.

Los mensajes de Donald Trump Jr. sobre su padre durante el ataque al Capitolio

La comisión selecta de la Cámara también reveló previamente mensajes de texto del hijo del expresidente Donald Trump Jr. a Meadows, en los que indicaba que su padre necesitaba “condenar” la insurrección a medida que se desarrollaba.

“Él tiene que condenar esta mie*** lo antes posible. El tuit de la policía del Capitolio no es suficiente”, escribió Trump Jr. en un mensaje a Meadows que Cheney leyó en voz alta el mes pasado, mientras la comisión se reunía para avanzar en el informe de desacato contra Meadows para una votación en el pleno de la Cámara.

Cuando Meadows le respondió que estaba de acuerdo, Trump Jr. dijo, según Cheney: “Necesitamos una declaración de la Oficina Oval. Él tiene que liderar ahora. Esto ja ido demasiado lejos y se ha salido de las manos”.

Solo después de las súplicas de los asistentes y aliados del Congreso dentro del Capitolio sitiado el 6 de enero, el entonces presidente lanzó un video grabado instando a la masa de sus partidarios a “irse a casa”, mientras seguía avivando sus quejas fuera de lugar sobre una elección robada.

“Simplemente podría haber caminado unos metros hasta la sala de reuniones de la Casa Blanca. Podría haber ido inmediatamente a la televisión en vivo y pedirles a sus seguidores que detuvieran lo que estaba sucediendo, pedirles que se fueran a casa. No lo hizo”, dijo Cheney en “Face the Nation” de CBS News este domingo. “Al mismo tiempo que sucedía el asalto violento, él estaba mirando televisión y también estaba llamando a un senador para instar a que se retrasara la votación electoral”.

CNN informó anteriormente que Trump habló con el senador republicano de Alabama Tommy Tuberville mientras se desarrollaban los disturbios mortales, tratando de convencerlo de que hiciera objeciones adicionales a la votación del Colegio Electoral, en un esfuerzo inútil por bloquear la certificación del Congreso de la victoria del presidente Joe Biden, según una fuente familiarizada con la llamada.

La comisión ha entrevistado a decenas de aliados de Trump y exfuncionarios mientras trabaja para publicar un informe provisional con los hallazgos iniciales para el verano, dijo anteriormente un asistente de la comisión a CNN.

Los miembros de la comisión han dicho que esperan presentar más de su trabajo en un entorno público este año. Lo que incluiría audiencias públicas que describen la cronología de lo que ocurrió el 6 de enero. El momento específico de estas audiencias aún no se ha establecido.

Alex Marquardt y Paul LeBlanc, los dos de CNN, contribuyeron a este informe.

