Conoce las nuevas razas de perros reconocidas oficialmente por el American Kennel Club

(CNN) — El año nuevo ha tenido un gran comienzo para los amantes de los perros gracias a la incorporación de dos nuevas razas al American Kennel Club (AKC, por sus siglas en inglés).

El AKC, el registro de perros de raza pura más grande del mundo, anunció el martes que el Pequeño perro ruso o Russian Toy y el Mudi se unirán a la lista de sus razas reconocidas.

“Estamos encantados de que dos razas únicas se unan al registro”, dijo Gina DiNardo, secretaria ejecutiva del AKC, en un comunicado.

El Mudi, izquierda, y el pequeño perro ruso han sido reconocidos por el AKC.

No debes confundirlo con un juguete real, el Russian Toy es un perro pequeño, activo y alegre con raíces en la aristocracia rusa, dijo el AKC. Estos perros aman a las personas y solo quieren hacer felices a quienes los rodean. Oportunamente, el Russian Toy será miembro del Grupo de miniaturas, dijo AKC, y solo hay alrededor de 775 en Estados Unidos.

El Mudi, por su parte, será miembro del grupo de pastoreo, que incluye razas como el Pastor Alemán o el Collie. El Mudi es originario de Hungría, donde la raza se usaba en granjas, dijo el AKC. Estos perros tienden a ser leales, enérgicos y cariñosos, y son perfectos para cualquier corredor de la familia.

“Esta no es una raza para un dueño de perro primerizo. Si bien algunos pueden llamar a la raza obstinada, yo veo que se aburre si se la disciplina constantemente”, dijo Susanne Bergesen, secretaria correspondiente del Mudi Club of America, en un comunicado. “Son pensadores, les encanta aprender, aprenden rápido y no necesitan muchas repeticiones para adquirir la mayoría de las habilidades”.

Sin embargo, la raza todavía es bastante rara: según el AKC, solo hay alrededor de 450 de los perros en EE.UU. y hasta 4.000 en todo el mundo.

Cada año, el AKC reconoce nuevas razas de perros. En 2020, el Dogo Argentino y el Barbet se unieron al registro.

Para que una raza sea reconocida por el grupo, debe haber un mínimo de 300 a 400 perros de la raza en al menos 20 estados, escribe el AKC. También debe haber un club de razas establecido detrás del perro.

La raza de perro puede entonces ser elegible para competir en la Clase Miscelánea, donde los perros suelen pasar más de tres años. A partir de ahí, la raza puede ser reconocida oficialmente, lo que significa que es elegible para participar en eventos de AKC y clubes afiliados.

