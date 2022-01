Novak Djokovic dice que se dirige a Australia tras recibir un “permiso de exención”

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Novak Djokovic, nueve veces campeón del Abierto de Australia, dice que se le concedió un “permiso de exención” y que se dirige a Australia antes del torneo de este año.

La participación de Djokovic sigue siendo una incógnita después de que se dijera a los jugadores que tendrían que estar completamente vacunados para poder participar o tener una exención médica concedida por un panel de expertos independiente.

Los organizadores del Abierto de Australia no estuvieron disponibles inmediatamente para hacer comentarios cuando CNN les preguntó, y no se ha hecho ningún anuncio oficial.

Djokovic, que está igualado con Roger Federer y Rafael Nadal en 20 títulos individuales de Grand Slam, no reveló su estado de vacunación. El año pasado, su padre dijo que era poco probable que defendiera su título de 2021 debido a la obligación de la vacuna.

Pero este martes, el serbio publicó una foto suya en un aeropuerto con un pie de foto en el que decía que “se dirigía a Down Under”.

“¡Feliz año nuevo a todos! Deseándoos a todos salud, amor y felicidad en cada momento presente y que sintáis amor y respeto hacia todos los seres de este maravilloso planeta”, escribió en Instagram.

“Pasé un fantástico tiempo de calidad con mis seres queridos durante el descanso y hoy me voy a Down Under con un permiso de exención. Vamos 2022”.

El torneo de este año se celebrará del 17 al 30 de enero.

