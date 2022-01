OPINIÓN | El informe provisional del 6 de enero sobre el asalto al Capitolio es fundamental para salvar la democracia de EE.UU.

Melissa Velásquez Loaiza

Nota del editor: Christine Todd Whitman es exgobernadora de Nueva Jersey y fue administradora de la Agencia de Protección Ambiental (APA) del gobierno de George W. Bush. Norman Eisen, exembajador en la República Checa y fiscal especial del expresidente Barack Obama sobre ética; fue fiscal especial de juicio político para los demócratas de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en 2019-2020. Joanna Lydgate es la exvicefiscal general adjunta del estado de Massachusetts. Todd Whitman y Eisen se desempeñan como copresidentes del Centro para la Democracia Unida de Estados Unidos (@StatesUnited) y Lydgate es el director ejecutivo. Las opiniones expresadas en este comentario son las de los autores.

(CNN) — Llega el aniversario del asalto al Capitolio el 6 de enero y todavía no sabemos la verdad completa sobre los eventos que ocurrieron y condujeron a ese día. Si bien hubo avances hacia la rendición de cuentas —entre otras cosas, en el Centro para la Democracia de Estados Unidos recientemente presentamos una demanda en nombre del Distrito de Columbia contra los Proud Boys y otros conspiradores que invadieron el Capitolio— en general, nuestra democracia puede estar más vulnerable que el año pasado.

Es por eso que la comisión selecta de la Cámara del 6 de enero tiene razón al organizar audiencias bipartidistas y la publicación de un informe provisional para este verano. Cuanto antes suceda, mejor, y menos atascado estará en la política y las elecciones de mitad de período.

Eso no quiere decir que haya faltado el ritmo de la investigación. Aquellos que fueron críticos con el Congreso en ese frente descuidan la realidad de las buenas investigaciones, que tienen la forma de una pirámide. En la parte inferior, los investigadores recopilan una gran cantidad de información a través de tácticas que van desde entrevistas informales hasta declaraciones oficiales y citaciones de documentos. A continuación, toda esa información se reduce y se concentra a través de audiencias, donde se analizan los hechos clave y se prueban las hipótesis. Finalmente, los investigadores emiten un informe o informes, presentando una narrativa clara basada en hechos y presentando conclusiones y propuestas de corrección.

Estamos ahora sustancialmente en la primera fase de la investigación exhaustiva de la comisión. La comisión recibió miles de documentos y entrevistó a más de 300 testigos.

Lo que sabemos de la investigación del asalto al Capitolio el 6 de enero

Sabemos más sobre los terribles eventos que llevaron al 6 de enero, incluida la “sala de guerra” del 5 de enero en el hotel Willard, donde personas leales a Trump como Steve Bannon y Rudy Giuliani planearon revocar el resultado legítimo de las elecciones. Sabemos más sobre el extenso alcance de la campaña de Trump a los representantes estatales pidiéndoles que nombren listas falsas de electores “alternos”. Sabemos que el 6 de enero, el presidente derrotado y su equipo vieron la violencia y el caos en el Capitolio durante más de tres horas, respondiendo solicitudes desesperadas de ayuda, sin que el entonces presidente Donald Trump hablara.

Cuando los testigos se negaron a cooperar en la primera fase de recopilación de hechos, el Congreso se resistió, refiriendo a Bannon y al ex secretario general de la Casa Blanca Mark Meadows, al Departamento de Justicia por su flagrante y despectiva negativa a cooperar. Después de rendirse por desacato, Bannon comparó los cargos con una caza de brujas. Meadows, por otro lado, afirmó que el privilegio ejecutivo lo protege de testificar. Y cuando Trump interpuso un argumento de privilegio ejecutivo sin mérito en un intento de ocultar los registros de su administración, la comisión litigó feroz y rápidamente: ganó en el tribunal de distrito y en los niveles de apelación en solo tres meses, y ahora solicitó una decisión acelerada en la Corte Suprema.

A medida que la investigación de la comisión avanza hacia su próximo capítulo importante, se necesitarán esos documentos de la administración Trump para las audiencias, que lógicamente podemos esperar que comiencen tan pronto como el primer trimestre de este año si se va a emitir un informe para el verano. Las audiencias serán de vital importancia para agudizar la propia investigación de la comisión y para centrar la atención del país en la verdad. Lo hemos visto muchas veces antes, desde las audiencias del Watergate hasta la de Irán-Contra, hasta el primer juicio político de Trump.

Luego vendrá la tercera fase: los informes. Está previsto que el informe intermedio siga a principios de este verano, con un informe final más adelante. El calendario de la comisión refleja la realidad de que cuanto más nos acerquemos a las elecciones intermedias de noviembre, más politizada será la percepción de cada uno de sus actos. El bipartidismo de las operaciones de la comisión es fundamental para la legitimidad de su trabajo, y es probable que reconozcan que emitir un informe antes del inicio de la campaña de otoño mantendrá ese récord.

La investigación, clave para conocer la verdad

Sobre todo, necesitamos saber más sobre por qué Trump no logró sofocar la insurrección durante tanto tiempo después de que se rompió el Capitolio. La investigación del informe sobre ese y muchos otros temas será fundamental para ayudar al pueblo estadounidense a comprender la verdad sobre el 6 de enero y para ayudar a los líderes de todos los niveles del gobierno a tomar medidas para prevenir otra insurrección.

Si bien poco más de la mayoría de los republicanos en una encuesta reciente de CBS dijo que la invasión criminal del Capitolio se caracterizó apropiadamente como “defender la libertad”, hay una oportunidad para la verdad: según una encuesta de NPR / PBS NewsHour / Marist, 62% de los estadounidenses, e incluso el 29% de los republicanos, creen que la investigación es apropiada. Los líderes bipartidistas en el Congreso y los funcionarios estatales y locales que supervisan nuestras elecciones han estado luchando contra la “Gran Mentira” durante más de un año. Exigen la acción de todos los niveles de gobierno, y decir la verdad provisional oportunamente puede ayudar.

Pero la comisión debe quedarse ahí. Una vez que encuentre los hechos, debe considerar su importancia a la luz de la ley. Parte de eso es mirar hacia adelante y recomendar una nueva legislación para evitar que algo como el 6 de enero vuelva a ocurrir. Y la otra parte igualmente importante es mirar hacia atrás y hacer remisiones penales a los fiscales federales y estatales si la evidencia lo respalda.

Hay una historia larga y bipartidista de tales referencias. El informe provisional del comité debe detallar todas las posibles violaciones y pedir a los fiscales que investiguen. Después de todo, la posibilidad de enjuiciamiento también es una parte importante de la rendición de cuentas.

No estamos de acuerdo con las personas que, en nombre de la apariencia de no partidismo, instan al Congreso a mantenerse alejado de las referencias criminales. El Congreso fue una de las víctimas del ataque del 6 de enero y, como cualquier víctima, tiene la prerrogativa, y aquí, la responsabilidad, de decirle a las autoridades lo sucedido.

Hay muchas razones para creer que los conspiradores contra nuestra democracia pueden haber violado la ley federal. Entre otras disposiciones aplicables, la vicepresidenta de la comisión, Liz Cheney, una republicana de Wyoming, señaló la ley 18 USC 1512, que prohíbe las conspiraciones para “obstruir corruptamente …” los procedimientos oficiales. Y un juez federal (designado por Trump) ya sostuvo que el conteo de votos electorales del 6 de enero del Congreso fue de hecho un procedimiento oficial según el estatuto.

Los fiscales locales y estatales también pueden estar mirando el informe del 6 de enero para conocer los diversos esfuerzos de los conspiradores para interrumpir y robar las elecciones. Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton en Georgia, anunció una investigación sobre el supuesto intento de Trump de interferir en las elecciones en Georgia, incluida su llamada para pedirle al secretario de Estado Brad Raffensperger que “encuentre 11.780 votos” que no existían para cambiar el estado. La investigación de la comisión bien puede proporcionar a Willis más información sobre Trump y sus asociados y, de hecho, sabemos que los fiscales de Fulton ya se están comunicando con el personal de la comisión. Trump niega todas las irregularidades.

Georgia tampoco es necesariamente el único estado donde Trump y sus aliados intentaron influir indebidamente en los funcionarios electorales y obstruir el recuento de votos. Por ejemplo, en noviembre de 2020, Trump convocó a los legisladores de Michigan a la Casa Blanca en un intento de convencerlos de que anularan la victoria de aproximadamente 154.000 votos de Biden en el estado. La comisión puede tener evidencia sobre esa extralimitación notablemente descarada, o evidencia de solicitar fraude electoral en otros estados.

Funcionarios federales advierten que el aniversario del asalto al Capitolio puede ser aprovechado ciertos actores, pero no citan amenazas específicas o creíbles

Lo que se espera tras la publicación del informe

Una vez que se publique el informe provisional, las derivaciones estarán en manos de los fiscales federales, estatales y locales. Una remisión no es una orden, por supuesto: los fiscales aún deben realizar investigaciones independientes y tomar sus propias determinaciones sobre la posibilidad de enjuiciar. Para los fiscales cuidadosos, como el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, esa investigación independiente lleva tiempo, por lo que las remisiones deben hacerse más temprano que tarde.

Entendemos la impaciencia con Garland en algunos sectores, pero su enfoque deliberado tiene sentido. Bajó la temperatura política en el Departamento de Justicia y restableció el orden. Está investigando temas candentes con cuidado, dejando que la comisión haga su trabajo y luego retoma los hilos y sigue a donde conducen. Confiamos en que se tomará en serio cualquier derivación, y creemos que su manejo del caso Bannon lo demuestra. Bannon fue acusado de desacato al Congreso en noviembre.

Un año después del 6 de enero, finalmente nos acercamos a la claridad sobre lo que Trump y sus aliados estaban dispuestos a hacer para robar una elección. Pero necesitamos más información y más responsabilidad. El informe provisional no puede llegar lo suficientemente pronto.

