CES 2022: teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y dispositivos extravagantes entre las principales novedades

(CNN Business) — El CES 2022, uno de los eventos comerciales de tecnología más grandes del mundo, comienza este miércoles en Las Vegas con su primer acto presencial desde el inicio de la pandemia. Si bien la conferencia puede parecer un poco diferente en 2022, todavía muestra la mezcla familiar de productos innovadores y extravagantes que aparecen año tras año.

Más allá de las computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes, el evento contará con una serie de dispositivos extravagantes, incluidos auriculares deshumidificadores (sí, lo leíste bien), bombillas inteligentes que controlan tu sueño e incluso tecnología inteligente para el baño que permite que la bañera se llene sola.

Aquí hay un vistazo a algunos de los productos a tener en cuenta en el CES 2022, según los anuncios de las compañías y lo presentado el martes durante un evento para la prensa.

Teléfono inteligente Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE 5G

El nuevo teléfono inteligente Galaxy S21 FE 5G de Samsung –FE significa “fan edition” o edición para seguidores– toma prestadas algunas de las mejores características de su línea S21 y las empaqueta en un dispositivo más asequible. El teléfono inteligente, con un precio que comienza en US$ 699 y está disponible a partir del 11 de enero, cuesta US$ 100 menos que el S21 del año pasado por los mismos procesadores, frecuencias de actualización y sistema de cámara triple. Con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,4 pulgadas, es un poco más grande que el S21 y viene con un marco de aluminio, un ligero bulto de la cámara en el borde del teléfono y un escáner de huellas dactilares. Puede que no sea tan llamativo como el S21, pero el precio más económico y los diferentes colores (oliva, lavanda, blanco o plateado) podrían convertirlo en una alternativa atractiva.

Configuración de juegos flexible de Alienware de Dell

Alienware, la división de hardware de juegos de Dell, mostró una configuración de juegos llamada Concept Nyx que te permitiría cambiar sin problemas de jugar un juego en una PC en el dormitorio a jugar en una pantalla de TV en la sala de estar, retomando justo donde lo dejó un jugador usando un solo control. El sistema, que todavía se encuentra en la etapa de prototipo, se basaría en la computación de frontera, lo que también podría significar un mayor ancho de banda y menos retrasos al jugar.

Bombilla de luz inteligente de Sengled

Bombilla de luz inteligente de Sengled

La nueva bombilla de luz inteligente de Sengled rastrea tus patrones de sueño sin necesidad de usar un reloj inteligente. La compañía de iluminación ha agregado tecnología de radar a sus bombillas que monitorea mediciones biométricas como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y otros signos vitales. Varias bombillas habilitadas para Bluetooth utilizadas juntas en un hogar pueden crear una red de malla para “ayudar a detectar el comportamiento humano y determinar si alguien se ha caído y pedir ayuda”, según la empresa.

Comedero inteligente para pájaros Bird Buddy

El comedero inteligente para pájaros Bird Buddy tiene una cámara integrada.

Si alguna vez has deseado conocer de cerca y personalmente a los amigos emplumados que visitan tu patio trasero, Bird Buddy, un comedero para pájaros con cámara de US$ 199, podría ayudarte. El alimentador, que está disponible para pedidos anticipados ahora y se envía en junio, se conecta a la red WiFi de tu hogar, captura fotos y videos de aves visitantes y transmite en vivo a una aplicación en tu teléfono. La aplicación utiliza inteligencia artificial para que sepas qué tipo de aves estás mirando y guardará un álbum que rastrea el historial de visitantes de aves para compartir con familiares y amigos.

Tecnología de baño inteligente de Kohler

¿Cansado de esperar a que se llene la bañera al final del día? La mayoría de la gente probablemente nunca pensó en ello como un problema, pero Kohler ha anunciado la nueva tecnología “PerfectFill Smart Bathing” que permitirá a los usuarios preestablecer sus preferencias (y las de sus hijos o parejas) para la temperatura del baño y los niveles de llenado, y tomar un baño con un comando de voz. El producto, que comienza en US$ 2.700, aún no está en la etapa de entregas, pero la compañía tiene un enlace para que los clientes sean notificados cuando esté disponible en su sitio web.

Huellas de nariz de perro, impresora de tatuajes temporales y auriculares deshumidificadores

Petnow es una aplicación de teléfono inteligente impulsada por IA que identifica a los perros con patrones únicos en sus narices.

Las startups C-Lab de Samsung, el programa acelerador interno de la compañía, no decepcionaron este año, con algunos productos inusuales pero encantadores. La aplicación Petnow te permite usar la huella de la nariz de tu perro para identificarlo si se pierde en lugar de usar un microchip implantados. La aplicación utiliza inteligencia artificial para analizar las arrugas únicas en la nariz del perro, que permanecen sin cambios con el tiempo, al igual que las huellas dactilares, y tiene como objetivo ayudar a reunir a las mascotas con sus dueños.

Una aplicación de Prinker Korea crea tatuajes temporales al elegir el diseño y luego imprimirlo en tu piel a través de un dispositivo manual, que comienza en US$ 199. Y los DearBuds de Linkface, unos auriculares con Bluetooth, rastrean la humedad dentro del oído, que según los creadores causa el crecimiento excesivo de bacterias, además de liberar luz y calor para aliviar los conductos auditivos pegajosos y húmedos (la startup superó su objetivo Kickstarter el año pasado, pero suspendió la financiación debido a problemas con el suministro de piezas para los auriculares y dijo que planeaba rediseñar el producto).

Tractor autónomo de John Deere

John Deere ha ofrecido durante mucho tiempo tractores con dirección automatizada guiada por GPS, pero su último modelo, que llegará a finales de este año, labrará los campos por sí solo. El tractor agrícola autónomo incluye seis cámaras estéreo y muchos sensores, por lo que los agricultores pueden monitorear su progreso utilizando una aplicación de teléfono inteligente que proporciona datos y video en tiempo real. Mientras tanto, la IA incorporada estará atenta a los obstáculos o problemas. Si algo se ve mal, el tractor puede detenerse y pedir ayuda al agricultor.

Computadora portátil Dell XPS 13 Plus

Dell XPS 13 Plus

Dell realizó algunos cambios significativos en su computadora portátil XPS 13, sobre todo con una “fila de función capacitiva” en lugar de las teclas F, que permiten ajustar el brillo y el volumen, no muy diferente a la controvertida barra táctil de Apple. Pero las primeras reseñas aplauden el cambio, junto con la introducción de un panel táctil háptico de vidrio, una tendencia creciente en las computadoras portátiles más delgadas. La elegante computadora portátil premium se lanzará esta primavera con un precio inicial de US$ 1.100.

Freestyle de Samsung

Freestyle de Samsung

El nuevo y elegante dispositivo Freestyle de Samsung (US$ 899) ofrece las capacidades de personalización de los televisores inteligentes de Samsung con portabilidad. Con un peso de menos de dos libras, el versátil y elegante proyector crea emocionantes experiencias de entretenimiento, en cualquier momento y en cualquier lugar. Reproducirá música, exhibirá iluminación decorativa, o proyectará videos en las paredes o el techo mientras estás acostado en tu cama.

