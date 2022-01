Meghan, duquesa de Sussex, recibirá una suma confidencial del Mail on Sunday por infracción de derechos de autor

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — La duquesa de Sussex, Meghan, recibirá una suma confidencial del Mail on Sunday por infracción de los derechos de autor cuando su prolongada batalla legal contra el tabloide británico llegue a su fin, según muestran los documentos judiciales.

La duquesa tomó dos demandas separadas contra el editor del periódico: una de infracción de derechos de autor y otra de uso indebido de información privada.

Según una orden judicial emitida el 17 de diciembre por el Tribunal de Apelaciones vista por CNN este miércoles, Associated Newspapers Limited, que publica Mail on Sunday y Mail Online, debe pagar a la duquesa una suma confidencial previamente acordada relacionada con el reclamo de infracción de derechos de autor.

Meghan, duquesa de Sussex, gana la última batalla judicial con el editor de un periódico del Reino Unido

Thomas Markle reacciona a pensamientos suicidas de Meghan 2:15

Las denuncias de Meghan Markle

Durante las audiencias del año pasado del 19 al 20 de enero y el 5 de mayo, el tribunal determinó que el grupo Associated Newspapers infringió los derechos de autor de Meghan al publicar extractos de una carta escrita a mano que le envió a su padre en el periódico The Mail on Sunday y en el sitio web Mail Online, dice la orden del tribunal.

El grupo también pagará a la duquesa £1 (US$ 1,36) en daños nominales por el mal uso de información privada, según la orden judicial.

El 2 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones confirmó un fallo que determinó que el grupo Associated Newspapers había hecho un mal uso de la información privada de Meghan al publicar la carta, diciendo que la Duquesa “tenía una expectativa razonable de privacidad en el contenido de la carta”.

En una declaración después del juicio, Meghan lo elogió como una “victoria no solo para mí, sino para cualquiera que alguna vez haya tenido miedo de defender lo que es correcto”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.