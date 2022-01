Pruebas covid-19: ¿qué tipos de pruebas hay? ¿cuál es la diferencia?

CNNEE

(CNN Español) — A medida que siguen aumentando los contagios de la variante ómicron del coronavirus en el mundo, a una tasa que no habíamos visto antes, la demanda por pruebas de covid-19 también ha explotado. En Estados Unidos las pruebas caseras son difíciles de conseguir y han aumentado su precio, y en los lugares donde se practican estos tests se han visto filas kilométricas durante semanas. Hacer pruebas de forma masiva, así como la vacunación, continúan siendo herramientas imprescindibles para frenar el avance de la pandemia.

¿Qué tipos de pruebas covid-19 hay? ¿Cuál es la más recomendada? ¿Por qué se demoran los resultados?

Esto es lo que sabemos:

Tipos de pruebas covid-19: PCR/antígenos y anticuerpos

Aunque pareciera que hay muchas opciones de pruebas para detectar el virus, todas se dividen en dos: las que detectan la presencia del virus y la que detecta si hubo una infección anterior. Para detectar si el virus está activo se usa el material genético (RNA) o los antígenos (comúnmente se habla de la prueba PCR y la prueba de antígenos). La prueba de serología, la de anticuerpos, busca detectar si el cuerpo ha tenido una respuesta inmune al coronavirus, y por tanto estuvo expuesto al virus del covid-19.

Las pruebas caseras rápidas de covid-19 no solo son escasas, sino que ahora también son más caras

La prueba conocida como PCR es la que usa el RNA y que mayormente se hace tomando una muestra con hisopado en la zona nasofaríngea, explica el doctor Felipe Lobelo, director del Exercise is Medicine Global Research and Collaboration Center de la Universidad de Emory en Atlanta, EE.UU. Este tipo de prueba también se puede hacer con una muestra de saliva.

“Ambas pruebas requieren que las muestras se envíen a un laboratorio para hacer el proceso de detección del genoma del virus por medio de PCR”, añade Lobelo.

Las pruebas diagnosticas de antígenos “pueden ser en el laboratorio o en una maquina que da los resultados rápidamente. Estos en general tienen un % alto de falsos negativos así que a veces requieren una prueba de PCR adicional”, explica el doctor Lobelo.

Sobre la prueba de anticuerpos, la viróloga Maria Fernanda Gutiérrez, de la Universidad Javeriana de Bogotá, explica que las pruebas serológicas “no son diagnósticas, sirven de tamizaje para mirar qué tanto contacto se ha tenido con el virus. Una persona que ha tenido contacto con el virus tiene anticuerpos. No me dice que estoy infectado en este momento, me dice que estoy o he estado en contacto con el virus”.

Prueba PCR para covid-19

¿Qué son? Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, conocidas como PCR, son las pruebas más comunes y precisas para determinar si alguien está infectado actualmente con el nuevo coronavirus.

¿Cómo funcionan? Cada virus tiene un código genético único. La nueva prueba de PCR de coronavirus funciona al comenzar con un hisopo de garganta o muestra de esputo de un paciente, amplificar esa muestra en una máquina y luego buscar material genético de coronavirus único.

Primero, un trabajador de la salud toma un hisopo o muestra de esputo de la parte posterior de la garganta o la nariz del paciente, generalmente usando un hisopo nasofaríngeo largo y delgado. Ese hisopo se almacena en un tubo o vial estéril y luego se envía a un laboratorio que tiene acceso a un kit de prueba.

Las pruebas caseras de covid-19 son menos sensibles a la variante ómicron, dice FDA

Allí, técnicos de laboratorio capacitados extraen cualquier información genética de la muestra. Luego, el material genético purificado se mezcla con materiales, incluidos algunos derivados del propio coronavirus, que se conocen como reactivos.

Luego, la solución completa se coloca en una máquina de prueba del tamaño de una tostadora. Si la muestra de un paciente contiene coronavirus, el material genético del virus se amplificará y la máquina dará un resultado positivo. Y si la muestra no tiene coronavirus, habrá un resultado negativo.

Por lo general, todo el proceso se puede medir en días, aunque el tiempo para obtener un resultado es más corto si los hospitales o clínicas tienen kits de prueba internos.

Pruebas de antígeno

¿Qué son?

Las pruebas de antígeno son una forma rápida y fácil de buscar un antígeno específico, un término para cualquier sustancia extraña, como un virus o una bacteria. Las pruebas de antígeno para la gripe o la faringitis estreptocócica, por ejemplo, se pueden realizar en el consultorio de un médico sin equipos costosos y dan resultados en minutos.

¿Cómo funcionan?

Piensa en una prueba de embarazo casera. En una prueba de antígeno de coronavirus, colocas una muestra corporal, como un hisopo de garganta, en una tira especialmente tratada, que luego usa un color o marcador para indicar si el nuevo coronavirus está presente.

La prueba de antígeno funciona buscando una parte única del nuevo coronavirus, como una proteína específica en uno de los picos de la “corona”. Si esa proteína específica está presente en cantidades detectables, la prueba arroja un resultado positivo.

Vacunas contra covid-19 previenen muerte pero no contagio 1:29

Pruebas covid-19 de anticuerpos

¿Qué son?

Las pruebas de anticuerpos, también conocidas como pruebas serológicas, no detectan el virus en sí.

En cambio, detectan si alguien tiene los anticuerpos en su sistema inmunológico para combatir el nuevo coronavirus. Las personas desarrollan anticuerpos cuando su cuerpo combate el virus.

¿Cómo funcionan?

Las pruebas de anticuerpos se realizan en una muestra de sangre. Esto puede ser de un pinchazo en el dedo o de una vena. La mayoría de las pruebas de anticuerpos requieren un experto capacitado para examinar esa muestra de sangre en busca de anticuerpos dirigidos específicamente al coronavirus.

Nuestro torrente sanguíneo tiene una biblioteca de anticuerpos contra varias infecciones virales, bacterianas y fúngicas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, dijo el Dr. Kent Sepkowitz, analista médico de CNN, especialista en enfermedades infecciosas. El objetivo de esta prueba es encontrar el anticuerpo que se aplica específicamente al nuevo coronavirus que causa el covid-19.

Sin embargo, hay siete coronavirus diferentes que causan enfermedades en los humanos, incluidos varios que causan síntomas leves como el resfriado común. Nuestros anticuerpos para cada coronavirus parecen similares, por lo que descifrar entre el anticuerpo del resfriado común y el anticuerpo covid-19 es un verdadero desafío científicamente, dijo Sepkowitz.

Especialistas temen escasez de anticuerpos monoclonales contra el covid-19

¿Cuál es la más confiable?

“Todas son confiables”, le explica la doctora Gutiérrez a CNN.

Gutiérrez señala que hay muchas compañías que realizan tanto las pruebas PCR como de antígenos, con distintos márgenes de error.

“Si me pongo a comparar qué es mejor, si detectar el RNA y amplificarlo, (…) o detectar anticuerpos, pues eso depende de qué quieras. En general lo que es más sensible para el diagnóstico es amplificar el RNA viral, que es la prueba de PCR en tiempo real. Es sin duda la más sensible, me muestra la presencia del virus”, explica.

El doctor Lobelo coincide en llamar a la PCR la más confiable. “Requieren procesos de laboratorio para amplificar el RNA del virus para poder detectarlo. Por eso es más confiable pero demora más (aproximadamente 6 horas como mínimo)”.

Largas filas en centros de pruebas de covid-19 en Argentina 1:34

¿Y por qué se demoran tanto algunos resultados de las pruebas covid-19?

“No es una prueba fácil de hacer”, explica la doctora Gutiérrez. “Se empieza con la muestra, que se considera que es infecciosa. Si le tomo una muestra a un paciente con el virus, pues el virus está ahí y la persona que toma la muestra está expuesta. De ahí en adelante la muestra se tiene que manejar en laboratorios de bioseguridad contención 3 para evitar que la persona que está trabajando con ella se exponga y se infecte”.

“Por la gran demora de algunos laboratorios algunos resultados ya no son útiles para que la gente se aísle si tiene el virus. Tener más pruebas rápidas (resultados en minutos) que sean precisas y confiables y se puedan tomar en la casa o en las escuelas o el trabajo se necesitan y ayudarían mucho para poder realmente disminuir el riesgo de contagio a medida que tratamos de volver a la normalidad en la sociedad”, dice el doctor Lobelo.

¿Qué son las pruebas rápidas?

Igualmente hay de dos tipos: para detectar antígeno o anticuerpos.

“La base de la prueba (rápida) es la inmunocromoatografía, que es como una prueba de embarazo, esa que uno pone una gotica de la muestra en un recipiente y aparecen unas banditas que muestran si es positivo o negativo”, dice la doctora Gutiérrez.

Para ella, las pruebas rápidas son fundamentales porque la prueba de PCR es complicada y demorada.

Las pruebas rápidas de antígeno “tienen la misma interpretación que la de PCR, sirven para lo mismo pero no son tan sensibles. Las de anticuerpos sirven para tamizaje, y ayudan a interpretar los falsos positivos o falsos negativos y son buenas para ver que a uno ya le dio”, añade.

Las pruebas de covid-19 caseras

¿Cómo hacerte la prueba de covid-19 tú mismo? 0:32

Las autopruebas de coronavirus, también conocidas como pruebas caseras o de venta libre, detectan las infecciones actuales por coronavirus, no los anticuerpos contra el virus, y pueden realizarse fácil y rápidamente en casa o en cualquier otro lugar, independientemente de su estado de vacunación, dicen los CDC. La mayoría de las autopruebas son pruebas rápidas de antígenos, que pueden ser menos sensibles que las pruebas PCR realizadas en clínicas o laboratorios. Algunas pruebas caseras son de PCR, pero las versiones de antígeno son mucho más comunes y accesibles.

Con información de Carolina Melo de CNN en Español, Eric Levenson, Kristen Rogers y Arman Azad de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.