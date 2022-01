Andrew Garfield finalmente habla sobre ese cameo del que quizás no quieras saber

Alexandra Ferguson

Nota del editor: Este artículo contiene spoilers sobre “Spider-Man: No Way Home”.

(CNN) — Andrew Garfield habló por fin de su extenso cameo en “Spider-Man: No Way Home”.

En una entrevista con Variety publicada este jueves, el exarácnido habló de su regreso a la franquicia, en la que formó equipo con el veterano Spider-Man Tobey Maguire para ayudar al Peter Parker de Tom Holland a salvar el multiverso.

En el período previo al estreno de “Spider-Man: No Way Home” en diciembre, Garfield rechazó continuamente las especulaciones de los fans de Marvel de que aparecería en la película. Durante una aparición en “The Tonight Show” de Jimmy Fallon en septiembre, incluso llegó a insistir en que una imagen viral de él en el set con Maguire era falsa.

Andrew Garfield en “The Amazing Spider-Man” de 2012

Garfield en el papel de Spider-Man debutó en “The Amazing Spider-Man” de 2012. Sus sentidos arácnidos volvieron a cosquillear dos años después, cuando retomó el papel en “The Amazing Spider-Man 2”. La secuela terminó con una nota triste con la muerte de su interés amoroso, Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone.

Según Garfield, “no esperaba volver a tener una conversación sobre la posibilidad de interpretar a Peter Parker”, pero una llamada telefónica de los productores Kevin Feige y Amy Pascal, y del director Jon Watts ofreciéndole a Garfield una oportunidad de redención lo cambió todo.

En “Spider-Man: No Way Home”, el Spider-Man de Garfield es capaz de salvar el interés amoroso de Holland, MJ, interpretada por Zendaya.

Esta línea argumental cimentó la decisión de Garfield de volver a la franquicia.

“Había tantas preguntas sin respuesta para mi Peter, donde lo dejamos. Tuve que volver a intervenir y sanar un poco para él”, dijo la estrella de 38 años a Variety.

Añadió que volver a la franquicia permitió a su personaje “sanar el momento más traumático” y que hay algo “cósmicamente hermoso” en que su personaje tenga una segunda oportunidad para salvar a Gwen.

Garfield, que también actuó en “Tic, Tic… ¡Boom!”, “Hacksaw Ridge” y “The Social Network”, también reveló que definitivamente daría la bienvenida a la oportunidad de vestirse de nuevo como Spider-Man “si fuera lo indicado”.

Hablando de interpretar al icónico adolescente convertido en superhéroe, dijo: “Peter y Spider-Man, esos personajes tienen que ver con el servicio, con el bien mayor y con la mayoría. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Trataría de tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que, si hubiera una oportunidad de volver a contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro y certero en mí mismo”.

“Spider-Man: No Way Home”, hizo historia al convertirse en la segunda película con mayores ingresos de taquilla en su estreno al conseguir un récord de US$ 260 millones en la taquilla nacional.

Solo “Avengers: Endgame”, uno de los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos, recaudó más en su estreno.

