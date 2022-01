La leyenda de Hollywood Sidney Poitier: su vida en fotos

Alexandra Ferguson

(CNN) — Sidney Poitier, cuyo porte elegante y sus principios en la pantalla lo convirtieron en la primera estrella de cine negra de Hollywood, falleció a la edad de 94 años.

Poitier se convirtió en el primer intérprete negro en ganar un premio de la Academia cuando se llevó a casa el Oscar al mejor actor en 1964.

Poitier, que ganó el premio por su interpretación en “Lilies of the Field”, fue una de las estrellas más taquilleras de la década de 1960. Siguió siendo una leyenda de Hollywood en sus últimos años.

Poitier aparece con Glenn Ford en una escena de la película “Blackboard Jungle” en 1955. Fue el papel más importante de Poitier, cinco años después de su debut cinematográfico en “No Way Out”. Poitier nació en Miami en 1927, pero pasó gran parte de su infancia en las Bahamas. Su marcado acento bahameño y su limitada capacidad de lectura le costaron en su día un puesto de actor en el American Negro Theater de Harlem, pero trabajó su acento imitando a locutores de radio y mejoró su capacidad de lectura estudiando los periódicos. Crédito: Metro-Goldwyn-Mayer/Moviepix/Getty Images

Poitier y Tony Curtis se encadenan en “The Defiant Ones”, de 1958. Ambos fueron nominados al Oscar al mejor actor. Fue la primera vez que un hombre negro fue nominado para el premio. Crédito: United Artists/Moviepix/Getty Images

Poitier y su primera esposa, Juanita, se relajan en su casa de Nueva York en 1959. Tuvieron cuatro hijas antes de divorciarse en 1965.Crédito: Gordon Parks/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Poitier habla con Dorothy Dandridge en el musical de 1959 “Porgy and Bess”. A la derecha, Pearl Bailey. Crédito: Mondadori Portfolio/Getty Images

Poitier, en el centro, asiste a una manifestación por los derechos civiles cerca de la Estatua de la Libertad en 1960. El cantante y actor Harry Belafonte está en el extremo izquierdo. Crédito: Al Fenn/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Poitier aparece en el programa de entrevistas “Open End” con el actor Tony Franciosa, el presentador David Susskind, el cantante y actor Harry Belafonte y la actriz Shelley Winters. Crédito: Archive Photos/Getty Images

El líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr., a la izquierda, está acompañado por, de izquierda a derecha, el cantante y actor Harry Belafonte, el activista Asa Philip Randolph y Poitier alrededor de 1960. Unos años más tarde, Poitier fue una de las celebridades de Hollywood que asistieron a la Marcha sobre Washington de 1963. Crédito: Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images

Poitier asiste al Festival de Cine de Cannes en Francia en 1961. Protagonizó la versión teatral de “A Raisin in the Sun”, que ganó el premio Gary Cooper en el festival. Crédito: DALMAS/SIPA/AP

Poitier también protagonizó la versión teatral de “A Raisin in the Sun”.Crédito: Gordon Parks/The LIFE Picture Collection/Getty Images

Poitier aparece con Diahann Carroll en una escena de la película de 1961 “Paris Blues”. Crédito:Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images

Poitier aparece con Lilia Skala en la película de 1963 “Lilies of the Field”.

Poitier sostiene su Oscar al mejor actor tras ganar por “Lilies of the Field”. Era la primera vez que un hombre negro ganaba el premio al mejor actor. Crédito: Archive Photos/Getty Images

Poitier firma con su nombre y deja las huellas de sus manos en el famoso Grauman’s Chinese Theatre de Hollywood.Crédito: Globe Photos/ZUMA Wire

Poitier protagoniza “To Sir, with Love”, de 1967.Columbia TriStar/Moviepix/Getty Images

Poitier aparece en una escena de “In the Heat of the Night”. La película de 1967 ganó el Oscar a la mejor película y también es conocida por una de las citas cinematográficas más famosas de Poitier: “¡Me llaman Mister Tibbs!” Crédito: Mondadori Portfolio/Getty Images

Poitier habla con Spencer Tracy y Katharine Hepburn en una escena de otro éxito de 1967, “Guess Who’s Coming to Dinner”.

Poitier aparece en “The Lost Man” con Joanna Shimkus en 1969. Los dos se casaron en 1976. Cortesía Everett Collection

De izquierda a derecha, los actores Steve McQueen, Paul Newman, Barbra Streisand y Poitier se reúnen en su productora cinematográfica First Artists en 1972. Crédito: Bettmann Archive/Getty Images

Poitier lleva a su hija Anika mientras su esposa, la actriz Joanna Shimkus, lleva a su hija menor Sydney en el aeropuerto de Heathrow en Londres en 1974. Crédito: Press Association/AP

Bill Cosby habla con Poitier durante una escena de la película “Uptown Saturday Night” en 1974. Crédito: Warner Brothers/Getty Images

Poitier explica una escena al actor Richard Pryor mientras dirige la comedia de 1980 “Stir Crazy”. Crédito: Michael Ochs Archives/Moviepix/Getty Images

Poitier cerca del presidente Bill Clinton y de la primera dama Hillary Clinton en los Kennedy Center Honors de 1995. A la izquierda, el bailarín de ballet Jacques d’Amboise, que también fue homenajeado ese año. Crédito: Wilfredo Lee/AP

El presidente de Sudáfrica Nelson Mandela se encuentra junto a Poitier en una conferencia de prensa en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 1996. Poitier interpretó a Mandela en la película “Mandela y de Klerk”. Crédito: Sasa Kralj/AP

Poitier charla con la magistrada de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg antes del estreno de la película “Mandela y de Klerk” en 1997. Crédito: STR New/Reuters

Poitier juega con la leyenda del boxeo Muhammad Ali en un ensayo de los premios ESPY en 1997. Poitier entregó a Ali el Premio Arthur Ashe al Valor. Crédito: Peter Morgan/Reuters

Poitier está acompañado por su mujer, Joanna, y varias de sus hijas en los Screen Actors Guild Awards de 2000. Crédito: Ron Galella Collection/Getty Images

Poitier recibe un homenaje del Salón de la Fama en los premios NAACP Image en 2001. Crédito:Lucy Nicholson/AFP/Getty Images

Poitier se ríe con el actor Denzel Washington en un partido de los playoffs de la NBA en Los Ángeles en 2002. Crédito: Kevin Reece/WireImage/Getty Images

Poitier y Diahann Carroll presentan un premio en los NAACP Image Awards en 2005. Crédito: Kevin Winter/Getty Images

Poitier habla con niños en Porto Novo, Benín, durante una campaña de vacunación contra el sarampión organizada por la Cruz Roja en 2005. Crédito: Erick-Christian Ahounou/AFP/Getty Images

El presidente Barack Obama habla con Poitier tras entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009. “Se ha dicho que Sidney Poitier no hace películas, hace hitos: hitos de excelencia artística; hitos del progreso de Estados Unidos”, dijo Obama durante la ceremonia. En la pantalla y detrás de la cámara, en películas como “The Defiant Ones” “Guess Who’s Coming to Dinner”, “Uptown Saturday Night”, “Lilies of the Field”, por la que se convirtió en el primer hombre negro en ganar un Oscar al mejor actor, Poitier no solo entretenía, sino que iluminaba, cambiando actitudes, ensanchando corazones, revelando el poder de la gran pantalla para acercarnos”. Crédito: J. Scott Applewhite/AP

Poitier asiste a un homenaje a la actriz Shirley MacLaine en 2012. Crédito: Christopher Polk/Getty Images

Poitier y la actriz Angelina Jolie presentan juntos un Oscar en 2014. Crédito: Adam Taylor/Walt Disney Television/Getty Images

Las huellas de las manos de Poitier se ven en el Teatro Chino TCL de Hollywood en 2020. Crédito: Frazer Harrison/Getty Images

