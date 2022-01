Muere Sidney Poitier, actor ganador del Oscar y la primera estrella negra de Hollywood, a los 94 años

macamilarincon

(CNN) –– Sidney Poitier, actor ganador del Oscar y activista de los derechos civiles, murió a los 94 años, confirmó a CNN Clint Watson, secretario de Prensa del primer ministro de Bahamas.

Poitier murió en la noche del jueves, dijo Watson, citando a miembros directos de su familia en las Bahamas.

¿Quién era Sidney Poitier? Su vida en datos

Watson dijo que el primer ministro del país, Philip Davis, dará una conferencia de prensa este viernes más tarde.

El porte elegante y los personajes de principios que interpretó hicieron de Poitier la primera estrella negra de Hollywood. De hecho, fue el primer hombre negro en ganar el premio Oscar a mejor actor en 1964, por su papel en Lilies of The Field, y el segundo en llevarse un premio de la Academia. Hattie McDaniel fue la primera con el galardón a mejor actriz de Reparto por Lo que el viento se llevó.

Poitier fue el primer estadounidense negro en ganar el premio Oscar a mejor actor, en 1964, por su papel en “Lilies of The Field”.

Cinco años antes, en 1959, también se consagró como el primer estadounidense negro en recibir una nominación al Oscar de mejor actor por la película The Defiant Ones.

Poitier superó un entorno empobrecido en las Bahamas y un marcado acento isleño para ascender a la cima de su profesión, en una época en que los papeles prominentes para los actores negros eran inusuales.

Muchas de sus películas más conocidas exploraron las tensiones raciales, mientras los estadounidenses se enfrentaban a los cambios sociales provocados por el movimiento por los derechos civiles. Solo en 1967, apareció como un detective de Filadelfia luchando contra el fanatismo en la pequeña ciudad de Mississippi en In the Heat of the Night y también como un médico que se gana a los escépticos padres de su prometida blanca en Guess Who’s Coming to Dinner.

Sidney Poitier, junto a Rod Steiger, en una escena de “In the Heat of the Night” de 1967.

Las películas de Poitier tuvieron dificultades para distribuirse en el sur, y su elección de papeles se limitó a lo que producirían los estudios dirigidos por blancos. Los tabúes raciales, por ejemplo, lo excluían de la mayoría de las partes románticas. Pero sus papeles dignos ayudaron a las audiencias de las décadas de 1950 y 1960 a visualizar a los negros no solo como sirvientes, sino también como médicos, maestros y detectives.

Al mismo tiempo, como el único protagonista negro en el Hollywood de la década de 1960, fue objeto de un tremendo escrutinio. Con demasiada frecuencia fue aclamado como un símbolo noble de su raza y soportó las críticas de algunos negros que decían que los había traicionado al complacer a los blancos.

“Ha sido una responsabilidad enorme”, le dijo Poitier a Oprah Winfrey en 2000. “Y lo acepté, y viví de una manera que mostraba cómo respetaba esa responsabilidad. Tenía que hacerlo. Para que otros vinieran detrás de mí, había ciertas cosas que tenía que hacer”.

En 2001, ganó el premio Grammy al mejor álbum hablado por “The Measure Of A Man”. Y un año después se llevó un premio de la Academia honorario “en reconocimiento a sus notable logros como artista y como ser humano”.

Luego, en 2009, el entonces presidente Barack Obama le concede la Medalla Presidencial de Libertad.

La vida de Sidney Poitier más allá del cine

Creció en Isla del Gato en las Bahamas. Posteriormente, la familia se mudó a Nassau, pero sus padres lo enviaron a vivir con parientes en Miami a los 14 años. Después de un encuentro con el Ku Klux Klan, salió de Miami a los 16 años y se mudó a Nueva York.

Tras mentir sobre su edad, se unió al Ejército a los 16 años. Fingió que sufría de locura para obtener el alta después de nueve meses, y luego admitió en engaño en su libro “The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography.”

Un fuerte acento de las Bahamas y una capacidad de lectura limitada le costaron un trabajo como actor en el American Negro Theatre de Harlem. Superó el acento imitando a los locutores de radio y mejoró sus habilidades de lectura estudiando periódicos.

Tenía doble ciudadanía en los Estados Unidos y las Bahamas.

De hecho, Poitier fue embajador de Bahamas en Japón entre 1997 y 2007.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.