John Stamos, otros actores de ‘Full House’ y muchos más rinden homenaje a Bob Saget

(CNN) — Amigos y excolegas de Bob Saget, quien murió el domingo a los 65 años, recordaron al comediante y actor por su humor y amabilidad.

John Stamos encabezó los tributos. En redes sociales, el actor escribió que estaba “destrozado” por la muerte de su excoprotagonista de “Full House”.

“Estoy abatido. Destrozado. Estoy en completo y absoluto shock. Nunca tendré otro amigo como él. Te quiero mucho, Bobby”, escribió Stamos.

I am broken. I am gutted. I am in complete and utter shock. I will never ever have another friend like him. I love you so much Bobby. — John Stamos (@JohnStamos) January 10, 2022

Candace Cameron Bure, quien interpretó a una de sus hijas en “Full House”, también le rindió homenaje a Saget.

“No sé qué decir”, tuiteó Bure. “No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Lo quise mucho”.

I don’t know what to say 💔. I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much. — Candace Cameron Bure (@candacecbure) January 10, 2022

Más reacciones por la muerte de Bob Saget

El comediante Jon Stewart escribió: “Bob Saget… Simplemente el más divertido y agradable…”.

Bob Saget…Just the funniest and nicest… — Jon Stewart (@jonstewart) January 10, 2022

Whoopi Goldberg también rindió homenaje con el mensaje: “Navega, mi amigo Bob Saget. Con tu gran corazón y abyecta locura, mis condolencias para sus hijas y demás familia”.

Sail on my friend Bob Saget With your huge heart and abject lunacy,my condolences to his daughters & other family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) January 10, 2022

La leyenda de la televisión Norman Lear dijo que Saget había sido un amigo cercano.

“Bob Saget era un ser humano tan encantador como divertido. Y, en mi opinión, era hilarante. Éramos amigos cercanos y no podría haberlo querido más”, escribió Lear en un comunicado en las redes sociales.

BJ Novak envió sus condolencias a través de Twitter: “Siempre he querido y siempre querré a Bob Saget”.

Saget, quien recientemente participó en un podcast junto a Novack, había escrito en Twitter: “Me encantó hablar con BJ tanto sobre The Office, sus papeles en películas, @ThePremise -su programa que amo en FX en Hulu, y más- Es tan divertido y talentoso”.

Marc Maron, quien recordó haber tenido a Saget en su podcast, escribió: “Oh, no. DEP Bob Saget. Verdaderamente uno de los tipos más amables y divertidos. Muy triste”.

Oh no. RIP Bob Saget. Truly one of the nicest guys and so funny. Very sad. — marc maron (@marcmaron) January 10, 2022

Comedy Central rindió homenaje al comediante y escribió en Twitter: “Bob Saget era un comediante querido y transgresor. Lo extrañaremos”.

Kat Dennings, quien actuó junto a Saget en la comedia “Raising Dad”, llamó a Saget “el hombre más encantador”.

“Oh, Dios. ¡Bob Saget! El hombre más encantador. Fui su hija en la televisión durante una temporada y él siempre fue tan amable y protector. Lo siento mucho por su familia”, escribió.

