Las 5 razones por las que no deberías contagiarte de ómicron a propósito para “salir de eso”

(CNN) –– La pregunta sobre ómicron flotaba en el aire como un mal olor, mientras silenciaba al pequeño grupo de amigos y familiares completamente vacunados y con refuerzo en mi mesa.

“¿Por qué no contagiarse de ómicron y salir de eso de una vez? Es leve, ¿verdad? ¿Y puede aumentar la inmunidad?”.

El amigo completamente vacunado, con dosis de refuerzo y altos niveles de educación que lo preguntó fue sincero. Además, hizo eco de las opiniones expresadas en muchas plataformas sociales.

La idea de tratar de contagiarse intencionalmente con ómicron “está de moda”, dijo el Dr. Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia. En su comentario incluyó un suspiro de exasperación.

“Se ha propagado como el fuego”, coincidió el Dr. Robert Murphy, director del Instituto Havey para la Salud Global de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

“Y está muy extendido, al venir de todo tipo de personas: los vacunados, las personas que ya recibieron su refuerzo y los antivacunas”, agregó. En ese sentido, hizo una dura advertencia: “Tendrías que estar loco para tratar de infectarte con esto. Es como jugar con dinamita”.

En caso de que esta idea se te haya pasado por la cabeza, te dejamos cinco razones por las que no deberías intentar contagiarte de ómicron a propósito.

1. Tener un caso de ómicron no es una “gripa fuerte”

Fiebre significativa, dolor en el cuerpo, ganglios linfáticos inflamados, dolor de garganta y congestión intensa son los síntomas que se suelen informar, incluso en los casos más leves de la variante ómicron, indicó Murphy. Lo que deja a las personas debilitadas por varios días.

“La gente habla de ómicron como si fuera una gripa fuerte. No lo es”, insistió Murphy. “Es una enfermedad que puede ser mortal”, advirtió.

Un estudio reciente, que incluyó a más de un millón de personas, publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés), encontró que el riesgo de una enfermedad grave por covid-19 era mayor en las personas vacunadas de 65 años o más, personas con sistemas inmunitarios debilitados o personas que tenían al menos una de las siguientes condiciones de salud: diabetes o enfermedades renales, cardíacas, pulmonares, neurológicas o hepáticas crónicas.

Ahora bien, incluso las personas sin problemas de salud subyacentes pueden sufrir una enfermedad grave, alertó Murphy. “Tengo en este momento un paciente vacunado y con dosis de refuerzo, de más de 65 años sin factores de riesgo subyacentes, que está en el hospital y tiene dificultades”, señaló.

Es cierto que si te contagias de la variante ómicron del coronavirus, a diferencia de delta, “es menos probable que te hospitalicen, menos probable que vayas a la unidad de cuidados intensivos, menos probable que necesites un respirador artificial y menos probable que mueras. Y eso es cierto para todos los grupos de edad”, sostuvo Offit.

“Pero eso no significa que no pueda ser una enfermedad grave”, aclaró rápidamente. “Simplemente es menos grave. Pero no tienes un 0% de posibilidades de morir. Nunca deberías querer infectarte”, insistió.

2. Podrías sufrir los efectos del covid prolongado

Perder el sentido del olfato ––y, por lo tanto, el del gusto–– es uno de los síntomas más comunes en los casos leves de covid-19. Investigaciones muestran que alrededor del 80% de las personas recupera la capacidad en aproximadamente un mes. Pero hay otras que no pueden oler ni saborear aún después de seis meses o más. Incluso, es posible que unos pocos desafortunados nunca recuperen esos dos sentidos.

Por incómodo que pueda ser, es solo una de las muchas condiciones de salud que pueden permanecer un tiempo extenso después de un caso del nuevo coronavirus. Llamado “covid largo”, el fenómeno se caracteriza por síntomas tan debilitantes como dificultad para respirar, fatiga severa, fiebre, mareos, confusión mental, diarrea, palpitaciones, dolor muscular y abdominal, cambios de humor y dificultades para dormir.

Las formas graves del covid prolongado pueden dañar los pulmones, el corazón y los riñones. También afectar tu salud mental. Además, pueden calificar como una discapacidad según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y otros estatutos federales.

“Todavía estamos tratando de entender el covid prolongado”, dijo Offit. “Como aún no lo comprendemos del todo, yo no sería tan rápido para querer contraer una infección de un virus natural”, indicó.

“Un virus natural siempre se denomina virus de tipo salvaje. Y hay una buena razón para ello: está fuera de control”, explicó Offit. “Nunca te arriesgues a contraer una infección por un virus natural”.

3. Con ómicron podrías contagiar a los niños

Apenas un poco más de la mitad de los niños entre 12 y 17 años elegibles para las vacunas contra el covid-19, el 54% exactamente, han recibido el esquema completo. Solo el 23% de los niños entre 5 y 11 años están vacunados con su primera dosis, según los CDC.

Las dosis de refuerzo, consideradas una estrategia clave en la lucha contra ómicron, se autorizaron hace muy poco para los niños de mínimo 12 años, tras una decisión de los CDC. De ahí que hasta el momento sean pocos los niños que recibieron la tercera dosis.

Eso significa que cualquier comportamiento de riesgo que pueda exponerlos a ómicron, como no usar una mascarilla, no seguir las pautas de distanciamiento social o reunirse con multitudes, especialmente en interiores, expondrá potencialmente a otros que luego pueden transmitir el virus a sus hijos.

Los datos de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) muestran una tendencia al alza de infecciones en niños. La cual, además, supera con creces “el pico de oleadas pasadas de la pandemia”.

“Durante la semana que finalizó el 6 de enero, se reportaron más de 580.000 casos de covid-19 en niños”, según cifras publicadas el lunes por la AAP.

“Esta cifra representa un aumento del 78% sobre los 325.000 casos adicionales que se reportaron la semana que finalizó el 30 de diciembre. Y casi triplica el número de casos de las dos semanas anteriores”, añadió la AAP.

Por lo general, las infecciones de covid-19 en los niños han sido leves hasta este momento de la pandemia. Pero la gran magnitud de los casos que ha causado la muy contagiosa variante ómicron está enviando a los niños menores de 18 años a los hospitales en números récord, de acuerdo a datos de los CDC.

“Diría que la mejor manera de mantener protegidos a esos niños es vacunarlos cuando sean elegibles y rodearlos de hermanos y padres que también se vacunen”, dijo la directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, en una conferencia de prensa el viernes.

4. Sobrecargarás al sistema de salud

Al contraer deliberadamente cualquier variante del SARS-CoV-2, que es el nombre oficial del nuevo coronavirus, “mantendrás la pandemia y sobrecargarás al sistema de atención médica”, advirtió Murphy.

Durante el fin de semana, casi una cuarta parte de los más de 5.000 hospitales que le reportan al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) informaron que sufrían una “escasez crítica de personal”. Se trata del mayor número que en cualquier otro momento de la pandemia, revelaron los datos.

Las hospitalizaciones por covid-19 en EE.UU. alcanzan niveles no vistos desde el invierno pasado

Se espera que la escasez de personal crezca aún más, a medida que los trabajadores de atención médica de primera línea se infectan o deben cumplir cuarentenas después de haber estado expuestos al covid-19. Así mismo, la escasez de personal médico no podría ocurrir en peor momento: más de 138.000 personas con covid-19 estaban hospitalizadas en EE.UU. hasta el sábado, según el HHS.

Además, los datos del HHS informan que las UCI en todo el país están llenas a más del 80% de su capacidad. También que casi el 30 % de las camas se utilizan para tratar a pacientes con covid-19. Se están suspendiendo las cirugías opcionales y a los funcionarios de atención médica les preocupa que el sistema de salud de la nación no pueda cumplir con su trabajo.

Una trabajadora sanitaria del UMass Memorial Medical Center atiende a un paciente en la unidad de cuidados intensivos covid-19 en Worcester, Massachusetts.

“El sistema de atención médica no está diseñado solo para cuidar a las personas con covid-19. Está diseñado para cuidar a los niños con apendicitis y a las personas que tienen ataques cardíacos y accidentes automovilísticos”, dijo el Dr. Ashish Jha, decano de la Facultad de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Brown, a CNN este domingo.

“Y todo eso va a ser mucho, mucho, más difícil porque tenemos una gran proporción de la población que no está vacunada. Muchas personas de alto riesgo que no están vacunadas”, agregó.

5. No desafíes a la madre naturaleza

¿Ha sido alguna vez una buena idea contraer una enfermedad a propósito? Aquellos de cierta edad recordarán cuando los padres solían organizar “fiestas de varicela” para exponer a sus hijos pequeños a un niño infectado. Debido a que los casos de varicela en adultos son más graves, la idea era que su hijo se contagiara temprano para “superarlo”.

En EE.UU. los estados están luchando para mantenerse al día con un aumento en las hospitalizaciones por covid-19 y la demanda de pruebas

“Oh, eso también fue una mala idea”, dijo Offit. De hecho, contó una historia sobre una película educativa acerca de las vacunas que hizo hace años, y el camarógrafo reveló que tenía una hermana que había llevado a su hijo a una fiesta de varicela. Trágicamente, el niño murió a causa de la infección.

“No desafíes a la madre naturaleza”, dijo. “Ella ha estado tratando de matarnos desde que salimos del océano a la tierra”.

