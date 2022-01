Entrenamiento físico en línea o en persona: ¿Qué es mejor?

Alexandra Ferguson

(CNN) — Cuando la pandemia de coronavirus cerró temporalmente los gimnasios en todo el país en 2020, muchas personas optaron por hacer sus entrenamientos en casa a través de instructores en línea.

Incluso después de la reapertura de los gimnasios, un buen número de personas optó por quedarse en casa. Probablemente por eso el entrenamiento en línea ocupó el primer puesto en la Encuesta Mundial de Tendencias de Fitness para 2021, un sondeo realizado anualmente por el Colegio Estadounidense de Medicina Deportiva.

Dennis Guerrero, copropietario y entrenador jefe de la plataforma de fitness Life Outside the Box, dirige una clase virtual desde su casa en Long Beach, Nueva York, el 8 de noviembre de 2020. Crédito: Al Bello/Getty Images

El entrenamiento en línea implica el uso de la tecnología de transmisión digital para ofrecer programas de ejercicios dirigidos a grupos o individuos, y abarca tanto los entrenamientos transmitidos en vivo como los pregrabados. Hoy en día, con la variante ómicron corriendo por todo el mundo y muchos asistentes al gimnasio pensando en volver a las clases en línea, esta tendencia parece haber llegado para quedarse. O, al menos, una versión de la misma.

6 formas creativas de transformar tus entrenamientos

“Preveo que un modelo híbrido será la tendencia del futuro”, afirma Jennifer Rewkowski, vicepresidenta de Salud y Bienestar Comunitario de la YMCA de Metro Atlanta, que ofrece entrenamientos presenciales y en línea. “El mundo ha cambiado mucho en los últimos 19 meses en lo que respecta a los horarios y lugares de trabajo, los estudios, etc. Para algunas personas, el mundo a la carta funciona de verdad”, dice por correo electrónico.

Pero, ¿es un formato de entrenamiento mejor que el otro? Los expertos dicen que depende. He aquí varios factores que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si te diriges al gimnasio o a la sala de tu casa para tu próximo entrenamiento.

Nota importante: antes de empezar cualquier programa de ejercicio nuevo, consulta a tu médico. Deja de hacerlo inmediatamente si sientes dolor. Además, asegúrate de consultar la guía de covid-19 en tu zona.

Los entrenamientos en línea son más accesibles y menos costosos

Una de las razones más populares para hacer ejercicio con un video en línea es que ofrece la máxima comodidad. No es necesario salir de la cama a las 5 de la mañana para llegar a esa clase de entrenamiento de las 6 de la mañana, que podría estar abarrotada para cuando llegues.

En cambio, puedes poner el video en casa cuando te convenga. ¿Y si estás de viaje? No hay problema. Puedes acceder a tu entrenamiento a través de tu teléfono, tableta o laptop.

Otra ventaja es el precio. Las membresías de los gimnasios pueden ser caras, mientras que los entrenamientos en línea lo son menos, y a veces incluso son gratuitos. El YMCA de Irving Park, en Chicago, por ejemplo, cobra US$ 52 al mes por una suscripción de adulto (mayor de 27 años), más una cuota de ingreso de US$ 52. El programa en línea de Les Mills+, en cambio, ofrece una prueba gratuita de 30 días de sus más de 1.500 entrenamientos. Si te gustan, solo cuesta US$ 9,99 al mes cuando te inscribes por un año.

Sin embargo, hay una aclaración en cuanto al precio. Algunos entrenamientos en línea requieren que tengas un equipo específico, como pelotas de estabilidad o pesas, que puede que tengas que comprar. Y si te enamoras del popular entrenamiento en casa de Peloton y simplemente debes tener una de sus bicicletas especiales, prepárate para desembolsar entre US$ 1.500 y US$ 2.500.

Una persona monta su bicicleta estática Peloton en su casa en San Anselmo, California, el 6 de abril de 2020.

Los entrenamientos en persona suelen ser más seguros

Una de las principales desventajas de los entrenamientos en línea es que no hay un instructor experimentado que te dé retroalimentación. “Cuando estás en un entorno estructurado y supervisado, alguien que sabe lo que está haciendo puede ayudarte”, dice John Quindry, presidente de la Escuela de Fisiología Integrativa y Entrenamiento Atlético de la Universidad de Montana. “Si no estás en forma, o vas demasiado fuerte o no vas lo suficientemente fuerte, estas cosas se pueden remediar cuando se supervisan”.

Martina Knight instruye una clase de barre reducida, con los participantes manteniendo su distanciamiento, en el Centro de Yoga SLO en San Luis Obispo, California, el 3 de marzo de 2021.

Además, si estás haciendo ejercicio solo en casa y te caes, o sufres un evento cardíaco o metabólico, podrías estar realmente en problemas.

Dicho esto, las clases en persona no son perfectas en lo que respecta a la seguridad. Los instructores pueden no darse cuenta de la mala forma de alguien si la clase está abarrotada, o si alguien se coloca intencionalmente en la parte de atrás por timidez, dijo Quindry.

Independientemente de que elijas un centro de fitness o una opción en línea, asegúrate de que los instructores están cualificados, especialmente si tienes una condición médica preocupante.

Cualquiera puede subir un video de ejercicios al Internet, y algunos gimnasios contratan a instructores con una cualificación mínima.

¿Cómo crear hábitos duraderos para una vida mejor? Consejos de una experta

Los entrenamientos en persona pueden hacerte más responsable

Si tomas una clase de yoga o barre con tu amiga todos los martes, es probable que vayas incluso en los días en que no te sientas particularmente con ánimos. Después de todo, no querrás decepcionarla. Pero nadie se enterará si no tomas un entrenamiento en línea.

Puedes estar más motivado por la variedad de opciones de entrenamiento online

Las opciones de entrenamiento en persona dependen en gran medida del centro. Los gimnasios más pequeños pueden ofrecer solo un puñado de clases, como yoga, ciclismo y kickboxing. Otras instalaciones pueden tener una gran variedad de clases disponibles, pero cobran un suplemento por ellas. Por el contrario, las opciones en línea suelen ofrecer un amplio abanico de clases. Y esta gran cantidad de opciones puede ser justo lo que necesitas para evitar el aburrimiento y mantener la motivación para ejercitarte con regularidad.

Prueba esta rutina de yoga de 5 minutos antes de acostarte a dormir

Independientemente de si prefieres los entrenamientos en persona, las sesiones en línea o un poco de cada una de ellas, la clave es mantenerte activo, afirma Jafra Thomas, profesora adjunta del departamento de Kinesiología y Salud Pública de la Universidad Estatal Politécnica de California en San Luis Obispo.

“Por desgracia, las culturas en torno al ejercicio fomentan la comparación con estándares de belleza artificiales, o la adopción de expectativas poco realistas sobre cuándo se verán los beneficios”, dijo. “Aunque los creadores de plataformas o los instructores rara vez fomentan el aprecio por el movimiento, la actividad física proporciona muchos beneficios para la salud”.

— Melanie Radzicki McManus es una escritora independiente especializada en senderismo, viajes y acondicionamiento físico.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.