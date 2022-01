Oreo celebra su 110 cumpleaños con un sabor muy especial

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — Oreo probará algo totalmente nuevo por su 110 cumpleaños.

Para la ocasión, Oreo lanzará un sabor especial que llama Chocolate Confetti Cake (pastel de confeti de chocolate). Tiene chispas en abundancia. Las galletas en sí están rellenas con chispas y tienen dos capas de relleno: el sabor a crema característico, bombeado con chispas y una crema con sabor a pastel de chocolate.

Dijo que es la primera vez que usa chispas tanto dentro como sobre la galleta. Los minoristas comenzarán a vender las galletas festivas el 31 de enero por tiempo limitado.

Oreo celebrará su cumpleaños el 6 de marzo. La National Biscuit Company vendió por primera vez el popular refrigerio en esa fecha en 1912 a una tienda de comestibles en Hoboken, Nueva Jersey.

View this post on Instagram A post shared by OREO (@oreo)

Desde entonces, Oreo ha lanzado regularmente variedades especiales para mantener el producto fresco, incluido un sabor inspirado en Lady Gaga y, más recientemente, toffee crujiente y una galleta de crema con sabor a chocolate.

Así son las nuevas Oreo por Lady Gaga 0:31

Propiedad de Mondelez (MDLZ), Oreo continúa generando dinero. El último sabor de edición limitada es parte del objetivo de la compañía de aumentar las ventas en mil millones de dólares el próximo año. En una llamada sobre sus ganancias en noviembre de 2021, Mondelez dijo que Oreo “sigue teniendo un desempeño destacado” y que su Pokémon Oreo fue el sabor que más rápido se vendió en Estados Unidos.

La compañía también dijo que aumentará los precios de las Oreo y sus otras marcas, como Chips Ahoy, entre un 6% y un 7% a partir de este mes.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.