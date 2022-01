Quebec anuncia que multará a los no vacunados y, un día después, se disparan las citas para recibir la primera dosis

Ángela Reyes

(CNN) — Un día después de que Quebec afirmara que penalizaría económicamente a los residentes que no se vacunaran, el ministro de Sanidad de la provincia canadiense dijo este miércoles que las citas para recibir la primera inyección se dispararon.

“¡Es alentador!”, tuiteó el ministro de Sanidad de Quebec, Christian Dubé, indicando que las citas para las primera dosis del martes fueron las más altas en varios días.

La multa para los no vacunados no se aplicaría a los que tienen una exención médica, y no se han anunciado los detalles, aunque los funcionarios dijeron que la cantidad a recaudar sería “significativa.”

El gobierno de Quebec afirma que, aunque casi el 90% de los quebequenses que cumplen los requisitos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el covid-19, los no vacunados siguen siendo una carga para el sistema de salud pública de la provincia.

En una sesión informativa este miércoles, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que no iba a opinar sobre si la sanción económica de Quebec para los no vacunados era una buena política, y afirmó que necesitaba ver más detalles.

Trudeau defiende los mandatos de vacunación

Trudeau subrayó que Canadá tiene mandatos de vacunación estrictos para los pasajeros de aviones y trenes, los trabajadores federales y los lugares de trabajo regulados por el gobierno federal.

“Y para las personas que siguen dudando o que eligen no vacunarse, están perdiendo privilegios para hacer ciertas cosas, ya sea subir a un tren o a un avión, ya sea viajar internacionalmente, ya sea seguir adelante con un trabajo en el servicio público”, dijo Trudeau en una conferencia de prensa este miércoles, reconociendo que hay un debate continuo sobre la mejor manera de incentivar a los no vacunados.

La semana pasada, Quebec, donde vive casi una cuarta parte de los canadienses, anunció que los residentes tendrían que estar vacunados para comprar alcohol o cannabis. También se exige prueba de vacunación para comer en restaurantes, ir al gimnasio o asistir a eventos deportivos.

El ministro de Sanidad canadiense, Jean-Yves Duclos, añadió que, aunque la nueva sanción en Quebec puede no violar las leyes sanitarias canadienses, la vacunación es el camino para salir de la pandemia y los mandatos han sido una herramienta útil en Canadá.

“También hemos demostrado a nivel federal que los mandatos de vacunación funcionan, el 99% de los funcionarios públicos, casi el 99% de los funcionarios públicos a nivel federal están totalmente vacunados o pronto lo estarán”, dijo Duclos en una conferencia de prensa en Ottawa este miércoles.

Los funcionarios de salud pública afirman que la gran mayoría de los pacientes de los hospitales de Quebec siguen sin estar vacunados. Las autoridades no han dicho cuántos pacientes hospitalizados con covid-19 no están vacunados.

