Indignación por escuela que sugirió fajas moldeadoras para problemas de imagen corporal de las alumnas

(CNN) — El intento de una escuela secundaria de Mississippi por enfrentar las preocupaciones sobre la imagen corporal de las alumnas desató indignación entre los padres, lo que obligó a la institución a retractarse de su propuesta.

Ashley Heun, de Southaven, Mississippi, se molestó después de que su hija de 13 años, Caroline, le entregara una carta de la escuela secundaria de Southaven este martes, con el título “¿Por qué las niñas sufren por su imagen corporal?”.

La carta, en inglés, que recibieron los padres de una escuela secundaria en Mississippi.

La carta discutía problemas de imagen corporal entre las mujeres. Y, en la parte inferior, ofrecía a los padres la opción de dar su consentimiento para que sus hijas recibieran “literatura saludable” y prendas de fajas moldeadoras.

“A nosotros, los consejeros de la Escuela Secundaria Southaven, nos gustaría tener la oportunidad de ofrecer literatura saludable a su hija sobre cómo mantener una imagen corporal positiva”, se lee en parte de la carta.

“Tuve que volver a leerlo varias veces”, le comentó Heun a CNN. “Mi primer instinto fue ir a la escuela y gritarle a cada persona que pudiera encontrar”.

Heun le dijo a CNN que Caroline, estudiante de octavo grado, calificó la carta de “estúpida” y no entendió su propósito.

Después de tomarse un tiempo para calmarse y ordenar sus pensamientos, Heun recurrió a Facebook para compartir sus preocupaciones. Otros padres intervinieron rápidamente, manifestando que estaban acuerdo.

Ashley Heun y su hija de 13 años, Caroline. (Crédito: cortesía de Ashley Heun)

“Es difícil criar niñas en este entorno con redes sociales, filtros y Photoshop”, dijo Heun. “Están bombardeadas con imágenes de lo que es el cuerpo ideal”, añadió.

Luego envió al director de Southaven, John Sartain, un extenso correo electrónico para expresar sus preocupaciones.

“La carta, desafortunadamente, da un giro inesperado al ofrecerle a mi hija FAJAS MOLDEADORAS”, decía el correo electrónico de Heun. “Si mi hija me rogara por fajas, le diría que no. Ahora descubro que usted la está alentando a usarlas. Honestamente, estoy desconcertada de que un ‘consejero’ que está ENTRENADO en psicología infantil en realidad piense que esto es una buena idea”, escribió.

Sartain llamó a Heun el miércoles por la mañana y se encontraron más tarde ese día. Heun dijo que Sartain se disculpó y dijo que los consejeros no tenían más que buenas intenciones con la nota. También le dijo que el programa había sido cancelado desde entonces.

“El distrito ha sido informado sobre el formulario de permiso enviado a los padres por la escuela secundaria Southaven”, dijo a CNN Lauren Margeson, asistente administrativa ejecutiva del superintendente de la escuela del condado de DeSoto, en una declaración escrita. “Los funcionarios del distrito entienden cómo este tipo de información causa una gran preocupación entre los padres”, añadió.

Las fajas moldeadoras se pueden definir como prendas interiores ajustadas para controlar o moldear la figura de alguien. (Crédito: Adobe Stock)

“No creo que estuvieran tratando de enviar ese mensaje. Pero la conclusión es que ese es el mensaje que se transmitió”, agregó Heun.

CNN contactó a la Escuela Secundaria Southaven para obtener comentarios.

Heun destacó que no tenía la intención de que el tema trascendiera más allá de expresar su preocupación. Y agregó que todos cometen errores y que la escuela está trabajando para solucionar los suyos.

Padres, hablen con sus hijos sobre la imagen corporal

“Si sale algo de todo que se vuelva viral, espero que propicie una conversación”, dijo Heun.

El autor de Parenting the New Teen in the Age of Anxiety, John Duffy, habló con CNN sobre cómo los padres pueden abordar los problemas de imagen corporal con sus hijos.

“Tenemos una generación de niños que están preocupados por su apariencia, y su autoestima y valía dependen con demasiada frecuencia de su peso o de las fallas en la percepción de sus cuerpos”, dijo Duffy a CNN. “Incluso en la escuela secundaria, su apariencia física está en la mente de los niños casi todo el tiempo”.

En ese sentido, destacó que los niños ya pasan mucho tiempo enfocándose en lo que pueden percibir como negativo, y que es importante ayudarlos a enfocarse en los aspectos positivos.

“Una intervención más efectiva y útil sería centrarse tanto en la aceptación de su cuerpo como en trabajar para desarrollar fuerza, no un cuerpo ‘perfecto'”, agregó Duffy.

Phyllis Fagell, autora de Middle School Matters y consejera escolar, también habló con CNN sobre cómo manejar estas preocupaciones.

“Comentarios aparentemente inocuos como ‘¿estás seguro de que quieres una segunda porción?’ puede ser algo brutal para un estudiante de secundaria”, indicó Fagell a CNN.

Ella señala que la pandemia también ha tenido un gran efecto en la salud mental de los estudiantes. Con el regreso de las escuelas a las clases presenciales, los estudiantes son aún más sensibles y los problemas de imagen corporal pueden aumentar.

En cuanto a su consejo para los padres, maestros o cuidadores, Fagell señala: “Asegúrense de que todo esté alineado. Desde lo que les están diciendo, cómo se están hablando de ustedes mismos, y no califiquen la comida como buena o mala”.

Todos los expertos con los que habló CNN coincidieron en que los padres deben hacer todo lo posible para ser buenos modelos a seguir para sus hijos.

Heun compartió que ella también ha luchado con problemas de imagen corporal en el pasado y todavía lo hace hasta el día de hoy.

“Es muy difícil como padre tratar de no proyectar mis propias inseguridades sobre Caroline”, dijo Heun.

Sin embargo, dice que es consciente de las dificultades que pueden enfrentar los niños y comprende la importancia de hacer su parte para proteger a sus hijos.

Katia Hetter, de CNN, contribuyó a este informe.

