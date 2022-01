Se espera hielo, fuertes nevadas, posibles problemas de viaje y cortes de energía en el sureste de EE.UU.

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Una feroz tormenta invernal atravesará partes del sureste este domingo, arrojando lluvia helada, hielo y nieve en ciudades y estados que normalmente no ven gran parte de la sustancia blanca.

Hasta 80 millones de personas están bajo alertas de tiempo invernal desde esa región hasta el noreste, dijo el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

“Estoy particularmente preocupado por la inminente tormenta helada que afectará el interior de Carolina del Sur y del Norte. Después de una ronda de fuertes nevadas, se podrían acumular hasta 1,9 cm de hielo”, dijo Van Dam.

“Esto ciertamente traerá cortes de energía en el área a medida que las ráfagas de viento superen los 64 kilómetros por hora”, agregó.

Automovilistas quedaron varados durante horas por tormenta invernal en Virginia

Greenville, Carolina del Sur, y Charlotte y Raleigh en Carolina del Norte están bajo advertencias de tormentas invernales, dijeron los meteorólogos. Tanto como 30 centímetros de nieve podría caer cerca de Blue Ridge en Greenville y hasta 50 centímetros de nieve podrían acumularse por encima de los 1.200 metros de altura en esa área. También es posible 0,2 cm de hielo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de tormenta de hielo para partes de Carolina del Sur, vigente hasta el lunes temprano, y es probable que las temperaturas permanezcan bajo cero hasta el comienzo de la próxima semana.

“Cantidades significativas de acumulación de hielo hará que viajar sea peligroso o imposible. Se desaconseja encarecidamente viajar”, dijo la oficina del NWS en Greenville.

Mira este sitio para verificar si se pronostica nieve para su región

Charlotte podría acumular hasta 30 centímetros de nieve en las colinas, y posiblemente hasta 1,2 cm de hielo. Se espera que Raleigh tenga hasta 5 cm de nieve y tal vez 0,6 cm de hielo, dijeron los meteorólogos.

El NWS advierte que las acumulaciones de hielo serán muy peligrosas a lo largo y al este de la I-85, incluyendo Spartanburg, Carolina del Sur, hasta Salisbury, Carolina del Norte. Esto incluye toda el área metropolitana de Charlotte. “Se esperan los totales de nevadas más altos a lo largo de la columna vertebral de los Apalaches, así como en la parte baja de los Grandes Lagos”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional el domingo temprano.

Key Messages for the winter storm moving through the Mid-South have been updated. Stay up-to-date with the latest forecast as conditions can change rapidly! pic.twitter.com/6AQdjJFG2n — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 15, 2022

“Se espera la formación de hielo más significativa sobre las Carolinas esta mañana. Se esperan impactos significativos para viajar a través de estas regiones”, señaló el NWS.

Las tasas de nevadas podrían superar 2,5 cm por hora desde el noreste de Georgia hasta el oeste de las Carolinas y el extremo este de Tennessee, dijo el Centro de Predicción de Tormentas. También es posible que haya nevadas fuertes en el oeste de Virginia.

Esto podría salvar tu vida si tu auto queda atrapado en tormenta invernal 1:16

Desde el Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra, dijo el NWS, “se pronostica que la precipitación comenzará como nieve antes de cambiar a hielo/aguanieve y eventualmente llover con la aproximación del centro de la tormenta”.

Los gobernadores de Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia declararon estados de emergencia, lo que permitió posicionar recursos antes de la llegada de la tormenta.

Partes del norte y centro de Georgia también podrían ver fuertes vientos el domingo, indicó el Servicio Meteorológico Nacional en Atlanta.

“Con fuertes vientos y la posibilidad de un clima invernal, estamos muy preocupados por los árboles caídos y las líneas eléctricas que dejarán sin energía hasta el domingo, ¡así que prepárense ahora!” escribió el servicio en Twitter el sábado por la noche.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, ordenó al Departamento de Defensa del estado que preparara 1.000 soldados de la Guardia Nacional para ayudar en la respuesta a la tormenta.

Dónde esperar nieve en los próximos días

Aquí está la nevada total que el Servicio Meteorológico Nacional predice que caerá en los Estados Unidos contiguos.

Pronóstico de nieve hasta el miércoles a las 7 a.m. ET

Pronóstico a partir del domingo 16 de enero a las 7:00 a. m. ET. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Oficina del Censo de EE. UU. Gráfico: John Keefe, CNN

Atlántico Medio y Noreste

La tormenta girará hacia el noreste hacia la costa este el domingo y el lunes.

Caerá algo de nieve en las principales áreas metropolitanas, pero un cambio en la lluvia detendrá las acumulaciones. Washington podría obtener de 5 a 10 centímetros, mientras que Filadelfia podría obtener de 2,5 a 5 cm. Se espera que Nueva York y Boston obtengan alrededor de 2,5 cm cada uno.

Se esperan nevadas más intensas en otros lugares, con más de 30 centímetros en algunos lugares.

“Como es común con esta trayectoria de tormentas, el valle de Shenandoah hacia Alleghenies será el probable ganador en términos de los totales de nevadas más altos”, dijo este sábado NWS Baltimore. “17 a 25 centímetros es posible, pero más de 30 centímetros no está descartado donde se forman bandas más pesadas”.

Más de 200 millones en EE.UU. están bajo alerta mientras una mortal tormenta invernal avanza hacia el noreste

La intensidad de las nevadas en la región puede ser lo suficientemente fuerte como para evadir una formación de hielo significativa, pero NWS Baltimore advierte que las superficies no tratadas aún pueden generar condiciones de viaje peligrosas donde se acumula hielo.

La mayoría de las nevadas acumuladas ocurrirán desde el domingo por la tarde hasta el lunes por la mañana.

Las ciudades del interior como Charleston, Pittsburgh, Buffalo, Syracuse y Burlington, Vermont, verán la nieve más intensa.

Antes de que el evento de nieve llegue a la región, el noreste experimentará temperaturas frías y una peligrosa sensación térmica, dijeron los meteorólogos.

También se esperan inundaciones costeras

Además del potencial de nevadas, los fuertes vientos del este asociados con el sistema de tormentas podrían causar grandes inundaciones costeras de hasta 0,9 metros sobre el suelo en algunas áreas a lo largo de la costa noreste durante la marea alta.

Partes de la ciudad de Nueva York, Long Island y algunas áreas de Connecticut están bajo advertencias de inundaciones costeras, dijeron los meteorólogos.

La sincronización de los vientos que cambian del este al sur determinará en gran medida la gravedad de las inundaciones, con un potencial de inundación moderado si los vientos cambian antes de la marea alta.

There will be a strong coastal storm approaching Sunday night and moving through early Monday with increasing concerns about coastal flooding and high winds. Coastal flood watches are in effect for much of our coastlines for high tides on Monday. #NYCwx #NYwx #NJwx #CTwx pic.twitter.com/c7pb2MhIae — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) January 15, 2022

“Es posible una inundación generalizada de moderada a localmente importante de áreas vulnerables cerca de la zona costera, incluidas carreteras, estacionamientos, parques, céspedes y casas y negocios con sótanos cerca de la costa”, precisó este sábado el NWS en Nueva York.

Las inundaciones podrían provocar el cierre de carreteras y daños estructurales a lo largo de la costa atlántica.

Los meteorólogos de CNN Allison Chinchar, Chad Myers, Dave Hennen, Monica Garrett y Haley Brink contribuyeron a esta historia.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.