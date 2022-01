Kelly Rizzo, esposa de Bob Saget, comparte un emotivo homenaje tras el funeral del actor

Alexandra Ferguson

(CNN) — La viuda de Bob Saget publicó un homenaje a su “dulce marido” tras su funeral.

Kelly Rizzo honró a la estrella de “Fuller House” en su cuenta verificada de Instagram, donde escribió el fin de semana: “Después de mucha reflexión esta semana, estoy tratando, realmente tratando, de no pensar que me robaron el tiempo”.

View this post on Instagram A post shared by Kelly Rizzo- FOOD TRAVEL MUSIC (@eattravelrock)

“Y, en cambio, pensar qué suerte tuve de ser la que consiguió estar casada con EL HOMBRE MÁS INCREÍBLE DE LA TIERRA”, escribió. “Fui la que consiguió dar este loco paseo con él y estar en su vida estos últimos 6 años”.

Saget fue encontrado muerto en su habitación de hotel de Orlando, Florida, tras una actuación de stand up. Todavía se está investigando la causa de la muerte del hombre de 65 años, aunque las autoridades afirmaron que no había evidencia de drogas o acción delictiva en la escena.

Autopsia de Bob Saget: No hay evidencia de consumo de drogas o acción delictiva en la muerte, dice forense

Su esposa escribió que durante los años que estuvieron juntos “tuvimos ese tiempo para hacernos los más felices y cambiar la vida del otro para siempre”.

“Me tocó ser quien lo amara y lo apreciara. Se merece todo el amor. Cada gramo de él. Porque así de increíble era Bob”, decía su publicación. “Él era amor. Si estabas en su vida sabías que te quería. Nunca dejaba pasar la oportunidad de decírtelo”.

Rizzo también escribió que no tenía “ningún remordimiento”, añadiendo que ella y Saget se amaron mucho.

“Sé lo mucho que me amó hasta el último momento y él sabía lo mismo”, escribió. “Estoy muy agradecida por eso. No todo el mundo consigue eso”.

El domingo, “America’s Funniest Home Videos”, que Saget presentaba, le rindió homenaje en el programa.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.