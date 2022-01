No te pierdas la luna de lobo en el cielo esta semana

olivertapia

(CNN) — “¡Auuuuuu!”.

Los lobos están asociados con los aullidos a la luna, un mito común que se ha vuelto ampliamente aceptado a lo largo de los siglos.

A pesar del cuento ficticio, no ha impedido que la gente conecte la luna con estos animales peludos.

La primera luna llena del año se conoce como la luna de lobo y aparecerá la tarde del lunes 17 de enero.

La luna recibió su nombre de los lobos que se creía que aullaban con más frecuencia en esta época del año, según el informe del Old Farmer’s Almanac.

Alcanzará su punto máximo a las 6:51 p.m. ET u 11:51 p.m. GMT. Para echar un vistazo a la luna, mira por encima del horizonte en dirección este-noreste, según la NASA.

Algunos observadores pueden ver una estrella brillante cerca de la luna llena. Es Pollux, una estrella que forma parte de la constelación de Géminis, dijo la NASA.

Tanto Júpiter como Saturno también serán visibles, señaló la NASA, pero estarán opuestos a la luna sobre el horizonte suroeste.

Más que una luna de lobo

La luna de lobo alcanzará su punto máximo en el cielo durante la noche del lunes 17 de enero.

Hay una gran cantidad de nombres para la luna llena de enero además de la luna de lobo, incluyendo la Luna Vieja y la Luna de Hielo.

Los hindúes se refieren a ella como Shakambhari Purnima, que marca el último día de Shakambari Navratri, una festividad de ocho días en honor a la diosa Shakambhari. Las personas en India a menudo se bañan en aguas sagradas durante este tiempo, dijo la NASA.

Los assiniboine que viven en las Grandes Llanuras del Norte en Estados Unidos la llaman la luna central porque está alrededor de la mitad del invierno, según el Old Farmer’s Almanac.

La gente algonquina ubicada al noreste de los Grandes Lagos, también en EE. UU., la llama “squochee kesos”, que significa “el sol no tiene fuerza para descongelarse”. El pueblo cheyenne de las Grandes Llanuras lo llama “luna del frío fuerte”.

Lunas llenas y superlunas

Hay 12 lunas llenas en 2022, y dos de ellas califican como superlunas.

Las definiciones de una superluna pueden variar, pero el término generalmente denota una luna llena que es más brillante y está más cerca de la Tierra de lo normal y, por lo tanto, parece más grande en el cielo nocturno.

Algunos astrónomos dicen que el fenómeno ocurre cuando la luna está dentro del 90% del perigeo, que es su aproximación más cercana a la Tierra en órbita. Según esa definición, la luna llena de junio y la de julio se considerarán eventos de superluna.

Aquí está la lista de las lunas llenas restantes para 2022, según el Farmers’ Almanac:

• 16 de febrero: Luna de nieve

• 18 de marzo: Luna de gusano

• 16 de abril: Luna rosa

• 16 de mayo: Luna de flores

• 14 de junio: Luna de fresa

• 13 de julio: Luna de ciervo

• 11 de agosto: Luna de esturión

• 10 de septiembre: Luna de cosecha

• 9 de octubre: Luna de cazador

• 8 de noviembre: Luna de castor

• 7 de diciembre: Luna fría

Mientras estos son los nombres popularizados asociados con la luna llena mensual, cada uno tiene un significado variado en las tribus nativas americanas.

Eclipses lunares y solares

Habrá dos eclipses lunares totales y dos eclipses solares parciales en 2022, según The Old Farmer’s Almanac.

Los eclipses solares parciales ocurren cuando la luna pasa frente al sol, pero solo bloquea parte de su luz. Asegúrate de usar anteojos adecuados para ver los eclipses solares de manera segura, ya que la luz del sol puede dañar los ojos.

Un eclipse solar parcial el 30 de abril podrá ser visto en Sudaméricar, el sureste del Océano Pacífico y la península Antártica. Otro, el 25 de octubre, será visible en Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, Medio Oriente, el oeste de Asia, India y el oeste de China. Ninguno de los eclipses solares parciales será visible desde América del Norte.

Un eclipse lunar puede ocurrir solo durante la luna llena cuando el sol, la Tierra y la luna se alinean, y la luna pasa a la sombra de la Tierra. La Tierra proyecta dos sombras sobre la Luna durante el eclipse. La penumbra es la sombra exterior parcial, y la umbra es la sombra completa y oscura.

Cuando la luna llena se mueve hacia la sombra de la Tierra, se oscurece, pero no desaparece. La luz del sol que pasa a través de la atmósfera de la Tierra ilumina la luna de manera dramática, volviéndola roja, razón por la cual a menudo se la conoce como “luna de sangre”.

Dependiendo de las condiciones climáticas de tu área, puede ser oxidado, de color ladrillo o rojo sangre.

Esto sucede porque la luz azul sufre una dispersión atmosférica más fuerte, por lo que la luz roja será el color más dominante cuando la luz del sol pase a través de nuestra atmósfera y la arroje a la luna.

Un eclipse lunar total será visible en Europa, África, América del Sur y América del Norte (excepto las regiones del noroeste) entre las 9:31 p.m. ET del 15 de mayo y las 2:52 a.m. ET del 16 de mayo.

Otro eclipse lunar total también podrá verse en Asia, Australia, el Pacífico, América del Sur y América del Norte el 8 de noviembre entre las 3:01 a.m. ET y las 8:58 a.m. ET.

Lluvias de meteoritos

El nuevo año comenzó con la lluvia de meteoritos de las cuadrántidas, que alcanzó su punto máximo durante la primera semana de enero.

La próxima lluvia de meteoros, la lluvia de meteoros líridas, no alcanza su punto máximo hasta abril.

Estas son las otras lluvias a tener en cuenta en 2022:

• Líridas: 21 y 22 de abril

• Eta Acuáridas: 4 y 5 de mayo

• Delta Acuáridas del sur: 29 y 30 de julio

• Alfa Capricórnidas: 30 y 31 de julio

• Perseidas: 11-12 de agosto

• Oriónidas: 20-21 de octubre

• Táuridas del sur: 4-5 de noviembre

• Táuridas del norte: 11-12 de noviembre

• Leónidas: 17-18 de noviembre

• Gemínidas: 13-14 de diciembre

• Úrsidas: 21 y 22 de diciembre

Si vives en un área urbana, es posible que debas conducir a un lugar que no esté plagado de luces de la ciudad que obstruyan la vista. Si puedes encontrar un área que no se vea afectada por la contaminación lumínica, los meteoros podrían ser visibles cada dos minutos desde la tarde hasta el amanecer.

Encuentra un área abierta con una amplia vista del cielo. Asegúrate de llevar una silla o una manta para que puedas mirar hacia arriba. Y dale a tus ojos de 20 a 30 minutos para que se adapten a la oscuridad, sin mirar tu teléfono, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

