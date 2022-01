‘How I Met Your Father’ ofrece un cambio de género obsoleto respecto a ‘How I Met Your Mother’

olivertapia

(CNN) — “How I Met Your Father” se anuncia como una secuela, no como un reinicio, ya que incorpora algunos elementos de ‘How I Met Your Mother’, la serie original de CBS que finalizó en 2014, en lugar de simplemente hacer un cambio de género.

Como sea que uno elija llamarla (y es una distinción sin mucha diferencia), esta serie de Hulu se siente particularmente rancia, con modestas innovaciones que no ofrecen lo suficiente como para querer comenzar una nueva relación.

Christopher Lowell, Hilary Duff, Tien Tran y Tom Ainsley en ‘How I Met Your Father’ de Hulu.

El giro principal consiste en mostrar esta vez a la mamá, en 2050, interpretada por Kim Cattrall. Le está contando la historia de cómo conoció a su padre a su hijo que no vemos, lo que plantea algunas posibilidades adicionales sobre quién podría ser el padre.

Más allá de eso, el programa trata de reunir diligentemente un nuevo elenco de amigos en torno a la versión más joven de Cattrall, Sophie, interpretada por Hilary Duff. Desesperada por encontrar a su alma gemela, Sophie ha estado apoyándose en las aplicaciones de citas cuando conoce a Jesse (Christopher Lowell de “Private Practice”) y su pandilla, a través de uno de esos escenarios de confusión telefónica que solo ocurren en las comedias de situación.

Mayor diversidad en ‘How I Met Your Father’

Es un grupo más diverso, lo cual es bienvenido, pero también da la inevitable sensación de cubrir huecos dada la blancura del espectáculo original. La pandilla extendida incluye a Valentina (Francia Raisa), la amiga sexualmente aventurera de Sophie, y la hermana adoptiva de Jesse (Tien Tran), quien acaba de mudarse a Nueva York desde un pequeño pueblo.

Filmada en un formato de comedia de situación tradicional, la risa de la audiencia con frecuencia suena más agradecida de lo que merecen las bromas, lo que solo refuerza la sensación de que Hulu es un lugar extraño para este ejercicio.

Duff es una protagonista agradable y aterriza aquí después de que Disney+ reculara sobre su plan de relanzar la serie “Lizzie McGuire”. Por su parte, Cattrall se saltó la reunión de “Sex and the City”, “And Just Like That”, lo que proporciona un extraño tipo de simetría.

El programa posee una cierta cualidad universal en la búsqueda continua de amor y romance. Sin embargo, aunque el misterio que rodea el viaje de citas de Ted se convirtió en solo una parte del atractivo de “How I Met Your Mother”, después de haber experimentado ese escenario una vez, en esta ocasión hay una fuerte inclinación a desearle buena suerte a Sophie con su búsqueda y pedirle que me despierte cuando casi haya terminado.

“How I Met Your Father” se estrena el 18 de enero en Hulu.

