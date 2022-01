La Casa Blanca evalúa vacunar a los migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, dice un funcionario

Alejandra Ramos

(CNN) — La Casa Blanca está considerando nuevamente vacunar a los migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México, pero aún no se ha tomado una decisión, según un alto funcionario de la administración.

La administración de Biden actualmente ofrece vacunas contra el covid-19 a inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y a menores no acompañados bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero la última propuesta se aplicaría a los migrantes que fueron encontrados en la frontera sur de EE.UU. y liberados en territorio estadounidense mientras esperan las audiencias judiciales.

La propuesta, que se originó en el Departamento de Seguridad Nacional, se aplica a los migrantes de 5 años en adelante y daría prioridad a las familias. El plan, reportado por primera vez por Axios, también requiere que las personas tengan una segunda dosis para ser elegibles para la libertad condicional, un mecanismo legal para vivir y trabajar en EE.UU.

Las propuestas anteriores para vacunar a los inmigrantes han sido rechazadas por los funcionarios de la Casa Blanca, según le dijeron las fuentes a CNN.

CNN contactó a la Casa Blanca para hacer comentarios.

La administración Biden se ha basado en una orden de salud pública de la era Trump, conocida como Título 42, para expulsar rápidamente a los migrantes arrestados en la frontera entre EE.UU. y México. El miércoles, el Departamento de Justicia defendió el uso de la controvertida política ante un tribunal federal de apelaciones.

Durante los argumentos orales, el juez Justin Walker dijo que, a pesar del estado de evolución de la pandemia, se pueden tomar más medidas de precaución, citando las vacunas. “Esto no es marzo de 2020”, dijo.

La abogada del Departamento de Justicia, Sharon Swingle, sostuvo que el gobierno no puede confiar en las vacunas para prevenir la transmisión de covid-19 en las instalaciones fronterizas. “Las vacunas están más disponibles, pero vacunar a alguien en el momento del encuentro no reduce el riesgo de que esa persona pueda propagar el covid en un entorno congregado en los días posteriores a la vacunación, cuando la vacuna aún no es efectiva”, dijo Swingle al panel de tres jueces.

Las instalaciones de ICE recientemente han tenido un aumento en los casos de coronavirus. Hasta el martes, 2.224 inmigrantes bajo custodia de ICE dieron positivo por covid-19. Hay 21.805 inmigrantes detenidos por ICE.

Para los migrantes elegibles para ser liberados en EE.UU., la administración se ha apoyado cada vez más en las alternativas disponibles a los programas de detención con el fin de “aumentar el cumplimiento de las condiciones de liberación, las comparecencias ante los tribunales y las órdenes finales de expulsión”, según ICE.

