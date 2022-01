El Kremlin planea instalar un líder prorruso en Ucrania, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — La oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo en un comunicado el sábado que tiene información de que el gobierno ruso planea “instalar un líder prorruso en Kyiv mientras considera si invadir y ocupar Ucrania”.

“El exdiputado ucraniano Yevhen Murayev está siendo considerado como un candidato potencial”, dijo la Oficina de Desarrollo, Asuntos Exteriores y de la Commonwealth británica. Murayev le dijo a CNN el sábado que “no hay nada que comentar” con respecto a los señalamientos, ya que es ciudadano ucraniano y enfrenta sanciones rusas.

La declaración continuó nombrando a otros cuatro exfuncionarios de Ucrania y dijo: “Tenemos información de que los servicios de inteligencia rusos mantienen vínculos con numerosos expolíticos ucranianos”, incluido Serhiy Arbuzov, primer viceprimer ministro de Ucrania de 2012 a 2014 y primer ministro en funciones en 2014; Andriy Kluyev, primer viceprimer ministro de 2010 a 2012 y jefe de gabinete del expresidente ucraniano Yanukovich; Vladimir Sivkovich, exdirector adjunto del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania (RNBO) y Mykola Azarov, primer ministro de Ucrania de 2010 a 2014, indicó.

“Algunos de ellos tienen contacto con agentes de inteligencia rusos que actualmente están involucrados en la planificación de un ataque contra Ucrania”, agregó el comunicado de la oficina de relaciones exteriores británica. Rusia ha negado las acusaciones de que planea atacar a Ucrania.

El domingo temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia pidió a la oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido que “deje de involucrarse en provocaciones”, informó la agencia estatal de noticias TASS.

“La información errónea difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico es otra evidencia de que estos son los países de la OTAN, encabezados por los anglosajones, que están aumentando las tensiones en torno a Ucrania. Hacemos un llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores británico para que detenga las actividades provocativas, deje de difundir tonterías y se concentre en el estudio de la historia del yugo tártaro-mongol”, dijo a TASS un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

CNN se comunicó con la oficina de relaciones exteriores del Reino Unido el sábado para obtener más comentarios sobre sus afirmaciones, así como evidencia de respaldo, pero dijo que no haría más comentarios.

“La información que se publica hoy arroja luz sobre el alcance de la actividad rusa diseñada para subvertir a Ucrania, y es una idea del pensamiento del Kremlin”, afirmó la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, en un comunicado.

“Rusia debe reducir la tensión, poner fin a sus campañas de agresión y desinformación y seguir el camino de la diplomacia”, indicó Truss. “Como el Reino Unido y nuestros socios han dicho repetidamente, cualquier incursión militar rusa en Ucrania sería un error estratégico masivo con costos severos”.

En Twitter, Truss dijo: “No toleraremos (un) complot del Kremlin para instalar un liderazgo prorruso en Ucrania”.

CNN también se comunicó con el Departamento de Estado de EE. UU. y la Casa Blanca para obtener comentarios.

EE.UU. tiene la “misma información” que el Reino Unido, dice una fuente

En un comunicado el sábado, la Casa Blanca dijo que el presidente de EE.UU. Joe Biden se reunió con su equipo de seguridad nacional para discutir “las continuas acciones agresivas de Rusia hacia Ucrania”.

El presidente fue informado sobre el estado de las operaciones militares rusas en las fronteras de Ucrania y “discutió nuestros esfuerzos en curso para reducir la escalada de la situación con la diplomacia y nuestra gama de medidas de disuasión que se coordinan estrechamente con nuestros aliados y socios, incluidas las entregas en curso de asistencia de seguridad a Ucrania”, añadió.

“El presidente Biden volvió a afirmar que si Rusia sigue invadiendo Ucrania, Estados Unidos impondrá consecuencias rápidas y severas a Rusia con nuestros aliados y socios”, precisó la Casa Blanca.

Una fuente informada sobre la inteligencia de EE.UU. y Gran Bretaña confirmó que Estados Unidos tiene evidencia similar a la del Reino Unido, con respecto al complot de Rusia para instalar un gobierno aliado en Ucrania.

“Sí, hemos visto la información de inteligencia de que Rusia busca formas de minimizar una guerra larga y prolongada. Eso incluye cosas como instalar un gobierno amigo y usar sus agencias de espionaje para fomentar la disidencia”, dijo la fuente.

Otra fuente informada dijo que Estados Unidos “tiene la misma información”.

Otras vías para desestabilizar Ucrania

Rusia ha sido acusada anteriormente de intentar sembrar el caos en Ucrania a través de ataques cibernéticos y, supuestamente, de conspirar para tomar el control del gobierno en Kyiv. Pero el Kremlin ha negado repetidamente que esté planeando una invasión.

CNN informó anteriormente que Estados Unidos acusó a Rusia de reclutar a funcionarios actuales y anteriores del gobierno ucraniano para intentar tomar el control del gobierno de Ucrania cuando reveló nuevas sanciones el jueves.

El Departamento del Tesoro implementó sanciones contra cuatro funcionarios ucranianos actuales y anteriores que, según dijo, estaban involucrados en actividades de influencia dirigidas por el Kremlin para desestabilizar Ucrania. Esas personas recientemente sancionadas incluyen a Taras Romanovych Kozak, Volodymyr Mykolayovych Oliynyk, Vladimir Leonidovich Sivkovich y Oleh Voloshyn.

Sivkovich fue el único expolítico ucraniano mencionado en los anuncios de Estados Unidos y Reino Unido.

El Tesoro dijo que las cuatro personas, dos de las cuales son miembros actuales del Parlamento de Ucrania, actuaban bajo la dirección de un servicio de inteligencia ruso sancionado por Estados Unidos y desempeñaron “varios roles” en la “campaña de influencia global de Rusia para desestabilizar países soberanos en apoyo de los objetivos políticos del Kremlin”.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Emily Horne, expresó su solidaridad con Ucrania cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo que tenía información de que el gobierno ruso planea instalar a un líder prorruso en Ucrania, y calificó el complot de “profundamente preocupante”.

“Este tipo de conspiración es profundamente preocupante”, comentó Horne. “El pueblo ucraniano tiene el derecho soberano de determinar su propio futuro, y apoyamos a nuestros socios elegidos democráticamente en Ucrania”.

Rumanía y Bulgaria critican las demandas de Rusia de mover las tropas de la OTAN

Lo anterior ocurre cuando los miembros de la OTAN, Rumania y Bulgaria, calificaron de “inaceptable” la exigencia de Rusia de retirar las tropas de la alianza de ambos países, y cada uno argumentó que el Kremlin no tiene derecho a interferir en las decisiones de política exterior de otros estados soberanos.

Los comentarios de ambos países se produjeron pocas horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmara su demanda de que la OTAN retire las tropas de partes de Europa del Este, incluidas Bulgaria y Rumania. Los dos países están ubicados en el Mar Negro, que los analistas creen que Moscú ve como una importante zona de amortiguación geoestratégica entre Europa y su territorio.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, escucha durante una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, el 21 de enero de 2022 en Ginebra, Suiza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rumania dijo en un comunicado el sábado que “tal demanda es inaceptable y no se puede negociar”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bulgaria instó a Moscú a “mostrar respeto por la elección de política exterior realizada conscientemente por Bulgaria”. El embajador de Bulgaria en el Reino Unido, Marin Raykov, dijo a la BBC que la demanda del Kremlin es “una expresión de desprecio por los derechos soberanos de Bulgaria a elegir las fuentes de garantías para la seguridad nacional”.

Las discrepancias entre Rusia y la OTAN

Rusia y la OTAN han estado en desacuerdo desde finales del año pasado, cuando el Kremlin desplegó unas 100.000 tropas en su frontera con Ucrania. Esa postura militar ha generado temores de que Rusia esté planeando otra incursión en Ucrania después de invadir y anexar ilegalmente la península de Crimea en 2014. Ese mismo año, Moscú comenzó a apoyar un movimiento separatista prorruso en el este de Ucrania que ha dejado miles de muertos.

En su declaración, Rumania dijo que la presencia militar de la OTAN en Europa del Este es “una reacción estrictamente defensiva al comportamiento cada vez más agresivo de la Federación Rusa… que comenzó en 2014, cuando Rusia ocupó ilegalmente el territorio ucraniano de Crimea”.

“Este comportamiento continúa intensificándose en el presente, a pesar de los intentos de la OTAN de entablar un diálogo constructivo”, se lee en el comunicado.

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han advertido repetidamente a Rusia que cualquier movimiento de sus tropas hacia territorio ucraniano se enfrentaría a lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llamó “una respuesta severa y unida”.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha argumentado en las últimas semanas que su país es la parte agraviada y está respondiendo a la cooperación de la OTAN con Ucrania y la expansión de la alianza hacia el este desde la caída de la Unión Soviética, que Rusia considera una amenaza a la seguridad existencial.

Tropas rusas fotografiadas el 14 de diciembre de 2021.

Diplomáticos de todos los lados han intentado negociar un acuerdo pacífico, aunque una de las principales demandas de Rusia (que la OTAN retire las fuerzas y equipos militares extranjeros de los miembros de la alianza que se unieron después de 1997) fue rápidamente considerada imposible por los diplomáticos occidentales.

“Los aliados de la OTAN están listos para entablar un diálogo con Rusia, pero no nos comprometeremos con los principios básicos”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a principios de este mes. “No vamos a comprometer la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones de Europa, y no vamos a comprometer el derecho de todos los países a elegir su propio camino, incluido el tipo de arreglos de seguridad de los que quieren ser parte y no comprometerá el derecho de los aliados a protegerse y defenderse mutuamente”.

Armamento enviado a Ucrania

En los últimos días, los miembros de la OTAN han desplegado equipo y personal militar a los miembros de la alianza oriental en respuesta a la acumulación de tropas rusas en Ucrania.

El ministro de Defensa de Países Bajos dijo que desplegaría dos aviones F-35, junto con personal de apoyo, en Bulgaria en abril o mayo, mientras que el ministro de Defensa de España ofreció enviar aviones de combate y un buque de guerra al Mar Negro.

La alianza también ha comenzado a enviar armamento a Kyiv para disuadir una posible invasión rusa y fortalecer las capacidades defensivas de Ucrania.

Las armas ligeras antitanque del Reino Unido ya llegaron al país, dijo el martes el Ministerio de Defensa de Ucrania, mientras que la República Checa planea donar municiones de artillería de calibre 152 milímetros a Ucrania en los próximos días, dijo el viernes la ministra de Defensa checa, Jana Černochová.

Miembros del ejército ucraniano en una trinchera de primera línea en Katerynivka, en la provincia de Lugansk Oblast, en el este de Ucrania, el martes 18 de enero de 2022. Crédito: Tyler Hicks/The New York Times

Alemania suministrará un hospital de campaña totalmente equipado a Ucrania, según el Ministerio de Defensa alemán. El país tradicionalmente ha evitado exportar armas a áreas en crisis desde la Segunda Guerra Mundial, pero la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo a principios de esta semana que “todas las medidas” estarán sobre la mesa si hay más agresión rusa contra Ucrania.

La Embajada de Estados Unidos en Kyiv dijo el viernes que el primer envío de material dirigido por Estados Unidos, 200.000 libras de ayuda letal, incluidas municiones para los combatientes en el frente, llegó a Ucrania.

Aunque el presidente de EE.UU., Joe Biden, descartó enviar tropas de combate estadounidenses a Ucrania, Washington aprobó el envío de armas de origen estadounidense a Kyiv, incluidos los sistemas antiaéreos estadounidenses muy valorados de Letonia y Lituania. Esos armamentos ayudarían a Ucrania a defenderse de los aviones rusos que, según creen algunos funcionarios y expertos, abrirían el camino en las primeras etapas de una invasión rusa. Estonia recibió la aprobación para transferir sistemas de misiles guiados antitanque Javelin, que Estados Unidos proporcionó a Ucrania en el pasado.

Sharon Braithwaite, DJ Judd, Nic Robertson, Lauren Kent, Ivana Kottasová, Vasco Cotovio, Aliza Kassim Khalidi y Darya Tarasovaf de CNN contribuyeron a este informe.

