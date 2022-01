El valor de bitcoin cae casi un 50% desde su valor máximo de noviembre

Alejandra Ramos

(CNN Business) — Bitcoin ha perdido casi la mitad de su valor desde su máximo de noviembre, y la criptomoneda continúa cayendo a medida que las principales economías buscan frenar su creciente popularidad.

Y no se trata solo de bitcoin, ya que las criptomonedas en general tuvieron un comienzo de año pésimo. Bitcoin ha caído más del 8% en las últimas 24 horas y cotizaba a US$ 35.479 a las 9:30 a.m. (hora de Miami), según CoinDesk. La criptomoneda más valiosa del mundo se ha desplomado más del 20% desde principios de año. En noviembre cotizaba a un máximo histórico de US$ 68.990.

Goldman Sachs predice que bitcoin podría alcanzar los US$ 100.000

A sus pares les ha ido peor. Ethereum, la segunda criptomoneda más valiosa del mundo, ha caído más de un 12% en las últimas 24 horas y cotizaba a US$ 2.400 a media mañana del sábado, según CoinDesk. Eso es una caída de casi el 30% desde el comienzo del año.

Los inversores se están poniendo nerviosos por las monedas digitales y otros activos de mayor riesgo desde que la Reserva Federal de EE.UU. señaló que podría deshacer el estímulo económico de manera más agresiva de lo esperado.

Los gobiernos también están tomando medidas enérgicas. El jueves, Reuters informó que el banco central de Rusia propuso prohibir el uso de criptomonedas y la minería de estas. Rusia es una de las naciones mineras de criptomonedas más grandes del mundo, pero su banco central dijo que las monedas digitales pueden representar una amenaza para la estabilidad financiera del país.

La propuesta rusa llega solo unos meses después de que China lanzara una represión a gran escala contra las criptomonedas, prohibiendo tanto el comercio como la minería.

Otros países también están coqueteando con la prohibición de las criptomonedas. En noviembre, India dijo que se preparaba para presentar un proyecto de ley que regularía las monedas digitales, aunque aún se desconoce mucho sobre esa propuesta. A principios de esta semana, el primer ministro de la India, Narendra Modi, dijo que se necesita la cooperación global para abordar los problemas que plantean las criptomonedas.

Sin embargo, no todo el mundo es pesimista. Goldman Sachs dijo que el precio del bitcoin podría llegar a más de US$ 100.000 en los próximos cinco años. En un informe publicado a principios de este mes, los analistas del banco dijeron que veían fuertes ganancias en el futuro porque el bitcoin le robaría cada vez más participación de mercado al oro.

Ramishah Maruf de CNN Business contribuyó a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.