Apareció el mandaloriano más famoso en “The Book of Boba Fett” y hay memes en la galaxia

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — Aunque el quinto episodio de la serie “The Book of Boba Fett” se titula “Return of the Mandalorian”, es necesario hacer la advertencia de rigor: lo que verás a continuación contiene spoilers.

“El más reciente episodio de “The Book of Boba Fett” aparentemente tomó nota del universo Marvel, donde las películas y los programas de televisión se mezclan entre sí”, dice Brian Lowry de CNN en su reseña sobre este episodio.

El protagonista de “The Mandalorian”, indica Lowry, regresó con su poderosa armadura para recoger una recompensa y hacer una que otra cosa relacionada con el final de la segunda temporada estrenada en Disney+.

Ambas series, hijas de la saga de Star Wars, siguen mostrando visos de nostalgia de la franquicia recogiendo personajes, lugares y tramas, algo que no ha pasado desapercibido entre los seguidores.

Y tras ver la aparición de “Mando” —y despertar la emoción de una tercera temporada— así reaccionaron en redes:

Ese momento del Libro de Boba al ver a Mando con la bolsita acordándose de Grogu 🥲🥲🥲#Mandalorian #Grogu #StarWars #ElLibrodeBobaFett #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/blzk7kPLRJ — Sombra del Imperio (@SombradeImperio) January 27, 2022

¿Ya listos para el quinto capítulo del Libro de Boba Fett con el Mandalorian masters? 🥳🥳#StarWars #BobaFett #Mandalorian #ElLibroDeBobaFett #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/nCN4uNjJ64 — Sombra del Imperio (@SombradeImperio) January 26, 2022

Mando durante todo el capitulo be like:—#TheBookOfBobaFett #StarWars #Mandalorian #Grogu pic.twitter.com/LHmURAkssy — Miguel Angel (@Bangelbat) January 26, 2022

Aún estoy con la emoción del último de #TheBookOfBobaFett 😱😍😍 Se le puede querer más a #Mandalorian ??? Yo diría que SI 🤍 #Mando en mi equipo siempre! 💪🏻#TheMandalorian #Grogu #StarWarsLegion #BookofBobaFett #BobaFett #DisneyPlus pic.twitter.com/9sw8wFagj9 — Carmen Skywalker 💫 (@missringcar) January 26, 2022

Viendo al Mandalorian en el nuevo capítulo de #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/QkIwh2QGhq — Dini da Dinisaurusart (@Dinidraw) January 26, 2022

The Mandalorian durante todo el episodio de #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/0csGaLJOyf — Antonio Sedeño (@SeedeRM7_) January 27, 2022

Nos dieron The Mandalorian 3 en 51 minutos… #TheBookOfBobaFett 10/10 pic.twitter.com/JBfpCgIqxR — Enrique Rebolledo (@EnriqueEsReb) January 26, 2022

Ese momento cuando el Mandalorian se roba el foco de la serie de Boba 😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#Mandalorian #BobaFett #Grogu #FennecShand #StarWars #ElLibrodeBobaFett #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/o7ZrpeMoX8 — Sombra del Imperio (@SombradeImperio) January 27, 2022

Yo viendo el principio de The Book of Boba Fett y darme cuenta que todo el capítulo va enfocado a The Mandalorian. #TheMandalorian pic.twitter.com/dmNzaWFIv0 — Diego (@d_mandalorian) January 26, 2022

Así todos hoy con Star Wars y Mando ❤️👌😉🤣🤣🤣🤣 #StarWars #Mandalorian #BobaFett #ElLibrodeBobaFett #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/HQQoLIxfaE — Sombra del Imperio (@SombradeImperio) January 27, 2022

Esperando el rencuentro de estos dos dos en el Libro de Boba Fett 😉🤣🤣🤣🤣🤣 #BobaFett #Mandalorian #ElLibrodeBobaFett #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/MOeSLM4Lnx — Sombra del Imperio (@SombradeImperio) January 26, 2022

Todos así ante el quinto capítulo del Libro de Boba Fett y el Mandalorian 😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#StarWars #BobaFett #Mandalorian #ElLibrodeBobaFett #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/IlsCTrA311 — Sombra del Imperio (@SombradeImperio) January 26, 2022

TQM señor Mandalorian. #BobaFett #TheMandalorian pic.twitter.com/xgD9fIhmBl — LIVE🔴 Cinco9 🚀 (@Cinco9_) January 26, 2022

* Suena The Mandalorian Theme en #BookofBobaFett*Yo automáticamente: pic.twitter.com/uFtrpVB014 — Rain Master ⛈ (@vnanguce) January 19, 2022

