Científicos califican el episodio del podcast de Joe Rogan con Jordan Peterson como “absurdo” y “peligroso”

Alejandra Ramos

(CNN) — Mientras el presentador de podcast Joe Rogan se enfrenta a la condena de científicos del área de la Medicina por difundir información errónea sobre las vacunas y el covid-19, otra de sus entrevistas se ha convertido en objeto de burla, esta vez entre los científicos del clima.

El psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson apareció en “The Joe Rogan Experience” el lunes, haciendo afirmaciones falsas y generalizadas de que los modelos que usan los científicos para proyectar el cambio climático y sus impactos son defectuosos.

Aaron Rodgers dice en un programa de radio que no está vacunado y recibe consejos sobre el covid-19 de Joe Rogan

En comentarios vacilantes, Peterson dijo que “no existe el clima, ¿verdad?”. Luego pasó a burlarse de los “tipos del clima”, de quienes dijo que normalmente sugieren que “el clima se trata de todo”.

“Pero sus modelos no se basan en todo. Sus modelos se basan en un número determinado de variables. Eso significa que han reducido las variables, que son todo, a ese conjunto. Pero, ¿cómo decides qué conjunto de variables incluir en la ecuación si se trata de todo?”, dijo.

Rogan, cuyo podcast está alojado en Spotify, hizo poco para cuestionar los comentarios sin fundamento.

Los comentarios de Peterson muestran un malentendido general sobre cómo funciona el modelado científico. Los científicos usan modelos o simulaciones para proyectar aspectos particulares del cambio climático, como el aumento de las temperaturas globales, los cambios en los patrones de lluvia y la probabilidad de sequía.

Los científicos del clima ahora están ridiculizando las afirmaciones de Peterson.

Austin toma medias para frenar el incremento de covid-19 3:09

La reacción de la comunidad científica

“Tal nihilismo aparentemente cómico sería divertido si no fuera tan peligroso”, dijo a CNN Michael E. Mann, científico climático de la Universidad Estatal de Pensilvania.

“La anticiencia similar difundida por estos dos individuos sobre el covid-19 probablemente ha provocado y seguirá provocando muertes. Aún más perecerán debido a extremos climáticos considerablemente peligrosos y mortales si no actuamos sobre la crisis climática. Por lo tanto, la promoción de la desinformación sobre el cambio climático es, en cierto modo, aún más peligrosa”.

Joe Rogan, controvertido presentador de podcasts, dice que dio positivo por covid-19

Mann dijo que las afirmaciones de Peterson eran “carentes de sentido y falsas”, y parecen reducirse a la idea de que la ciencia del clima es tan complicada que los científicos nunca podrían modelarla o comprenderla.

“Un argumento tan absurdo conduce a descartar la física, la química, la biología y todos los demás campos de la ciencia en los que uno formula (y prueba, esa es la parte crítica que Peterson parece no entender) modelos conceptuales que intentan simplificar el sistema y destilar los componentes clave y sus interacciones”, dijo Mann.

“Cada gran descubrimiento en la ciencia ha surgido de esta manera. Incluyendo la física del electromagnetismo que permitió a Peterson y Rogan grabar y transmitir esta conversación tonta y absurda”.

Spotify se negó a comentar sobre las críticas. CNN se ha comunicado con “The Joe Rogan Experience” para solicitarle comentarios.

El climatólogo de la NASA Gavin Schmidt compartió puntos de vista similares en Twitter, señalando que Peterson no parecía entender cómo funcionan los modelos climáticos.

Guys, for the love of everything holy, please, please, have somebody on who knows what the heck a climate model is!!! @joerogan https://t.co/VQ8GmH4vvE — Gavin Schmidt (@ClimateOfGavin) January 26, 2022

Zeke Hausfather, un científico investigador de Berkeley Earth, tuiteó un gráfico que muestra cuan precisas han sido las proyecciones científicas sobre el calentamiento global durante varias décadas.

“Por si sirve de algo, hemos estado proyectando el calentamiento futuro desde los primeros modelos climáticos a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. Podemos mirar hacia atrás para ver qué tan bien se han desempeñado. Resulta que nuestros modelos en general hicieron un buen trabajo”, escribió.

La reacción frente a este episodio llega justo cuando el músico Neil Young le dijo a Spotify que ya no quería que su música apareciera en el servicio por streaming debido a las frecuentes afirmaciones falsas de Rogan sobre el covid-19 y las vacunas.

Spotify anunció el miércoles que ya no transmitiría la música de Neil Young, según un informe del Washington Post.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.