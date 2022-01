Atentado con explosivo contra patrulla policial en el centro de Cali deja tres heridos y un detenido

Ángela Reyes

(CNN Español) — Al menos tres personas resultaron heridas este viernes luego de que una patrulla policial fuera atacada con un “artefacto explosivo” en el centro de Cali, departamento de Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, informó el secretario de Seguridad de la ciudad, Carlos Soler.

Según Soler, entre los heridos se encuentran dos policías y un civil, quienes resultaron lesionados por la explosión.

En declaraciones a medios de comunicación, Soler, catalogó el atentado como un “acto terrorista” y dijo que “viola flagrantemente el derecho internacional humanitario, porque (los responsables) pusieron en riesgo a la población civil”.

Soler agregó que por los hechos se capturó a una persona —a la cual no identificó— y que las autoridades de Cali ofrecen una recompensa de unos US$ 12.635 por información que lleve a la captura de más posibles involucrados, aunque no dio más detalles.

La Policía de Cali agregó en un reporte que los agentes fueron trasladados a una clínica. No dio detalles sobre el civil o la condición en que se encontraban los involucrados.

Con información de Wilson Barco.

