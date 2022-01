Reacciones tras el posible retiro de Tom Brady: “Él literalmente respiraba fútbol americano”

Alejandra Ramos

(CNN Español) — La leyenda del fútbol americano Tom Brady se retiraría después de 22 temporadas en la NFL, según Adam Schefter y Jeff Darlington, de ESPN y The Boston Globe respectivamente, citando fuentes anónimas; y la comunidad deportiva reaccionó tras el anuncio.

Brady, de 44 años, quien es ampliamente considerado como uno de los mejores jugadores en la historia de la NFL, fue descrito por Donté Stallworth, un ex receptor abierto de la NFL que jugó en los New England Patriots, como alguien que “literalmente respiraba fútbol americano”.

“Obviamente fuera de la familia, no había nada más importante para él que ser el mejor jugador que podía ser. Y se puso en esa posición no solo para ser ese jugador, sino también para expandir las habilidades del otro jugador, y tú sabes, hacer que otros jugadores sean mejores jugadores y más tranquilos”, dijo Stallworth a CNN.

Stallworth dijo que tenía el presentimiento de que Brady se retiraría debido a los recientes comentarios que hizo.

“Cuando comenzó a hablar sobre estar satisfecho durante la temporada y agradeció a los fanáticos en Tampa, lo supe. No escuché esto de él personalmente, pero conociéndolo, no quería una gira de despedida. Ese no es quien él es”, dijo.

La NFL agradece a Tom Brady en un tuit

La NFL tuiteó su agradecimiento el sábado, refiriéndose a Brady como GOAT (Iniciales de Greatest Of All Time o el más grande de todos los tiempos, en español), con el hashtag #ThankYouTom y una ilustración del mariscal de campo con sus anillos del Super Bowl. Otro mensaje de la NFL decía: “Nadie lo hizo mejor”.

GOAT. #ThankYouTom pic.twitter.com/6NJ4ODwSoO — NFL (@NFL) January 29, 2022

Las cuentas de la NFL en México y Brasil también compartieron imágenes y mensajes para celebrar la carrera del mariscal de campo.

La NFL alienta a los fanáticos a usar el hashtag #ThankYouTom para compartir sus recuerdos de Brady.

La comunidad se despide de Brady

Julian Edelman, exjugador de los New England Patriots agradeció a Brady por los buenos recuerdos.

Thanks for the memories, babe. @TomBrady pic.twitter.com/lCqCVn13tI — Julian Edelman (@Edelman11) January 29, 2022

Mike Evans, receptor abierto de los Tampa Bay Buccaneers escribió: “Gracias por todo hermano mayor, fue un honor”.

Thanks for everything big bro it was an honor @TomBrady 🐐 — Mike Evans (@MikeEvans13_) January 29, 2022

El jugador de los Arizona Cardinals, Justin James Watt, mejor conocido como J.J. Watt, dijo en Twitter que Brady fue “el mejor de todos los tiempos”.

Greatest of All Time. Without a shadow of a doubt. Enjoy the next chapter @TomBrady 🐐 — JJ Watt (@JJWatt) January 29, 2022

Devin White, de los Tampa Bay Buccaneers escribió: “Felicidades al mejor mariscal de campo”.

Congrats to the greatest QB to ever lace em up on a helluva career @TomBrady #LFG 🤠🙏🏾 — DEVIN WHITE (@DevinWhite__40) January 29, 2022

