Miles de personas se quedan sin electricidad en medio del brutal frío después de que una bomba ciclónica dejara una nevada récord

(CNN) — El “nor’easter” que dejó una nevada récord en algunas partes de la costa este trajo consigo sensaciones térmicas peligrosas y miles de personas sin electricidad.

“Una tormenta de nieve en la costa este dejó caer de 30 a más de 60 centímetros de nieve a lo largo de la costa. Ahora, el clima frío se mantendrá en el Atlántico Medio hoy y esta noche”, tuiteó este domingo el Centro de Pronóstico Fluvial del Atlántico Medio del Servicio Meteorológico Nacional (NWS por sus siglas en inglés).

Cortes en la electricidad

Los feroces vientos derribaron las líneas eléctricas en Massachusetts, dejando 88.000 cortes en el estado a última hora del sábado, según PowerOutage.us.

El domingo por la tarde, la cifra se redujo a unos 44.000 cortes.

Ya pasó lo peor del “nor’easter” con nevadas récord, pero aún persisten vientos “peligrosamente fríos” en algunas áreas

La vicegobernadora de Massachusetts, Karyn Polito, dijo este domingo que se habilitaron refugios regionales y centros de calentamiento para las personas que se quedaron sin electricidad en medio del brutal frío.

Indicó que el departamento de transporte del estado ha tratado de despejar las carreteras para proporcionar acceso a los necesitados.

La tormenta se convirtió en una “bomba ciclónica” el sábado por la mañana, lo que significa que se fortaleció rápidamente y la presión barométrica cayó más de 24 milibares en 24 horas, dijo el Centro de Predicción Meteorológica.

¿Qué es una bomba ciclónica?

También batió récords de nevadas en partes de Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Pennsylvania.

Final snowfall reports from the January 28-29, 2022 blizzard. Highest totals by state:MA-Stoughton 30.9″NY-Islip 24.7″RI-Warren 24.6″CT-Norwick 22″ME-Veazie 22″NJ-Bayville 21″DE- Lewes 14.2″MD-Ocean Pines 14″NH-Rye 13.5″VA-Wallops Island 9.5″PA-Lower Makefield 9″ pic.twitter.com/qIzPHUM4pD — NWS Eastern Region (@NWSEastern) January 30, 2022

Gran parte del noreste sufre una sensación térmica bajo cero

Alrededor de 1 millón de personas en todo el noreste estaban bajo alertas de clima invernal el domingo, frente a unos 16 millones de personas el sábado por la noche.

“Es un descenso enorme a medida que la tormenta se aleja de las zonas más pobladas de la costa este”, dijo el meteorólogo de CNN Derek Van Dam.

Pero hay un problema: “Detrás de la tormenta que se desplaza hacia el norte, los vientos de 16 a 32 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 48 km/h, han provocado zonas de nieve en movimiento y valores de sensación térmica por debajo de cero en gran parte del noreste”, dijo este domingo el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

An East Coast blizzard dropped one to over 2 feet of snow along the coast. Now, cold weather will hold a grip on the Mid-Atlantic today and tonight. #NYWX #NJWX #PAWX #DEWX #MDWX #VAWX #WVWX pic.twitter.com/BLPu1SdAMt — NWS MARFC (@NWSMARFC) January 30, 2022

La mayor parte del noreste sigue atrapada en una profunda helada.

“Las temperaturas máximas de la tarde seguirán estando por debajo de la media en todo el noreste el domingo, con la mayoría de las localidades luchando por superar el 1 grado bajo cero centígrados”, dijo la meteoróloga de la CNN Haley Brink.

Aunque las temperaturas subirán lentamente después del nor’ easter, “tendremos que ser pacientes para cualquier calentamiento real, que no llega hasta mediados de la semana”, dijo Van Dam.

Mira el efecto del frío extremo en las cascadas de Canadá 0:58

Récord de nieve y vientos fuertes

La bomba ciclónica trajo fuertes nevadas que se acumularon rápidamente a medida que los vientos rugientes soplaban por la región.

La ciudad de Stoughton, Massachusetts, registró la asombrosa cantidad de 78,4 centímetros de nieve el sábado por la noche, dijo el NWS.

En partes del condado de Barnstable, Massachusetts, donde se encuentra Cape Cod, los vientos con fuerza de huracán alcanzaron los 130 km/h el sábado, añadió.

Aquí hay algunos récords notables de nevadas:

Atlantic City, Nueva Jersey: la ciudad aplastó su récord histórico de nevadas de enero el sábado, alcanzando un total mensual de 84,3 centímetros de nieve. El récord mensual anterior de 51,5 centímetros se estableció en enero de 1987. Los 35 centímetros de nieve de la ciudad el sábado también batieron su récord anterior para la fecha del calendario, que se estableció en 2014 en 18,5 centímetros.

Boston: el Aeropuerto Internacional Logan registró al menos 60 centímetros de nieve el sábado por la noche, indicó el NWS, lo que convierte al sábado en el día más nevado de enero que Boston ha registrado y empatando el récord de mayor total de nevadas en un día. El récord anterior se estableció el 27 de enero.

Central Park, Nueva York: el icónico parque vio 18,5 centímetros el sábado, superando el récord anterior del 29 de enero de 12 centímetros establecido en 1904.

Filadelfia: la ciudad fue golpeada con 14,7 centímetros de nieve el sábado, superando el récord anterior de 12,7 centímetros establecido el 29 de enero de 1904.

Cerca de 5.000 vuelos fueron cancelados

Las peligrosas condiciones han dificultado los planes de viaje, con la cancelación de unos 5.000 vuelos hacia, desde o dentro de EE.UU. el fin de semana, según FlightAware.com.

Los aeropuertos de la costa este fueron los más afectados.

Las principales compañías aéreas ofrecieron exenciones y alternativas a los pasajeros cuyo viaje se vio afectado por la tormenta.

Liam Reilly, Haley Brink, John Keefe, Jason Hanna, Christina Maxouris, Brynn Gingras, Brian Todd, Artemis Moshtaghian, Tyler Mauldin y David Williams, de CNN, contribuyeron a este informe.

