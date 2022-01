Así era Cheslie Kryst: abogada defensora de presos y amante de la moda

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN) — Cheslie Kryst, quien fue coronada Miss USA en 2019, murió este domingo a los 30 años después de saltar de un edificio en Manhattan, según el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York.

Kryst nació en Charlotte, Carolina del Norte, y a los 28 años fue ganadora del concurso en 2019.

Pero la vida de Kryst no giró alrededor de los concursos de belleza. Ella era una abogada que buscaba ayudar a reformar el sistema de justicia de Estados Unidos y dedicó parte de su tiempo para trabajar en nombre de los presos de forma gratuita.

La ex Miss USA Cheslie Kryst muere a los 30 años, dice la policía

Cheslie Kryst, quien ganó Miss USA en 2019, era una abogada que buscaba ayudar a reformar el sistema de justicia de Estados Unidos.

“Creo que mi trabajo puede ser muy difícil a veces, creo que puede ser frustrante a veces, en especial viendo los tiempos tan lentos de los cambios de la justicia, en especial los cambios que se necesitan hacer, pero me emociona poder hacerlo”, le dijo Kryst a CNN en Español en 2019.

Trabajó con la abogada Brittany Barnett, quien lidera el proyecto Buried Alive, y se ha dedicado a liberar a personas que están injustamente encarceladas por “leyes draconianas sobre drogas”, según la página web de Barnett.

“El poder trabajar con ella ha sido una tremenda experiencia de aprendizaje”, dijo Kryst a CNN en Español.

Kryst tenía una licenciatura en derecho y una maestría en administración de empresas de la Universidad Wake Forest de Carolina del Norte, y una licenciatura en negocios de la Universidad Carolina, donde era atleta de pista.

Y para la entrevista con CNN en Español en 2019, Kryst relató con gran emoción que había ayudado a liberar a un latino, Alfred Rivera, que pasó 18 años en prisión por un crimen relacionado con drogas. Kryst dijo que si bien estaban todos muy felices de que lo liberaran, también era muy triste que Rivera hubiera pasado casi dos décadas en prisión cuando no lo merecía.

Kryst, una crítica del sistema de justicia de Estados Unidos, dijo que trabajar con la comunidad latina y negra es importante, pues había muchas personas en todo el país que no estaban recibiendo “un trato justo” ante el sistema judicial del país.

“Espero poder seguir trabajando con Brittany Barnett y otros y seguir asegurándome de que poder cambiar algunas de las estadísticas que existen ahora”, dijo a CNN en Español.

Por primera vez, Miss Mundo, Miss Universo, Miss Estados Unidos, Miss América y Miss Teen USA son todas mujeres negras

Kryst era licenciada en Derecho y tiene un MBA de Wake Forest. También estudió en la Universidad de Carolina del Sur.

Con esta experiencia laboral llegó a Miss USA, donde respondió con altura su última pregunta en la ronda final, sobre los movimientos #MeToo y #TimesUp. La pregunta fue si estos movimientos habían llegado demasiado lejos.

“No creo que estos movimientos hayan ido demasiado lejos”, dijo en el concurso. “De lo que se tratan #MeToo y #TimesUp es de asegurarnos de que fomentemos lugares de trabajo seguros e inclusivos en nuestro país.

“Como abogada, eso es exactamente lo que quiero escuchar y eso es exactamente lo que quiero para este país. Creo que son buenos movimientos”, dijo entonces.

Ese año fue coronada Miss USA en el Grand Sierra Resort en Reno, Nevada.

Cheslie Kryst, una amante de la moda

Además de trabajar en derecho, Kryst tenía un blog sobre moda llamado White Collar Glam. Se inspiró para iniciar el blog después de “luchar para obtener ropa apropiada, asequible y profesional”, y algún dijo que algún día tenía la intención de iniciar una línea de ropa de trabajo, según el sitio web de Miss Universo.

“La moda es una expresión de lo que eres sin haber dicho nada”, dijo a CNN en Español. “Y es muy importante que tengas la oportunidad de expresarte de la manera que quieras expresarte y que envíes el mensaje que quieres enviar a otras personas”.

OPINIÓN | Competí en concursos de belleza. Nunca me habría imaginado este hito

Su mamá, su heroína y persona favorita

Para Kryst, la conexión con su mamá era fundamental, según dijo a CNN en Español. La consideraba su heroína.

“Para mí, mi mamá es una mentora increíble y tengo que hablar siempre con ella, crecí con ella”, agregó. “Ella es mi heroína”

Kryst habló de cómo vio a su mamá criar seis hijos sin tener un título universitario y empezar un negocio mientras estaba trabajando a tiempo completo en otro lugar, algo que ella resaltó con orgullo en la conversación con CNN en Español en 2019.

“Eso para mí es increíble, es heroico”, dijo.

Kryst añadió en ese entonces que, si ganaba, lo primero quería hacer era ver a su mamá y comer con ella un pedazo de cheesecake.

“Le dije que si ganaba necesitaba que ella me comprara cuatro porciones de cheesecake. Y justo después del concurso vamos a comer cheesecake porque no he tenido la oportunidad de comer un gran postre hace rato, entonces lo primero que quiero es a mi mamá y un cheesecake”, le dijo Kryst a CNN en Español sonriendo.

Poco después fue coronada Miss USA.

Cheslie Kryst murió el 30 de enero de 2022 horas después de publicar una fotografía en su cuenta de Instagram. “Que este día te traiga descanso y paz”, escribió junto a una foto de sí misma. Tenía 30 años.

— Con información de Jason Hanna de CNN y Ana María Luengo Romero de CNN en Español en Atlanta.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.