Dinamarca levanta todas las restricciones de covid-19

(CNN) — Dinamarca levantó este martes todas las restricciones de covid-19 en del país y el gobierno ya no considera que se clasifique como una “enfermedad socialmente crítica”.

“Nadie puede saber qué sucederá el próximo diciembre. Pero prometimos a los ciudadanos de Dinamarca que solo tendremos restricciones si son realmente necesarias y las levantaremos tan pronto como podamos”, dijo a CNN el ministro de Salud danés, Magnus Heunicke, el lunes. “Eso es lo que está pasando ahora mismo”.

Heunicke dijo que la vacunación generalizada y los refuerzos han ayudado al país a abrirse nuevamente. El ministro de Salud agregó que el número de hospitalizaciones y pacientes en cuidados intensivos está disminuyendo cada día “gracias a la vacunación”.

Más del 81% de la población en Dinamarca está totalmente vacunada, según las últimas cifras de Our World in Data.

Cuando se le preguntó sobre los mandatos de vacunas, Heunicke dijo: “Afortunadamente, no necesitamos eso en Dinamarca… Estoy muy feliz de que no lo necesitemos porque ese es un camino muy problemático”.

El director general de la Autoridad de Salud de Dinamarca, Søren Brostrøm, reconoció que los casos eran muy altos en Dinamarca, pero le dijo a CNN que el vínculo entre infecciones y enfermedades graves se había roto.

“Al mismo tiempo que las infecciones se disparan, los pacientes ingresados en cuidados intensivos en realidad están disminuyendo”, dijo. “En este momento hay alrededor de 30 personas en camas de UCI con un diagnóstico de covid-19 en una población de 6 millones”.

También estuvo de acuerdo en que los mandatos de vacunas no eran necesarios y dijo: “No creo en los mandatos de vacunas impuestos. Es una intervención farmacéutica con posibles efectos secundarios. Necesitas como autoridad reconocer eso”.

“Creo que si se presiona demasiado, habrá una reacción: la acción genera una reacción, especialmente con las vacunas”, dijo Brostrøm.

Las autoridades danesas continúan recomendando hacerse una prueba en casa antes de estar en contacto con grupos de personas, especialmente personas vulnerables, según el ministro de salud Las pruebas PCR seguirán disponibles para el público a fin de confirmar los casos de covid-19

Pruebas al ingreso al país para algunos viajeros y medidas de cuarentena para los que llegan de países de alto riesgo son las únicas restricciones pandémicas que quedan. Las pruebas al ingresar a Dinamarca se aplican principalmente a aquellos que no han sido vacunados o contraído la infección previamente.

