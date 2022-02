‘Groundhog Day’ (El día de la marmota): las últimas lecciones de vida de la película para superar el fin de la pandemia

olivertapia

(CNN) — No puedo pensar en un comienzo más apropiado para esta historia que señalar que es la misma que escribí el año pasado, con algunas fechas cambiadas para reflejar dos años después de la pandemia en lugar de uno. No te molestes. Probablemente nunca lo leíste el año pasado, y si lo hiciste, lo olvidaste hace mucho tiempo. Pero sigue leyendo. Es tan relevante entonces como lo es ahora. Bienvenido a la vida en repetición automática, donde te llevamos de vuelta a esta pregunta que plantea la película “Groundhog Day” (El día de la marmota):

“¿Qué harías si estuvieras atrapado en un lugar, y todos los días fueran exactamente iguales, y nada de lo que hicieras importara?”

Eso es lo que un deprimido Phil Connors (interpretado por el actor Bill Murray) les pregunta a dos hombres en un bar mientras contempla el sombrío destino de repetir el Día de la Marmota una y otra vez. Uno de ellos responde: “Eso me resume”.

Eso resume todo para mucha gente en los últimos dos años. A medida que se implementaron los confinamientos, muchos de nosotros recordamos inicialmente la película como una útil descripción abreviada de nuestra nueva normalidad. Sin viajes reales. Sin desplazamientos. Sin aulas. Todos los días lo mismo, todo borroso.

El arte no solo imita la vida. El gran arte ayuda a enmarcar la vida y darle sentido. Previamente expliqué que la película “Groundhog Day” es gran arte, lleno de conocimientos prácticos y religiosos. Y al principio de la pandemia, acepté el Día de la Marmota de nuestras vidas.

Cuando comenzó nuestro encierro, puse mi alarma matutina con el audio de la película: “I Got You Babe” de Sonny y Cher seguido del diálogo del locutor de radio que dice “De acuerdo, campistas, levántense y brillen, y no olviden sus botines porque hace mucho frío hoy…”.

Justo cuando Phil abraza inicialmente y de manera egoísta su ciclo temporal en la película, encontré geniales algunos aspectos de nuestra nueva normalidad. Trabajar desde casa. Ver a mi familia todo el tiempo. Correr y meditar de forma habitual. Tenía algunos proyectos creativos que había querido abordar durante años y me puse a trabajar.

Luego, al igual que la trama de la película, el entusiasmo inicial se desvaneció. La palabra “indefinidamente” se sintió más como una maldición de Sísifo que como una oportunidad. No tenía nada brillante que mostrar por mis esfuerzos creativos. La meditación se volvió irregular. Algunos de mis amigos comenzaron a tener problemas. El miedo dictaba la toma de decisiones diaria. La gente que conozco se puso muy enferma. Y, por encima de todo, se gestó una sombría tormenta de muertes por pandemia, injusticia racial y rencor político. El segundo acto de “Groundhog Day” es oscuro. Phil entra en una profunda depresión; incluso el suicidio no sirve de escapatoria para él.

Entonces el tercer acto rescata el día perpetuo. Phil vuelve a encontrar las ventajas de estar atrapado en un registro de saltos de tiempo. Sólo esta fase es más ilustrada. Utiliza el tiempo para el servicio de los demás y en la superación personal. Domina el día, cada uno acercándose a la perfección. Podría decirse que, especialmente desde una perspectiva budista, este esfuerzo es lo que lo libera de su prisión temporal.

A medida que pasamos o nos acercamos al segundo año de la pandemia, “Groundhog Day” todavía tiene lecciones sobre cómo manejar nuestro propio bucle. El último acto de la película nos recuerda centrarnos en tres áreas que nos acercan a la felicidad si podemos hacer el esfuerzo.

Hacer lo correcto

El día perfecto de Phil incluye arreglar la llanta desinflada de alguien, atrapar a un niño que se cae de un árbol y evitar que un hombre se atragante durante la cena. Estos son cada uno una parte de su ronda diaria de mitzvot.

Vale la pena pensar en cómo sería eso para nosotros en el contexto de la familia, los amigos y los vecinos. Tal vez sea conectar más, o regalar tiempo, empatía y humor. Desde el punto de vista de la salud pública, significa evitar los espacios interiores excepto cuando sea necesario, usar mascarilla en los espacios públicos, lavarse las manos regularmente y mantener la distancia. Conocemos el ejercicio. Sólo tenemos que seguir haciéndolo un poco más.

Hay una parábola de León Tolstoi titulada “Las tres preguntas” sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. Las tres respuestas se reducen a una sola filosofía: lo más importante es hacer el bien a quienes te rodean, ahora mismo.

Por supuesto, estamos cansados de la vigilancia después de vivirla durante tanto tiempo. Pero eso no significa que no debamos seguir haciéndolo, o que no podamos. Según una estimación, Phil repite el Día de la Marmota durante casi 34 años. Si deseas un punto de referencia de no ficción, Ana Frank vivió escondida en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial durante más de dos años. Incluso mientras sigues haciendo sacrificios personales y relacionados con los viajes, continúa reparando esas llantas ponchadas, continúa usando tu máscara sobre la nariz. Por favor.

“No hagas grandes cosas”, dijo el escritor, maestro y pacifista Colman McCarthy, transmitiendo la sabiduría que le entregó la Madre Teresa. “Haz las cosas pequeñas de una gran manera”.

Son las pequeñas cosas

Las pequeñas cosas también pueden ser fuentes de profunda alegría.

Atrapados en nuestros propios Punxsutawneys, la ciudad de Pensilvania donde se lleva a cabo la celebración del Día de la Marmota en la vida real y en la película, a muchos se les ha negado las cosas de la vida que nos hacen felices, como viajar, socializar en interiores y visitar a la familia extendida.

Pero si tenemos suerte (y sé que muchos no la tienen), es posible que ahora tengamos más oportunidades de apreciar los aspectos fundamentales de la vida que todavía podemos disfrutar, el tipo de detalles que tendíamos a pasar por alto y a dar por sentado en nuestras antes sobreextendidas vidas. Se puede encontrar una profunda satisfacción en actividades como cocinar, hablar y leer con nuestros hijos, caminar por la naturaleza, vincularse con mascotas, escuchar música, mirar las estrellas, jugar juegos de mesa, ver buenas películas, leer buenos libros.

Ahora podría ser un buen momento para comenzar o reiniciar un diario de gratitud o compartir con otros por lo que estás agradecido. Numerosos estudios han demostrado que este simple acto de contar las bendiciones de uno aumenta la satisfacción con la vida.

La variedad es la sal de la vida

En el tercer acto de “Groundhog Day”, Phil memoriza poesía francesa y aprende a esculpir hielo y a tocar el piano. Puede estar atrapado en el mismo lugar, pero conserva sus recuerdos y desarrolla habilidades de esa manera.

Ahora, en nuestro propio tercer acto, es posible que nos hayamos agotado con la elaboración de pan de masa fermentada, pero no es demasiado tarde para seguir adquiriendo nuevas habilidades. Mi esposa reinició las lecciones de violín. Recogí un proyecto de biografía que había quedado inactivo. Mi hija mayor ha doblado la apuesta en su diario de viñetas. Tratamos de caminar en lugares nuevos. Mi esposa y mi hija menor prepararon paquetes de asistencia para aquellos que pedían ayuda en las salidas de las autopistas de nuestra ciudad. Si estás aburrido, intenta hacer algo nuevo, incluso de manera segura dentro de los límites de nuestro estado actual.

O como Phil dice alegremente cuando finalmente se despierta al día siguiente del Día de la Marmota: “Cualquier cosa diferente es buena”.

