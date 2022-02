Joe Rogan se disculpa por usar insultos raciales en su podcast

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Joe Rogan emitió una disculpa en Instagram este sábado después de que una compilación del presentador que usaba con frecuencia la palabra “n” en su podcast se difundiera ampliamente en las redes sociales.

Rogan usó la palabra más de 20 veces en los clips de diferentes episodios de podcast, que dijo que fueron compilados durante un lapso de 12 años. En su disculpa, Rogan dijo que es “lo más lamentable y vergonzoso” que ha tenido que abordar públicamente.

“Sé que, para la mayoría de las personas, no hay contexto en el que a una persona blanca se le permita decir eso, no importa públicamente en un podcast, y estoy de acuerdo con eso”, dijo. “Ahora, no lo he dicho en años”, agregó Rogan.

Rogan también abordó un video de él comparando un vecindario negro con una película de El planeta de los simios. “Ciertamente nunca querría ofender a alguien por entretenimiento con algo tan estúpido como el racismo”, afirmó.

Ahora Spotify, uno de los servicios de transmisión más grandes del mundo, está bajo una intensa presión porque es el distribuidor exclusivo del popular programa de Rogan.

¿Quién es Joe Rogan? El controvertido presentador de podcast en Spotify

Un representante de Spotify se negó a comentar si tomará alguna medida contra Rogan.

Pero una persona familiarizada con el asunto le dijo a CNN Business que la compañía ha tenido conversaciones con el equipo de Rogan sobre las preocupaciones con algunos de sus episodios pasados.

El viernes, parecía que Spotify había eliminado más de 70 episodios del podcast de Joe Rogan, según el sitio de seguimiento jremissing.com.

De hecho, Rogan decidió eliminar ciertos episodios pasados ​​junto con su disculpa, dijo la fuente.

La cantautora India Arie se encuentra entre una serie de artistas musicales que recientemente pidieron que se elimine su música de Spotify después de que se transmitiera información errónea sobre el covid-19 en el programa de Rogan, y publicaron la compilación de Rogan usando la palabra “n” en su cuenta de Instagram. La ganadora del premio Grammy dijo que si bien simpatiza con los artistas que pidieron que se elimine su contenido debido a la desinformación de covid-19, su protesta también se trata de su lenguaje sobre la raza.

Joe Rogan responde a las críticas de artistas en Spotify

Rogan “ni siquiera debería estar pronunciando la palabra”, dijo Arie. “Ni siquiera lo digas, bajo ningún contexto. No lo digas. Ahí es donde estoy. Siempre he estado ahí”.

Arie usó el hashtag #DeleteSpotify para sus casi 1 millón de seguidores en Instagram.

“Toman este dinero que se genera a partir de la transmisión y le pagan a este tipo US$ 100 millones, pero nos pagan como el 0,003% de un centavo”, dijo Arie en Instagram. “Solo sáquenme. No quiero generar dinero que pague eso”.

Según un reporte de 2021 de The New York Times, las estimaciones de la industria de la música sitúan la tasa de pago de Spotify a los artistas musicales en medio centavo por transmisión, una tasa que a menudo se divide entre las compañías discográficas y los artistas.

Neil Young fue el primer artista de grabación en pedir que su música fuera eliminada de la plataforma el 25 de enero. Joni Mitchell se unió a él poco después y una lista creciente de músicos y personalidades los siguió para llamar a Spotify o abandonar el canal por completo. Spotify presenta exclusivamente el popular podcast, “La experiencia de Joe Rogan”, en el que se ha difundido información errónea sobre la vacuna contra el covid-19.

Spotify hace públicas sus reglas de plataforma que cubren la desinformación de covid-19. ¿Será suficiente?

Spotify respondió a las críticas y dijo que está agregando un aviso de contenido a cualquier episodio de podcast, no solo al de Rogan, que incluye una discusión sobre el covid-19, un movimiento con el que Rogan ha dicho que está de acuerdo.

“Me ha quedado claro que tenemos la obligación de hacer más para proporcionar equilibrio y acceso a información ampliamente aceptada de las comunidades médicas y científicas que nos guían a través de este momento sin precedentes”, dijo el CEO y cofundador Daniel Ek en un comunicado esta semana.

Rogan afirma que anteriormente usó la palabra “n” como parte de un contexto, como cuando habló sobre un álbum de Richard Pryor o el uso repetido de la palabra en la película de 1994 de Quentin Tarantino “Pulp Fiction”.

Joe Rogan, controvertido presentador de podcasts, dice que dio positivo por covid-19

“Durante mucho tiempo, cuando mencioné esa palabra, como si apareciera en una conversación”, dijo Rogan. “En lugar de decir la palabra n, solo decía la palabra. Pensé que mientras estuviera en contexto, la gente entendería lo que estaba haciendo”.

Agregó, “no hay nada que pueda hacer para revertir eso… Espero que, en todo caso, que este pueda ser un momento de enseñanza, porque nunca pensé que sería sacado de contexto y puesto en un video como ese”.

Rogan aseguró en su disculpa que “no es racista”.

“Cada vez que estás en una situación en la que tienes que decir, no soy racista, la cag**ste y claramente la cagu*”, dijo Rogan.

Rogan abordó un video de él comparando un vecindario negro en Filadelfia con una película de “El planeta de los simios” en un podcast eliminado, afirmó que estaba tratando de decir que estaban en África porque “hay mucha gente negra allí”. “El planeta de los simios” no tuvo lugar en África, lo que Rogan reconoció.

¿Por qué Elon Musk fumó marihuana en este podcast? 2:06

“Ciertamente nunca querría ofender a alguien por entretenimiento con algo tan estúpido como el racismo”, dijo Rogan.

La semana pasada, Rogan abordó el tema de la raza en un episodio de su podcast con el invitado Jordan Peterson, un psicólogo canadiense y escéptico del cambio climático. Después de una breve discusión sobre el “espectro de matices de las personas”, Rogan dijo que era extraño llamar a alguien blanco o negro según el tono de su piel.

Científicos califican el episodio del podcast de Joe Rogan con Jordan Peterson como “absurdo” y “peligroso”

Scottie Andrew y Brian Stelter de CNN contribuyeron a este reporte.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.