Si quieres obtener una visa de trabajo en España, esto es lo que debes hacer

(CNN Español) — Para octubre de 2021, más de 100.000 extranjeros obtuvieron una autorización de trabajo temporal en España, según la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral del Gobierno español. Pero, ¿quiénes pueden trabajar en España, y cómo se obtiene un permiso de trabajo como extranjero?

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trabajar en España como extranjero —a excepción de un ciudadano de alguno de los países miembros de la Unión Europea (UE)— debes obtener un visado una vez que haya sido emitida la autorización de residencia y trabajo.

Antes de decidir qué tipo de visado para trabajar requieres como extranjero, es necesario que cumplas con los siguientes requisitos generales para iniciar los trámites:

Debes ser mayor de 16 años, a menos de que la actividad laboral se realice por cuenta propia, en cuyo caso, se exige ser mayor de 18 años. Es requisito obtener la autorización previa correspondiente para residir y trabajar en España. Esta autorización, por lo general, deber ser solicitada por el empleador que te ofrezca un contrato. Una vez emitida la autorización de residencia y trabajo podrás tramitar un visado.

Debes considerar que existen varios tipos de visado para residir y trabajar temporalmente en el país:

Visado de residencia y trabajo por cuenta ajena

Es una autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena que solicita un empleador o empresario para la contratación de un trabajador (mayor de 16 años) que no se halle ni resida en España.

Visado de residencia y trabajo por cuenta propia

Si eres un emprendedor y quieres realizar proyectos laborales en España, necesitas un visado de trabajo por cuenta propia. La visa autoriza a los ciudadanos extranjeros mayores de 18 años a realizar actividades económicas siempre que cumplan los requisitos.

Visado de residencia y trabajo para investigación

Este tipo de visado es para investigadores extranjeros cuya permanencia en España tenga como fin único y principal realizar proyectos de investigación. Es necesario de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación​.

Visado de residencia para inversores, emprendedores, profesionales altamente cualificados, investigadores y trabajadores que efectúen movimiento intraempresariales

Habilita a su titular a para residir en España por el plazo de un año, salvo en el caso del visado de residencia para trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, que tendrá una validez acorde con la duración del traslado, sin que pueda superar un año.

Requisitos de elegibilidad para un permiso de trabajo

Cada tipo de visado tiene requisitos específicos, pero aquí te presentamos cuáles son los generales que tienes que cumplir para solicitar un permiso de trabajo en España:

No ser residente ilegal en el país. No ser ciudadano de un país de la UE, del Espacio Económico Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países. Tener antecedentes penales limpios en España y en los países donde has vivido los últimos años. Tener una oferta de empleo registrada en el Servicio Público de Empleo Estatal, en caso de solicitar el visado por cuenta ajena. Presentar un contrato firmado por ti y por tu empleador, en caso de solicitar el visado por cuenta ajena. Tener la formación académica y la experiencia laboral exigida para ejercer tu profesión. Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige para la apertura y el funcionamiento de tu proyecto, en caso de solicitar el visado por cuenta propia. Tener experiencia profesional comprobable para poder llevar a cabo tu emprendimiento, en caso de solicitar el visado por cuenta propia. Acreditar que tienes el dinero suficiente para realizar tu proyecto, en caso de solicitar el visado por cuenta propia. Poseer la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional legalmente exigida para el ejercicio de la profesión.

