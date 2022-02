Más del 40% de los usuarios de alcohol o cannabis que respondieron una encuesta condujeron un vehículo bajo la influencia, según un estudio

Alexandra Ferguson

(CNN) — Más del 40% de los conductores que declararon haber consumido alcohol y cannabis en una encuesta nacional también declararon haber conducido bajo la influencia de una o ambas sustancias, según un nuevo estudio.

“El alcohol y el cannabis son dos de las sustancias más comunes en la conducción bajo los efectos del alcohol y en los accidentes de tráfico” en Estados Unidos, dijo Priscila Dib Gonçalves, autora principal del estudio, en un comunicado de prensa. Gonçalves es investigadora posdoctoral en el departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.

Tener alcohol o cannabis en el organismo mientras se conduce puede alterar la función cognitiva y los movimientos físicos relacionados con esos procesos mentales, lo que repercute en el desempeño durante la conducción, según investigaciones anteriores.

Una persona bebe una bebida alcohólica mientras fuma cannabis. Los adultos que declararon haber consumido cannabis y alcohol también dijeron haber conducido bajo la influencia de estas drogas, según un nuevo estudio.

El consumo conjunto de ambas sustancias ha producido resultados más graves y mortales relacionados con la conducción, en comparación con el número de resultados derivados del consumo de cualquiera de las dos sustancias por separado, especialmente entre los más jóvenes, según investigaciones anteriores. Pero hasta ahora no se había realizado un estudio representativo a nivel nacional de estas asociaciones entre adultos de 16 años o más, según los autores del nuevo estudio.

Consumo de drogas antes de conducir

Los autores utilizaron datos de más de 34.000 conductores que respondieron a preguntas sobre su consumo de drogas y hábitos de conducción para la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud entre 2016 y 2019. Más de la mitad de los participantes informaron que no habían conducido bajo la influencia del alcohol o el cannabis, mientras que el 42,3% dijo que lo había hecho.

Más del 8% de los participantes en la encuesta declaró haber consumido alcohol a diario, y casi el 20% consumió cannabis a diario. Cerca del 28% de los participantes declararon haber consumido simultáneamente ambas drogas, lo que el estudio definió como “consumir marihuana o hachís al mismo tiempo o en las dos horas siguientes a su último consumo de alcohol”.

“La alta prevalencia de personas que consumen tanto alcohol como cannabis y que también declararon haber conducido bajo la influencia del alcohol en el último año fue sorprendente”, dijo la autora principal del estudio, Pia Mauro, profesora asistente de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia. “Dos de cada cinco personas de la muestra declararon haber conducido bajo la influencia, lo que indica que no es un hecho raro entre las personas que consumen estas sustancias”.

Los autores hallaron que las personas que consumían simultáneamente cannabis y alcohol tenían casi tres veces más probabilidades de conducir bajo los efectos del cannabis, y tres veces y media más de conducir bajo los efectos de ambas drogas. El estudio se publicó este martes en la revista American Journal of Preventive Medicine.

“En el contexto del aumento del consumo diario de cannabis entre los adultos, nuestros hallazgos que conectan el consumo diario de cannabis y la conducción bajo los efectos del alcohol plantean problemas de salud pública”, dijo Mauro en un comunicado de prensa. “Es necesario vigilar continuamente los cambios en la población en cuanto a la frecuencia de consumo de cannabis que pueden estar asociados a los peligros para la salud, incluido el consumo diario”.

Evitar la conducción insegura

De todos los participantes en el estudio, entre el 57% y el 68% eran hombres, de raza blanca, tenían unos ingresos familiares de US$ 40.000 o menos y vivían en un estado donde el cannabis medicinal era legal. Dado que los detalles sobre el consumo de drogas y la conducción bajo los efectos de las mismas se basaban en los informes de los propios participantes, los autores no disponían de datos sobre los niveles reales de cannabis o alcohol en el organismo de los participantes, ni sobre si alguno de ellos había sido citado por conducir bajo los efectos del alcohol o se había visto involucrado en algún incidente al volante.

Sin embargo, “cuando la gente consume alcohol y cannabis (por ejemplo, a diario) o al mismo tiempo, puede haber más oportunidades potenciales de conducir en estado de intoxicación”, dijo Mauro a CNN.

Investigaciones anteriores “han demostrado que estamos avanzando en la reducción de la probabilidad de que los conductores beban y conduzcan. Este estudio demuestra que la mayor parte de las infracciones por conducir intoxicado no están relacionadas únicamente con el consumo de alcohol”, declaró por correo electrónico Yvonne Terry-McElrath, investigadora asociada del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Michigan. Terry-McElrath no participó en el estudio.

“Es muy necesario disponer de información precisa sobre el grado en que el cannabis y su consumo simultáneo repercuten en las habilidades y la capacidad de conducción”, añadió.

Las personas que consumen alcohol o cannabis deben saber que estas drogas pueden causar “una disminución de la capacidad de alguien para responder a las cosas que están sucediendo en la carretera, incluso a niveles más bajos” de uso, dijo Linda Degutis, profesora de la Escuela de Salud Pública de Yale y expresidenta de la Asociación Estadounidense de Salud Pública, que no participó en el estudio.

“No es necesario llegar al punto de sentirse ebrio para que se vea afectada la capacidad de responder, digamos, a los cambios en la carretera o a que un peatón se cruce o a cualquier tipo de situación ante la que haya que reaccionar con relativa rapidez”, dijo Degutis.

Si consumiste cannabis o alcohol recientemente y estás pensando en conducir, pide a alguien que no esté intoxicado que conduzca, dijo Degutis. También puedes utilizar el transporte público o compartido, o simplemente no viajar si no es imprescindible.

