Elon Musk lanzó su propio roadster Tesla al espacio hace cuatro años. ¿Dónde está ahora?

Melissa Velásquez Loaiza

Nueva York (CNN Business) — Esta semana, hace cuatro años, el cohete operativo más poderoso del mundo, el Falcon Heavy de SpaceX, hizo su lanzamiento inaugural desde Florida y se lanzó al espacio exterior transportando nada más que el Tesla roadster personal de Elon Musk.

El auto deportivo rojo cereza, que está ocupado por un maniquí vestido con un traje espacial apodado “Starman”, todavía está afuera, tomando un camino orbital oblongo y solitario alrededor del sol, viajando tan lejos como la órbita de Marte y, en otros momentos, tan cerca como la órbita de la Tierra.

El auto no está en un viaje científico. Este fue un lanzamiento de prueba, por lo que SpaceX necesitaba una carga útil ficticia, y Musk dijo anteriormente que quería que fuera “la cosa más tonta que podamos imaginar”. Así que eligió su propio lujoso roadster Tesla.

A partir de este lunes, el roadster estaba a unos 234 millones de kilómetros de la Tierra y a unos 321 millones de kilómetros de Marte, atravesando una tierra de nadie en el espacio exterior, según el sitio web de seguimiento whereisroadster.com, que utiliza datos de la NASA para controlar el auto.

1 de 5 | El cohete Falcon Heavy de SpaceX fue lanzado por primera vez esta semana, y esto nos dejó varios momentos memorables. (JIM WATSON/AFP/Getty Images) 2 de 5 | Tal vez la escena más dramática ocurrió unos cuatro minutos después del despegue: la segunda etapa del cohete, que se dirigía hacia lo profundo del espacio, desechó el cono blanco de la punta y entonces reveló el auto deportivo rojo cereza de Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX. (Photo by SpaceX via Getty Images) 3 de 5 | Detrás del volante apareció un maniquí vestido con traje espacial, a quien llamaron Starman. El coche se deslizó victoriosamente fuera de la Tierra mientras la canción “Life on Mars?,” de David Bowie, retumbaba en la retransmisión en línea del lanzamiento. (Photo by SpaceX via Getty Images) 4 de 5 | Starman y el auto Tesla todavía están allá en el espacio, donde es probable que sigan flotando por generaciones. (Photo by SpaceX via Getty Images) 5 de 5 | Según proyecciones, el auto alcanzará su punto más alejado del sol en noviembre. Para septiembre de 2019 habrá terminado su primer ciclo alrededor del sol. Después, continuará completando una órbita alrededor de cada 19 meses. (Photo by SpaceX via Getty Images)

Es más que probable que el roadster aún esté en una sola pieza, dijo a CNN Business Jonathan McDowell, astrónomo del Centro Smithsonian de Astrofísica de Harvard, pero es probable que haya sido golpeado por algunos meteoritos durante su viaje por el cosmos.

En los últimos cuatro años, el roadster ha viajado casi 3,2 millones de kilómetros y ha completado alrededor de 2,6 vueltas alrededor del Sol, principalmente a través del vacío, según el sitio web.

Pero ocasionalmente se acercará bastante a otros objetos celestes. En 2020, el vehículo se acercó por primera vez a Marte, pasando a 8 millones de kilómetros del planeta, o aproximadamente 20 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Según datos de la NASA, no es probable que el roadster pase cerca de otro planeta hasta 2035, cuando volverá a rozar Marte. Luego hará dos pasadas a unos pocos millones de kilómetros de la Tierra en 2047 y 2050.

El viaje del Tesla de Elon Musk

Un artículo académico estimó que las posibilidades de que el automóvil choque con la Tierra dentro de los próximos 15 millones de años son de alrededor del 22%. Las probabilidades de que se estrelle contra Venus o el Sol son cada una del 12%.

Esas no son probabilidades muy altas, dijo a CNN Business Hanno Rein, profesor de astrofísica en la Universidad de Toronto y coautor del artículo.

Las realidades complejas e impredecibles de viajar por el espacio hacen que sea difícil predecir exactamente qué camino tomará el Tesla. Rein dijo que debido a que no hay mucho valor científico en el estudio de la trayectoria del roadster, los astrónomos no están demasiado interesados en apuntar sus telescopios de alta potencia en su dirección para recopilar más datos. La última vez que se observó el roadster fue en marzo de 2018, aproximadamente un mes después de su lanzamiento, dijo Rein.

Si el automóvil termina chocando contra la Tierra, tendremos que esperar que se rompa en pedazos cuando se estrelle contra la espesa atmósfera de la Tierra. (Los objetos transportados por el espacio que chocan contra la Tierra son en realidad bastante comunes y, por lo general, se queman en la atmósfera durante la entrada. Rara vez impactan en áreas pobladas).

El destino final del roadster probablemente no se sabrá hasta dentro de muchos millones de años. Pero por su parte, Musk dijo en 2018 que espera que los humanos ya hayan establecido asentamientos en otros planetas del sistema solar, y que sus descendientes “puedan arrastrar [el roadster] de regreso a un museo”.

