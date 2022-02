ANÁLISIS | Nuevas revelaciones delatan la profundidad de los planes postelectorales de Trump

Juan Pablo Elverdin

(CNN) — Un asombroso flujo diario de revelaciones está arrojando nueva luz sobre el depravado esfuerzo de Donald Trump, sus ayudantes y los republicanos extremistas por encubrir el incendio constitucional del expresidente y su desesperado intento de robar el poder tras las elecciones de 2020.

Es extraordinario que más de 13 meses después de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos, la profundidad de la anarquía y los abusos de poder de Trump aún salgan a la luz. Corresponderá a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque pintar el cuadro completo y sopesar si creen que hubo una conspiración criminal y hasta qué punto Trump lo sabía y lo dirigió.

Pero las nuevas pruebas y los informes ya sugieren con fuerza que el equipo de Trump presidió múltiples esquemas para desacreditar la elección; trató de robar la victoria del presidente Joe Biden en los estados con abogados deshonestos; alentó a los electores falsos; y trató de bloquear su certificación en el Congreso.

ANÁLISIS | Trump desencadena otra guerra civil del Partido Republicano, poniendo en riesgo la estrategia del partido a mitad de mandato

Las revelaciones de este miércoles por sí solas subrayaron el vasto alcance de la investigación de la comisión, la preocupante amplitud del esfuerzo de subversión y lo que parece cada vez más un encubrimiento del mundo de Trump.

Los Archivos Nacionales pidieron al Departamento de Justicia que investigara el manejo de Trump de los registros presidenciales, todos los cuales deberían haber sido entregados cuando su administración terminó. La solicitud se produjo después de múltiples informes de que Trump rompió documentos y que el personal de los Archivos tuvo que volver a pegar con cinta adhesiva algunos que se entregaron a la comisión de la Cámara de Representantes. En otro acontecimiento asombroso, The Washington Post informó que el antiguo abogado de Trump, Rudy Giuliani, pidió a un fiscal republicano de Michigan que entregara las máquinas de votación del condado, basándose en una falsa teoría de conspiración para hacer trampas. La comisión citó ahora a otro exfuncionario clave de la Casa Blanca, el asesor comercial de Trump, Peter Navarro, que desempeñó un papel importante en la elevación de falsas teorías de conspiración sobre una elección robada. Y a última hora de este miércoles, The New York Times informó que se cree que algunos de los documentos llevados indebidamente al complejo Mar-a-Lago de Trump eran clasificados. Aunque un presidente puede desclasificar cualquier material en cualquier momento, la historia sugiere que Trump es culpable de una gran hipocresía dada su crítica a Hillary Clinton sobre el material clasificado en su servidor de correo electrónico que puede haberle costado las elecciones de 2016.

Pence responde a Trump sobre su derecho de anular las elecciones de 2020 1:50

Los nuevos detalles desafían el esfuerzo de encubrimiento de Trump

El torrente de revelaciones de este miércoles solo deja entrever el tamaño del esfuerzo de robo electoral operado desde la Casa Blanca de Trump y de la investigación de la comisión de la Cámara de Representantes sobre los acontecimientos que culminaron en uno de los días más oscuros de la historia política de Estados Unidos.

Si hay algún consuelo para los que creen en la democracia estadounidense, es que todos los planes fracasaron, a menudo debido al valor de los funcionarios locales y estatales, muchos de ellos republicanos. Pero este miércoles quedó aún más claro que un expresidente y un cuerpo de correligionarios estaban dispuestos a intentar desafiar la voluntad de los votantes con medidas autoritarias.

Esa realidad subraya el grave peligro que afrontan las futuras elecciones en Estados Unidos. Trump está tratando de insertar a activistas y candidatos afines en puestos clave de supervisión de las elecciones, en lo que parece un intento de destruir las salvaguardias que le impidieron robar las últimas elecciones.

También es alarmante que, mientras enemigos de Estados Unidos como Rusia y China están intensificando sus esfuerzos para desacreditar la democracia en Estados Unidos y en todo el mundo, sus objetivos son compartidos por estadounidenses que trabajan para destruirla desde dentro.

ANÁLISIS | El Partido Republicano está permitiendo la política de violencia de Trump

Los últimos detalles sobre la insurrección surgieron a pesar de los incesantes esfuerzos de Trump y de quienes lo rodean por obstruir la investigación del 6 de enero. El presidente emprendió una campaña fallida hasta el Tribunal Supremo para impedir que los documentos del Ala Oeste llegaran a la comisión de la Cámara. Algunos de sus ayudantes han hecho alegaciones espurias de privilegio ejecutivo para frustrar al panel, que dijo este miércoles que, no obstante, había realizado 500 entrevistas.

Los republicanos de la Cámara de Representantes trataron de impedir que la investigación se inicie y están seguros de cerrarla si ganan la mayoría en las elecciones de mitad de período de noviembre.

Los avances de la comisión provocan reacciones extremas

Cuanto más cerca parece estar la comisión de descubrir la verdad, más desquiciada es la reacción del bando de Trump.

El fin de semana, en una resolución que censuraba a dos republicanos que formaban parte del panel del 6 de enero, el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) calificó la insurrección de “discurso político legítimo”. A eso le siguió este miércoles Navarro soltando un exabrupto sin ton ni son después de ser citado por el panel para explicar los supuestos esfuerzos por retrasar la certificación de los resultados de las elecciones de 2020. Acusó a la comisión, que está investigando una insurrección sin precedentes destinada a anular unas elecciones en Estados Unidos, de ser “terroristas domésticos.”

La solicitud de los Archivos Nacionales al Departamento de Justicia para que investigue el manejo de los registros de la Casa Blanca por parte de Trump intensifica la controversia sobre una de las corrientes de investigación más recientes que persigue la comisión.

Una fuente dijo a CNN que los Archivos quieren que se revise si Trump violó la Ley de Registros Presidenciales, que requiere que todos los documentos en papel y otros sean entregados a los Archivos Nacionales al final de una administración, y otras posibles violaciones, incluyendo el manejo de información clasificada. CNN ha informado de que el expresidente rompía habitualmente documentos y se llevó algunos a Mar-a-Lago tras dejar el cargo. Los Archivos Nacionales recuperaron 15 cajas del complejo turístico de Florida el mes pasado. Y una persona familiarizada con el asunto dijo previamente a CNN que el consejero general de los Archivos, Gary Stern, se había puesto en contacto con el equipo de Trump el pasado otoño para preguntar sobre los registros que aparentemente se llevaron allí.

Comisión que investiga el 6 de enero cita a Giuliani 2:13

No estaba claro este miércoles si el Departamento de Justicia iniciaría una investigación. Incluso si lo hiciera, parece poco probable que el expresidente pueda enfrentarse a consecuencias formales, ya que la Ley de Registros Presidenciales no contiene ningún mecanismo de aplicación.

La solicitud de los Archivos, de la que informó por primera vez The Washington Post, se produce tras varios días de informes sobre la costumbre de Trump de romper documentos. Las fuentes han dicho que los archiveros se han visto obligados a intentar pegar los papeles rasgados antes de entregarlos a la comisión selecta de la Cámara. La cuestión ahora es si Trump se enfrentará a otro frente legal, además de una investigación penal en Georgia sobre su intento de robar votos y las investigaciones en Nueva York sobre la contabilidad de su empresa.

A lo largo de su vida personal y de negocios, Trump demostró una increíble capacidad para eludir las consecuencias de sus actos, a menudo porque sus transgresiones son tan amplias y sin precedentes que desafían cualquier expectativa anterior sobre el comportamiento de los presidentes.

Sobre la cuestión de los documentos rotos y desaparecidos, Renato Mariotti, un exfiscal federal, sugirió que Trump puede volver a escapar del peligro legal.

“Es claramente ilegal”, dijo en “Newsroom” de CNN este miércoles. “La cuestión de si es un delito es un poco más complicada. Si la intención era, por ejemplo, obstruir la justicia, ocultar hechos ilícitos u otra actividad ilegal, eso sería un delito. De lo contrario, es muy incorrecto, pero no hay ningún mecanismo de aplicación ni una sanción penal evidente”.

La presidencia como derecho personal

El hecho de que el presidente parezca haber burlado abiertamente las leyes sobre el mantenimiento de registros fue el último ejemplo de su desprecio por las tradiciones y las leyes que han definido durante mucho tiempo el cargo que ocupó durante cuatro años salvajes y perjudiciales.

Los registros de todos los presidentes se conservan, proporcionando a los historiadores fuentes primarias íntimamente detalladas que pueden utilizarse para reconstruir presidencias décadas después.

Pero Trump siempre pareció considerar la presidencia como un derecho personal con el que podía hacer lo que quisiera, en lugar de una confianza sagrada destinada a promover y defender el interés nacional. El hecho de que parezca estar intentando recuperar la presidencia en 2024 –incluso con todas estas nuevas pruebas de su mala conducta– solo subraya que los próximos años podrían ser aún más peligrosos para la gobernanza democrática de EE.UU. y el respeto de los límites presidenciales que los cinco anteriores.

Evan Perez, Ryan Nobles, Zachary Cohen, Annie Grayer y Marshall Cohen contribuyeron a este artículo.

