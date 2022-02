Las 5 cosas que debes saber este 10 de febrero: El plan de EE.UU. si Rusia invade Ucrania

CNNEspañol sjv

Hyundai y Kia advierten por riesgo de incendio de sus autos. TikTok anuncia que fortalecerá sus políticas para evitar la difusión de fraudes. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. 1 El plan de EE.UU. si Rusia invade Ucrania La Casa Blanca aprobó un plan del Pentágono para que los casi 2.000 soldados de EE.UU. en Polonia ayuden a los estadounidenses que puedan tratar de evacuar Ucrania si Rusia invade, según dos funcionarios de Estados Unidos familiarizados con el asunto. ¿Qué son los acuerdos de Minsk y representan efectivamente una salida a la crisis en Ucrania? 2 Hyundai y Kia advierten por riesgo de incendio de sus autos Hyundai y Kia advirtieron a los propietarios de casi 500.000 autos y camionetas en Estados Unidos que se estacionen afuera y lejos de los edificios debido a un posible defecto que puede causar que los vehículos se incendien espontáneamente, incluso cuando no están encendidos. 3 Viajar a Estados Unidos durante el covid-19: requisitos, vacunas y lo que debes saber Si está entre tus planes viajar a Estados Unidos, esto es lo que necesitas saber y lo que podrás esperar en tu visita al país durante la pandemia de covid-19. ¿Cómo saber si tienes covid prolongado o ‘long-covid’? Estos son los síntomas que debes vigilar 4 TikTok anuncia que fortalecerá sus políticas para evitar la difusión de fraudes TikTok anunció este martes que fortalecerá sus esfuerzos para regular el contenido peligroso, incluidos fraudes y publicaciones perjudiciales que promueven trastornos alimenticios e ideologías de odio. La plataforma planea apoyarse en creadores para difundir conciencia sobre los engaños riesgosos, ampliar el alcance de la prohibición al contenido sobre trastornos alimenticios y sumar claridad con respecto a los discursos y los comportamientos prohibidos. 5 Corea del Norte presume de “sacudir el mundo” al probar misiles que pueden golpear a EE.UU. Corea del Norte presumió este martes de ser uno de los pocos países del mundo que dispone de armas nucleares y misiles avanzados, y el único que hace frente a Estados Unidos al “sacudir el mundo” con pruebas de misiles. ————– A la hora del café Revelan la causa de muerte de Bob Saget La familia del comediante y actor Bob Saget emitió un comunicado en el que afirma que las autoridades atribuyen su muerte el mes pasado a un traumatismo craneal. Pete Davidson hace oficial su relación con Kim Kardashian. Bueno, más o menos Pete Davidson habló de su “novia” en la misma entrevista en la que supimos que tiene una vela con la cara de Kim Kardashian y esa fue la confirmación oficial que el mundo necesitaba, al parecer. Elon Musk lanzó su propio roadster Tesla al espacio hace cuatro años. ¿Dónde está ahora? Hace cuatro años, el cohete operativo más poderoso del mundo, el Falcon Heavy de SpaceX, hizo su lanzamiento inaugural desde Florida y se lanzó al espacio exterior transportando nada más que el Tesla roadster personal de Elon Musk. Conoce la foto que escogió el público en el premio Fotógrafo de Vida Silvestre 2021 Una imagen de un lago congelado y el reflejo de las ramas de un sauce sobre la superficie helada del agua se llevó el máximo galardón del Premio del Público al Fotógrafo de Vida Silvestre de 2021. Una máquina gigante con forma de rosquilla demuestra que es posible una fuente de energía limpia casi ilimitada No hay una bala de plata para la crisis climática, pero la fusión nuclear puede ser lo más parecido. En la búsqueda de una fuente de energía fiable, casi ilimitada y sin emisiones de carbono, los científicos ya han generado energía de fusión, pero han tenido dificultades durante décadas para mantenerla durante mucho tiempo. ————– La cifra del día 2.400% Deportaciones de cubanos aumentaron casi el 2.400% en 5 años, según el ICE. ————– La cita del día “Tener un amor platónico en el patinaje sobre hielo fue lo que hizo que yo me convenciera de iniciar” La curiosa razón que llevó al mexicano Donovan Carrillo a descubrir su pasión por el patinaje artístico. ————– Selección del día Samsung Galaxy S22 y S22+: una actualización modesta con un gran diseño nuevo Mira las características, precio y disponibilidad de los nuevos Galaxy S22 y S22+ presentados en el #SamsungUnpacked. ————– Y para terminar… Este cocodrilo tuvo una llanta atorada en su cuello por 6 años. Por fin lograron liberarlo En Palu, Indonesia, un hombre logró liberar a un cocodrilo que pasó 6 años con un neumático de motocicleta atorado en su cuello. Según informa la agencia de noticias Reuters, en 2020 las autoridades ofrecieron una recompensa a quien pudiera salvar al reptil de casi 4 metros. Tili, un poblador local, logró atrapar al cocodrilo, cortar la rueda con una sierra y así lo liberó. Mira cómo liberan a cocodrilo que tuvo una llanta en su cuello por 6 años 0:49

