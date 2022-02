Segunda ronda en Costa Rica: el cara a cara de los dos candidatos presidenciales que buscarán doblegar el abstencionismo

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — Después de una elección atípica, con 25 candidatos a la presidencia por primera vez, Costa Rica se alista para el balotaje de las elecciones presidenciales, que se llevará a cabo el 3 de abril.

Por cuarta vez, los votantes del país tendrán que decidir en segunda vuelta quién será el próximo presidente de la república y sus dos vicepresidentes, la misma situación que en los comicios de 2002, 2014 y 2018.

Ninguno de los candidatos en la contienda del 6 de febrero logró el 40% de los votos válidos para evitar el balotaje, pero está claro que el ingeniero industrial y expresidente José María Figueres, candidato del partido de centroizquierda Liberación Nacional, y el economista y exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, del conservador partido Progreso Social Democrático, integrarán la nueva papeleta para el domingo 3 de abril. Uno de ellos asumirá la presidencia el 8 de mayo para el período 2022-2026.

Para la primera ronda y con casi el 90% de las mesas electorales procesadas, los resultados provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones le otorgan a Figueres el primer lugar con una ventaja de alrededor de 10 puntos porcentuales. Figueras obtiene el 27,26%, frente al 16,70% de Chaves. El recuento final se inició este martes y, según la legislación electoral, el Tribunal tiene un mes para dar los resultados oficiales.

El porcentaje mayor lo tiene el abstencionismo con un 40,29%, una cifra –la más alta desde 1953– que acecha a los candidatos en la segunda vuelta de una de las democracias más estables del continente, pero ofuscada por la pérdida de confianza del electorado que, según expertos, sí cree en el sistema democrático del país, pero cada vez menos en las propuestas de los partidos políticos.

Ronald Alfaro, politólogo y coordinador de las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP/UCR), destaca que estas elecciones marcan la primera vez que el partido en el gobierno –en este caso Acción Ciudadana (PAC)– no está en la segunda ronda electoral. El PAC obtuvo solo el 0,66% de los votos y se quedó sin representación en el Congreso.

Además de la papeleta para escoger presidente y dos vicepresidentes de la república, las elecciones del 6 de febrero incluyeron otra que definió a los 57 diputados que integrarán la nueva legislatura que arranca el primero de mayo, siete días antes que el nuevo presidente.

José María Figueres Olsen, 67 años: “Volvamos a tener presidente”

“Volvamos a tener presidente”, dice uno de los lemas principales de la campaña de Figueres, de 67 años. Ya ejerció el máximo cargo de 1994 a 1998, cuando tenía 40 años. Fue ministro de Agricultura y de Comercio Exterior en el primer gobierno del expresidente y premio Nobel de la Paz Oscar Arias Sánchez.

Figueres es hijo del simbólico expresidente y líder de la fundación de la Segunda República, José Figueres Ferrer, quien abolió el Ejército en 1948 y, según el historiador Vladimir De la Cruz, es “de los políticos costarricenses, el más universal”.

El candidato liberacionista es graduado de Ingeniería Industrial de la Academia Militar West Point, de Estados Unidos. Tiene una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno Kennedy, de la Universidad de Harvard, y un doctorado honoris causa de la Universidad Internacional de Ginebra.

Polémica y logros de gobierno 1994-1998

Como parte de su primer mandato, Figueres promovió la inversión en tecnología y el turismo sostenible. En su gobierno se creó un sistema de pago por servicios ambientales, base del Premio Earthshot, en la categoría Proteger y Restaurar la Naturaleza, que le otorgó al país The Royal Foundation, en octubre de 2021. A su presidencia también se le atribuye la llegada de Intel a Costa Rica, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, y la base del primer plan nacional para erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar.

Su gobierno recibió fuertes críticas por decisiones controversiales, como la aplicación de programas de ajuste estructural y reformas a la ley de pensiones. También el cierre de instituciones estatales como el Banco Anglo y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), que reabrió sus puertas años después.

El expresidente y aspirante a la presidencia fue investigado en el 2004 por presuntamente recibir US$ 906.000 por una consultoría que le encargó la firma HF Desarrollos Interdisciplinarios S.A. (HF DISA) para la empresa francesa Alcatel.

Luego de las indagaciones, en septiembre de 2007, la Fiscalía solicitó a un juzgado desestimar la causa contra Figueres al no encontrar suficiente evidencia que demostrara la comisión de algún delito.

El expresidente estaba fuera del país cuando saltó el escándalo en la prensa y regresó en 2011. En medios locales, Figures Olsen ha reconocido que debió regresar antes a dar explicaciones, pero al mismo tiempo insiste en que nunca fue llamado por el Ministerio Público ni enfrentó juicio alguno.

Las encuestas lo ubicaron siempre en el primer puesto, pero con un porcentaje menor en la intención de voto a lo que obtuvo en la jornada electoral del domingo. En la última encuesta, publicada por el CIEP/UCR el 1 de febrero, cinco días antes de los comicios, Figueres tenía un 17,01%, alrededor de 10 puntos porcentuales menos que los resultados provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones.

En su discurso del domingo 6 de febrero, al conocerse los primeros datos de los comicios, Figueres ratificó los compromisos de su plataforma y afirmó que, de ganar en segunda ronda, promoverá un gobierno de inclusión donde se respeten los derechos de las mujeres, de las minorías y se abogue por el medio ambiente. “Todos los derechos para todas las personas, ese es nuestro inquebrantable compromiso con la sociedad costarricense”, dijo. Promete un plan de reactivación económica basado en seis ejes, que incluyen el turismo y mayor conectividad.

Para la politóloga y experta en procesos de democratización y gobernanza en América Latina, Tatiana Benavides, Figueres enarbola un discurso de rescate, transformación y liderazgo para los cambios que requiere Costa Rica, con propuestas novedosas en medio ambiente. Benavides destaca que el candidato tiene la tarea de remozar un partido tradicional afectado por escándalos de corrupción y presentarlo renovado ante los electores. “Su partido ha sufrido los estragos del debilitamiento del bipartidismo y tiene ocho años sin gobernar” dice la politóloga.

Para Alfaro, Figueres procura plantear una visión de futuro y “recuperar la senda”, sin olvidarse de los logros del pasado.

Rodrigo Chaves Robles, 60 años, el candidato que promete “comerse la bronca”

“Yo me como la bronca”, una frase que usan los costarricenses para expresar la anuencia a enfrentar un problema, está entre las más utilizadas por Rodrigo Chaves, con un doctorado en Economía Aplicada, Mercados e Instituciones de la Universidad de Ohio, en Estados Unidos.

Chaves trabajó más de 30 años en el Banco Mundial, fuera de Costa Rica. Según el resumen de su currículum, se especializó en Políticas Públicas, con asesorías a nivel de gobierno y sociedad civil en más de 40 países. Cerró su paso por el Banco Mundial en 2019 como director de la oficina del organismo en Indonesia y regresó al país.

Fue ministro de Hacienda del actual gobierno de Carlos Alvarado. Asumió el ministerio en noviembre de 2019, puesto que dejó seis meses después, aduciendo diferencias de criterio con el resto del equipo económico.

Ya fuera del ministerio y como candidato presidencial, en agosto de 2021, salió a la luz en medios locales que Chaves fue sancionado por conductas sexuales impropias contra mujeres que trabajaban en el Banco Mundial.

La información también fue publicada por The Wall Street Journal. Ese diario dice en su artículo del 18 de octubre de 2021, que “el Tribunal Administrativo del Banco Mundial determinó que la administración superior del banco, bajo la presidencia de David Malpass y sus dos predecesores, no sancionó adecuadamente a Rodrigo Chaves. Fue degradado, pero no despedido, a pesar de un patrón documentado de hostigamiento, que duró al menos cuatro años e involucró a seis mujeres, según documentos relacionados con el caso, que fueron revisados por The Wall Street Journal”.

De acuerdo con ese diario, Chaves negó haber acosado sexualmente a sus compañeras y alegó que las denuncias probablemente se originaron a partir de “diferencias culturales y comportamientos que para otras personas no serían ofensivos”.

El candidato presidencial, en un tuit del 18 de octubre de 2021, dijo que “detrás de todo esto hay pequeños, pero poderosos grupos que tienen miedo del crecimiento que hemos tenido en las últimas semanas y les da temor que Rodrigo Chaves llegue al poder, a poner en orden el caos en que está sumido este país”.

En conferencia de prensa un día después, Chaves señaló que las extrabajadoras nunca le comunicaron su incomodidad con el trato recibido de su parte. “Este caso que ha sido requetejuzgado, investigado y aclarado sigue siendo usado en mi contra”, dijo el candidato.

Nuevo partido

Rodrigo Chaves es la cabeza de uno de los partidos más nuevos que se presentaron en la contienda electoral, el conservador Partido Progreso Social Democrático, al que llegó luego de tener conversaciones fallidas con otras agrupaciones políticas.

Chaves entró de forma sorpresiva a la segunda ronda, cinco días después de que la última encuesta del CIEP/UCR, del 1 de febrero, lo colocara en el cuarto puesto con un 8,19%, alrededor de la mitad de lo que obtuvo, según los resultados provisionales del Tribunal Supremo de Elecciones.

Las encuestas del CIEP/UCR se basan en muestras aleatorias con ciudadanos en las siete provincias del país y que poseen teléfonos celulares únicamente. Los autores estiman que eso equivale al 97,5% de la población, aunque advierten de que cualquier generalización que se haga con base en esos datos debe referirse a la población con móviles y no a la totalidad. El margen de error de estas encuestas oscila en torno del 3%, según el centro universitario.

Entre otros puntos de su discurso de campaña, Chaves desafía al sistema político y económico, recalcando que lucha “por una nueva forma de hacer políticas públicas para la mayoría y no para grupitos de poder, ni para los sinvergüenzas que roban sin miedo a la ley ni a la justicia”. Promete reformas legales para endurecer las sanciones por corrupción y una ley para proteger a quienes denuncien delitos en la función pública.

En su mensaje, luego de conocer los resultados iniciales de la primera vuelta, Chaves dijo que rogaba por una campaña de “altura propositiva y de ideas” y que su objetivo era buscar un nuevo gobierno “fuerte y unido”.

Para la politóloga Benavides, Chaves hace uso de su experiencia como economista y burócrata internacional, introduciendo en su discurso la bandera de la eficiencia en un aparato estatal aletargado. “Habla de la urgencia de decisiones firmes y apela al elector descontento, que no se siente tomado en cuenta. Benavides agrega que Chaves “hace pasar las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado, como producto de una campaña en su contra por parte de grupos de poder.”

Para Alfaro, el discurso de Chaves es rupturista, antisistema, que busca romper con el pasado “porque considera que se ha desvirtuado.”

Este politólogo dice que las primeras semanas posteriores a las elecciones, les servirán a los dos candidatos para afinar mensajes, tratar de marcar diferencias y, con eso, cautivar y persuadir al electorado.

