SpaceX perderá hasta 40 satélites que acaba de lanzar debido a una tormenta solar

Nueva York (CNN Business) — Se espera que hasta 40 de los satélites Starlink de SpaceX se salgan de órbita gracias a un momento inoportuno: la compañía lanzó los satélites directamente a una tormenta solar.

Un lote de 49 satélites de Internet Starlink estaban en el último lanzamiento de SpaceX el 3 de febrero, y ahora la compañía espera perder la mayoría de ellos debido a un evento meteorológico espacial conocido como tormenta geomagnética. Este evento ocurre cuando corrientes de partículas cargadas, o vientos solares, emitidos por el sol interactúan con el campo magnético de la Tierra. Las partículas energizadas pueden calentar la atmósfera superior y hacer que se espese. (Sí, todavía hay atmósfera en las áreas del espacio exterior más cercanas a casa. La atmósfera de la Tierra se desvanece a lo largo de miles de millas).

En este caso, la tormenta impactó el área de la órbita donde se desplegaron los satélites Starlink más nuevos de SpaceX e hizo que la atmósfera fuera lo suficientemente densa como para que los satélites no pudieran maniobrar hasta llegar a su órbita prevista.

No está claro cuán grande será el impacto financiero. SpaceX no ha compartido cuánto cuesta construir un satélite Starlink, aunque la presidenta de la compañía, Gwynne Shotwell, dijo en 2019 que el precio estaba muy por debajo del millón de dólares por pieza.

Se esperaba que los satélites que SpaceX lanzó la semana pasada se unieran a aproximadamente 2.000 satélites Starlink que ya lanzó mientras la compañía trabaja para aumentar drásticamente su negocio global de Internet basado en el espacio, una empresa única en su tipo que espera permitir personas incluso en las áreas más remotas del mundo para obtener acceso a Internet de alta velocidad.

SpaceX ha dicho que eventualmente necesitará hasta 42.000 satélites, todos trabajando en coordinación para cubrir el mundo en conectividad, a fin de brindar un servicio ininterrumpido de alta velocidad. En enero, el servicio tenía alrededor de 145.000 usuarios en 25 países.

No está del todo claro cómo SpaceX evaluó el clima en el espacio antes del lanzamiento de la semana pasada. La empresa no respondió a una solicitud de comentarios y rara vez responde a las preguntas de los periodistas.

Pero los lanzamientos de cohetes se han retrasado antes debido a eventos meteorológicos espaciales, dijo Bill Murtagh, coordinador del programa en el Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Y los funcionarios de lanzamiento vigilan de cerca el clima espacial antes de que despeguen los cohetes.

“Diferentes compañías tienen sus propios criterios” para decidir si un evento meteorológico espacial afectará o no su lanzamiento, agregó Murtagh.

James Spann, jefe de clima espacial dentro de la división de la NASA que estudia el Sol, también dijo que es difícil predecir exactamente cómo una tormenta geomagnética de este tipo podría haber impactado a Starlink. Debido a que la tormenta no fue tan severa, no es descabellado pensar que no habría tenido un impacto en el lanzamiento.

Y aunque la pérdida de 40 satélites no es ideal, Spann enfatizó que los datos que la NASA y la NOAA obtendrán al observar cómo los satélites Starlink reaccionaron a la tormenta ayudarán a mejorar el modelado del clima espacial en el futuro.

“Ese es el lado positivo”, le dijo a CNN Business. “Vamos a utilizar los puntos de datos para garantizar que, en el futuro, las posibilidades de éxito sean incluso mejores de lo que ya son ahora”.

Aún así, los datos de GPS de los satélites Starlink “sugieren que la velocidad de escalada y la gravedad de la tormenta hicieron que la resistencia atmosférica aumentara hasta un 50% más que durante los lanzamientos anteriores”, escribió SpaceX en una actualización en su sitio web. “El equipo de Starlink ordenó a los satélites que entraran en un modo seguro en el que volarían de canto (como una hoja de papel) para minimizar la resistencia, para ‘protegerse de la tormenta’ de manera efectiva”, según la compañía.

Pero los primeros datos sugieren que el arrastre adicional de la tormenta impidió que los satélites desactivaran el modo seguro y “hasta 40 de los satélites volverán a entrar o ya han vuelto a entrar en la atmósfera terrestre”, se lee en la publicación de SpaceX.

La compañía señaló que los satélites fallidos no deberían representar ningún riesgo para otros satélites durante su descenso, y deberían desintegrarse a medida que chocan contra la parte más espesa de la atmósfera terrestre para que no amenace a ninguna persona o propiedad en el suelo.

Todas esas medidas de seguridad son por diseño, dijo la compañía. SpaceX ha dicho que despliega intencionalmente sus satélites Starlink a una altitud más baja que su órbita prevista para que, si un satélite falla, no vuele sin control a través de la órbita durante mucho tiempo, un esfuerzo clave de mitigación de desechos espaciales.

Pero el despliegue a una altitud más baja también puede ser una razón clave por la que estos satélites Starlink se vieron tan gravemente afectados por la tormenta geomagnética.

Y en una nueva presentación ante la Comisión Federal de Comunicaciones, que debe aprobar los lanzamientos de satélites, la NASA expresó su preocupación de que la gran cantidad de satélites que ha propuesto SpaceX podría convertirse en una amenaza para la Estación Espacial Internacional y otros activos importantes en el espacio.

Se trata del clima espacial

Aproximadamente cada década, el Sol completa un ciclo solar de actividad tranquila y tormentosa y comienza uno nuevo.

Las erupciones solares y los eventos de eyección de masa coronal –cuando la atmósfera más externa del Sol escupe plasma y campos magnéticos– pueden afectar la red eléctrica, los satélites, el GPS, las aerolíneas, los cohetes y los astronautas en el espacio. Se sabe que el clima espacial causa interrupciones en los sistemas de comunicaciones terrestres al afectar las frecuencias de radio.

Nuestro ciclo solar actual, el Ciclo Solar 25, comenzó oficialmente en diciembre de 2019. En este momento, estamos saliendo de un período de relativa calma y se espera que el ciclo actual alcance su fase de clima espacial más activa en 2025.

En una escala de de uno a cinco, la tormenta geomagnética que afectó a los satélites Starlink la semana pasada fue de dos, que es bastante leve, dijo Murtagh. El Sol provoca “varios cientos” de tormentas de esa magnitud cada ciclo solar de 11 años, dijo Murtagh.

“La hermosa manifestación visible [del clima espacial] son las auroras boreales que a todos les encantan, esa es la parte agradable y bonita. Pero las consecuencias, como descubrimos el viernes, pueden ser bastante significativas para algunas de estas tecnologías”, dijo Murtagh.

