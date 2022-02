Fama y furia: las reacciones extremadamente diferentes en China ante los atletas olímpicos nacidos en EE.UU.

Alejandra Ramos

Beijing (CNN) — En el lapso de una semana, tres atletas nacidos en Estados Unidos y de ascendencia china se convirtieron en el centro de atención en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, lo que provocó reacciones muy diferentes en China.

Los tres se entrenaron en Estados Unidos y tienen solo unos pocos años de diferencia, pero sus caminos se separaron en el camino a los Juegos: la esquiadora de estilo libre Eileen Gu y la patinadora artística Zhu Yi eligieron competir por China, mientras que Nathan Chen, otra figura del patinaje, optó por el equipo de EE.UU.

Gu y Chen ganaron el oro, mientras que Zhu falló en el hielo durante dos exhibiciones consecutivas. Las respuestas públicas que han recibido en la nación anfitriona olímpica también tomaron diferentes giros.

Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022: noticias, resultados, medallas y más

Gu fue aclamada como héroe nacional, ganando corazones, fama y fortuna; Zhu fue acosada en línea, acusada de traer “vergüenza” a su país adoptivo; y Chen fue etiquetado como un “traidor”, siendo objeto de la ira nacionalista por “insultar a China”.

Los jóvenes atletas se han visto envueltos en el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y China, durante uno de los Juegos Olímpicos más divisivos, estrictamente controlados y políticamente tensos de la historia.

Una vez vistos como embajadores culturales que podrían ayudar a construir puentes entre los dos países, los estadounidenses de ascendencia china ahora están sujetos a un mayor escrutinio, tambaleándose entre las fallas políticas de ambos lados.

En los casos de Gu, Zhu y Chen, sus muy diferentes recepciones en China también plantean la pregunta de qué se necesita para ser aceptado como “chino”, en un país que se ha vuelto cada vez más confiado, pero menos tolerante política y culturalmente desde la última vez que fue sede de los Juegos en 2008.

E incluso alguien tan exitoso y popular como Gu no puede evadir por completo las preguntas sobre su lealtad y cuánto entiende realmente al país que ahora representa.

El presidente chino, Xi Jinping, habla con atletas y entrenadores durante su visita al Capital Gymnasium en el distrito de Haidian, Beijing, en enero de 2021.

El “orgullo de China”

Cuando Gu, el prodigio del freeski, ganó una medalla de oro para China en la gran competencia aérea del martes, la adulación por ella literalmente colapsó la plataforma de redes sociales más grande de China, mientras decenas de millones se apresuraban a celebrar su victoria en línea.

Ha sido presentada como el “orgullo de China” por muchos en línea, y emblemática de una victoria percibida sobre Estados Unidos. Durante décadas, los más brillantes y mejores de China han acudido en masa a EE.UU. para perseguir el sueño americano. Y ahora, un talento ganador de medallas olímpicas, nacido y formado en Estados Unidos, ha elegido representar a China. Para algunos, esa es una afirmación contundente de la creciente fuerza y ​​poder del país.

Por qué la atleta Eileen Gu es la modelo soñada de la moda de lujo

No es difícil ver por qué Gu, conocida como Gu Ailing en China, fue adoptada instantáneamente como una favorita nacional.

A los 18 años, la nativa de San Francisco ya es la encarnación del éxito: es una campeona mundial de esquí, una estudiante sobresaliente en camino a Stanford y una modelo de moda que representa a marcas como Louis Vuitton y Tiffany & Co.

Los jóvenes fanáticos chinos se maravillan con su exuberante confianza y se apresuran a felicitar su empatía y compasión. Muchos se dieron cuenta cuando se arrodilló en el suelo nevado para consolar a un rival que sollozaba.

La medallista de oro Eileen Gu celebra en el podio durante la final de big air femenino de esquí estilo libre durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

En Weibo, la plataforma similar a Twitter de China, se hace referencia a Gu como “Miss Perfect”, (Señorita perfecta, en español) por sobresalir en todo lo que hace (incluso tocar el piano). Ella es seguida por 4 millones de fans y es adorada como una “súper ídola”, con su rostro en vallas publicitarias, comerciales y portadas de revistas.

Como influencer, Gu es admirada por sus elecciones de moda y por lo que muchos usuarios chinos de las redes sociales llaman su “belleza birracial”. En Xiaohongshu, la versión china de Instagram, los influencers de belleza se apresuran a subir tutoriales de maquillaje sobre cómo imitar el “aspecto birracial” de Gu.

Y a pesar de haber nacido y crecido en California, habla mandarín con fluidez con un fuerte acento de Beijing, lo que tomó a muchos por sorpresa y ganó aún más el cariño del público.

Gu ha abrazado con orgullo su herencia cultural, creció pasando la mayor parte de sus veranos visitando Beijing, la ciudad natal de su madre. Pero ha eludido repetidamente las preguntas sobre su ciudadanía al tiempo que destaca su doble identidad, a menudo diciendo: “Cuando estoy en China, soy china. Cuando estoy en EE.UU., soy estadounidense”.

Pero su victoria olímpica amplificó su fama y provocó un mayor escrutinio público.

Durante la ceremonia de entrega de medallas del martes, Gu fue vista en la televisión sin cantar el himno nacional de China cuando se izaba la bandera china. Inmediatamente generó críticas, aunque muchos rápidamente salieron en su defensa.

“Realmente no importa si ella canta el himno nacional o no. Lo que importa es que el himno nacional se tocó por ella y la bandera nacional se levantó por ella”, dijo un comentario en Weibo. El hashtag “Himno Nacional Gu Ailing” fue posteriormente censurado.

Temprano en el día, Gu generó un acalorado debate en línea con una respuesta que supuestamente hizo a un comentario en una de sus publicaciones de Instagram.

“¿Por qué puedes usar Instagram y millones de chinos del continente no pueden?” preguntó un usuario. “Eso no es justo, ¿puedes hablar por esos millones de chinos que no tienen libertad en Internet?”.

“Cualquiera puede descargar una VPN. Es literalmente gratis en la App Store”, respondió Gu, según una captura de pantalla del intercambio eliminado desde entonces.

WeChat: ¿qué es y cómo funciona esta red social?

Algunos elogiaron a Gu por defender a China. Pero otros se burlaron de ella por no reconocer su propio privilegio y comprender poco sobre la realidad de la mayoría de los 1.400 millones de habitantes de China.

Las VPN, o redes privadas virtuales, se han eliminado en su mayoría de las tiendas de aplicaciones en China, y las autoridades han tomado medidas enérgicas contra los usuarios que intentan eludir la censura.

“Literalmente no soy ‘cualquiera’. Literalmente, es ilegal para mí escalar la Gran Muralla China. ¡Literalmente, para nada es gratis!”, se burló un usuario de Weibo, quien utilizó un término coloquial para referirse al sistema de censura de Internet de China.

No es lo suficientemente “china”

En comparación con la locura por Gu, la reacción del público a Zhu cuenta una historia mucho más dura.

Según un perfil en el sitio web del Comité Olímpico Internacional, Zhu renunció a su ciudadanía estadounidense para competir por China y cambió su nombre de Beverly Zhu. Pero ha sido criticada repetidamente por no ser lo suficientemente “china”.

Cuando Zhu comenzó a competir en China en 2018, nunca tuvo la confianza suficiente para hablar chino frente a la cámara. Sus primeras entrevistas con la cadena estatal CCTV se realizaron en inglés.

Si bien el chino de Gu ha sido visto como una agradable sorpresa, la falta de fluidez de Zhu es considerada por muchos como imperdonable. Ha hecho grandes mejoras desde entonces, aunque todavía no es tan elocuente como Gu, una comparación que habitualmente se hace en su contra.

“Por favor, déjenla aprender chino primero, antes de que hable sobre patriotismo”, dijo un usuario de Weibo el domingo.

Zhu Yi ha sido criticada por no ser “lo suficientemente china”.

“El linaje ancestral y el idioma juegan un papel muy importante en la identidad”, comentó un analista político con sede en Beijing, que no quiso ser identificado por temor a represalias.

Si uno parece chino pero no puede pronunciar una frase en chino, dijo, da la impresión de que ha perdido el contacto con su herencia cultural.

“Significa que tus padres nunca hablaron chino contigo en casa y te criaron como estadounidense. Y cuando cumples 16 años, de repente dices que vienes a servir a la patria; la narrativa patriótica simplemente no se sostiene”, señaló el analista.

Y a diferencia de Gu, que fue contratada para impulsar el desempeño de China en un deporte poco conocido en el país, Zhu enfrentó una dura competencia de los patinadores nacidos en China.

Cuando Zhu fue elegida para representar a China en los Juegos Olímpicos, algunos la acusaron de arrebatarle el puesto a su compañera de equipo Chen Hongyi, quien tenía más experiencia en competencias internacionales y gozaba de mayor popularidad entre el público chino.

La patinadora artística Zhu Yi se concentra en “superar mentalmente” tras su caída en la prueba por equipos de los Juegos Olímpicos de Invierno

Algunos incluso sugirieron, sin una pizca de evidencia, que Zhu se vio favorecida por la prominencia de su padre, un renombrado científico informático que regresó a China desde California para unirse a la Universidad de Beijing.

“Muchos de los ataques contra Zhu fueron motivados por la desconfianza pública en el sistema deportivo estatal del país y su aparente falta de transparencia”, dijo el analista político.

Cuando Zhu cayó al hielo y terminó última en su debut olímpico el domingo, muchos la vieron como una reivindicación de que elegir a Zhu sobre su rival no estaba justificado. Algunos la llamaron una “desgracia”, otros la acusaron de ser una “vergüenza” que trajo “desgracia” a China y le dijeron que “regresara a Estados Unidos”. El hashtag “Zhu Yi ha caído” obtuvo 200 millones de visitas en solo unas horas, antes de que fuera censurado.

El lunes, Zhu volvió a tropezar durante su programa de patinaje libre, cayendo dos veces y rompiendo a llorar sobre el hielo. “Hoy me presioné a mí misma. Quería probarme a mí misma, porque no lo hice bien ayer, y lo que todos dijeron en Internet realmente me afectó”, dijo a la agencia oficial de noticias de China, Xinhua.

A medida que se acumulaban las críticas, otros expresaron simpatía y apoyo a Zhu, incluido Hu Xijin, el editor jubilado del tabloide nacionalista estatal Global Times.

“Para desahogar las emociones de esta joven atleta, usar las redes sociales para arrojar piedras a un pozo cuando comete errores, eso es acoso cibernético, y no importa lo que sea, es ir demasiado lejos”, escribió Hu en una publicación de Weibo ampliamente compartida.

Gu también salió en defensa de Zhu después de ganar el oro el martes. “Los errores y la presión son parte del deporte. Muchos otros atletas también han caído, como se puede ver hoy. Todos deberíamos tener algo de deportividad”, dijo en una conferencia de prensa.

“Insultar a China”

Para Chen, quien el jueves ganó el oro para Estados Unidos en patinaje artístico masculino, la adoración y los elogios que emanan de Estados Unidos contrastan marcadamente con la ola de críticas en Weibo.

Al igual que Zhu, Chen también fue acusado de actuar “demasiado blanco”. En una conferencia de prensa posterior a su victoria, se negó a responder la pregunta de un reportero local en chino e insistió en que su mandarín “no es muy bueno”.

Pero fueron las tensiones políticas las que le provocaron el ataque nacionalista más cruel.

Chen fue llamado “traidor” y acusado de “insultar a China” debido a una entrevista que dio en octubre, durante la cual parecía haber respaldado las críticas del bailarín de hielo estadounidense Evan Bates sobre el historial de derechos humanos de China. Bates denunció especialmente el trato de China a su minoría uigur mayoritariamente musulmana en Xinjiang, que describió como “terrible” y “horrible”.

Nathan Chen celebra después de ganar la medalla de oro en el programa de patinaje libre masculino.

“También somos seres humanos, y cuando leemos y escuchamos sobre las cosas que están sucediendo allí, lo odiamos absolutamente. Odiamos lo que está sucediendo allí”, dijo Bates a los periodistas en un evento de prensa del Comité Olímpico y Paralímpico de EE.UU. en octubre, según Reuters.

“Estoy de acuerdo con lo que dijo Evan”, afirmó Chen en el mismo evento. “Creo que para que ocurra un cambio mayor, debe haber un poder que esté más allá de los Juegos Olímpicos”.

El gobierno de EE.UU. calificó la represión de China contra los uigures como genocidio y declaró un boicot diplomático a los Juegos de Invierno de Beijing.

China ha arremetido contra cualquier crítica sobre Xinjiang, insistiendo en que sus políticas están dirigidas a combatir el terrorismo y el extremismo religioso.

Otro punto doloroso para los nacionalistas chinos fue la elección de música de Chen para los Juegos de Invierno de PyeongChang 2018. Allí, Chen patinó al ritmo de una canción de la película “El último bailarín de Mao”, un drama de triunfo sobre el adversario con base en la historia real de un bailarín chino que desertó a Estados Unidos en la década de 1980.

En una conferencia de prensa el viernes, Chen dijo que la música había sido seleccionada por su coreógrafo. “Tal vez ingenuamente, no entendí todo el sistema, toda la historia detrás de ella, solo que la música era muy hermosa”, comentó.

En Weibo, algunos felicitaron a Chen y elogiaron su desempeño estelar el jueves, pero otros expresaron odio y desdén sobre ellos, y algunos le pidieron que “se fuera de China”.

Mientras tanto, los medios estatales chinos ignoraron en su mayoría la medalla de oro de Chen, y la cobertura de la competencia se centró en cambio en el japonés Yuzuru Hanyu (terminó cuarto), que tiene una gran base de seguidores en China, y el patinador artístico chino Jin Boyang (terminó noveno).

Chen presta poca atención a los intentos de socavar su identidad. Está orgulloso de su herencia china y destaca la importancia de Beijing, donde se conocieron sus padres, para la historia de su familia.

“Significa mucho poder estar aquí. Mi madre creció en Beijing… Y, por supuesto, mi padre también pasó mucho tiempo en Beijing”, dijo después de ganar el evento el jueves.

También se encogió de hombros ante la ola de desprecio en línea: “No tengo redes sociales aquí. Así que probablemente he estado muy protegido de eso. Y no planeo mirar las redes sociales ya que a veces las redes sociales pueden ser un poco tóxicas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.