Consejo Permanente de la OEA exige liberación inmediata de opositores detenidos en Nicaragua

Sol Amaya

(CNN Español) — Con el respaldo de 26 países, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reclamó este viernes “la liberación inmediata de los presos políticos en Nicaragua”.

La declaración, aprobada durante una sesión extraordinaria realizada de manera virtual, expresó además que los firmantes están “profundamente consternados” por la muerte del dirigente opositor y exguerrillero y militar sandinista Hugo Torres.

Torres falleció el 12 de febrero “por causa de enfermedad” según la Fiscalía. La Policía lo había detenido el 13 de junio de 2021 para ser investigado por supuestas acciones contra la soberanía.

La OEA destacó que Torres estaba detenido “en condiciones inhumanas, al igual que muchas otras personas encarceladas por sus opiniones políticas”.

Sobre Torres, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó que “perdió la vida a manos de un régimen que ha desnaturalizado completamente los conceptos de justicia, paz, dignidad humana y libertades cívicas y políticas” y agregó que “donde no existe la compasión para quien ha sido compañero de lucha, de trabajo y de revolución, no puede esperarse democracia y respeto a los derechos humanos”.

Los Estados firmantes, según la declaración “defienden firmemente los derechos humanos de todos nuestros pueblos, en especial el derecho a la vida, la libertad y la seguridad del ser humano, y que nadie debe ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

“Unidos alzamos nuestras voces en muestra de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con las víctimas de los abusos a los derechos humanos y con los miembros de sus familias; y, al hacerlo, reiteramos nuestra firme convicción de que todos los presos políticos de Nicaragua deben ser liberados inmediatamente”, expresó la declaración.

El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, rechazó la convocatoria y la declaración.

En su intervención, McFields consignó que Nicaragua rechaza “de la manera más firme y categórica esta infame convocatoria a una nueva sesión del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación de Nicaragua, queremos dejar bien claro que no somos tema de la agenda ideológica de Washington, no somos un experimento político, no somos patio trasero de nadie ni somos parte del Ministerio de colonias”.

La declaración fue suscripta por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El Consejo Permanente, a través de varias resoluciones desde 2018, ha denunciado lo que considera graves condiciones de los derechos humanos en Nicaragua y ha ofrecido asistencia para abordar esta situación, la cual ha encontrado el silencio o rechazo del gobierno de Daniel Ortega.

Más de 40 dirigentes opositores han sido sometidos a juicios a puertas cerradas en las últimas 3 semanas en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Todos ellos fueron detenidos entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre de 2021.

Al menos 20 de los enjuiciados fueron declarados culpables del delito de conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional, y en su mayoría recibieron condenas de entre 8 y 13 años. Cargos de los cuales sus defensores afirman que son inocentes.

La información sobre los juicios y condenas a opositores proviene de sus abogados, familiares y organismos de derechos humanos. Las autoridades del gobierno y la justicia de Nicaragua no han respondido a los reiterados pedidos de información de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.