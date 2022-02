El ataque de Rusia a Ucrania significa que estos precios van a subir aún más

Alejandra Ramos

Londres (CNN Business) — La decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de invadir Ucrania podría hacer que los precios suban aún más en un momento en que la inflación ya está aumentando al ritmo más rápido en décadas.

Los economistas se apresuran a evaluar el impacto del ataque, que podría desencadenar la mayor guerra en Europa desde 1945. Es poco probable que el conflicto vuelva a llevar a la economía mundial a la recesión, dicen, pero la agitación del mercado, la amenaza de sanciones punitivas y las posibles interrupciones del suministro ya están elevando el precio mayorista de la energía y algunos productos agrícolas. Como resultado, los consumidores pagarán más por la gasolina y los alimentos.

Guerra Rusia – Ucrania: última hora y noticias del ataque e invasión en vivo

“Es probable que la inflación alcance niveles más altos de lo que esperábamos hace solo unos días”, dijo Ben May, director de investigación macroeconómica global de Oxford Economics.

Esto es lo que podría volverse más caro en todo el mundo como resultado.

Gasolina

Los precios mundiales del petróleo subieron por encima de los US$ 105 por barril este jueves, alcanzando su nivel más alto desde 2014. En Estados Unidos, los precios del petróleo se acercaron a los US$ 100 dólares por barril.

Eso hará que sea más costoso para los conductores llenar sus tanques. En EE.UU, el precio promedio de un galón de gasolina subió a US$ 3,54, frente a los US$ 3,33 de hace un mes y los US$ 2,66 del año pasado.

La administración Biden está explorando formas de mitigar el aumento de los precios de la gasolina, aunque no está claro cuánto se puede hacer dada la alta demanda y la escasez de oferta.

El precio del gas natural, que se utiliza para calentar los hogares y la industria eléctrica, también se está disparando. El precio de referencia en Europa se disparó un 29% a 114,65 euros (US$ 127,80) por megavatio hora (MWh) este jueves, según datos de Independent Commodity Intelligence Services.

Eso está por debajo del máximo histórico alcanzado antes de Navidad, pero aún afectará los bolsillos si los precios se mantienen elevados. Bank of America estimó anteriormente que los hogares europeos pagarían 650 euros (US$ 724) más por energía este año, lo que eleva el gasto medio a 1.850 euros (US$ 2.061 dólares).

Los mayores costos de energía también aumentarán los gastos para las empresas. El combustible para aviones se volverá más caro para las aerolíneas, lo que podría generar tarifas aéreas más altas, mientras que los fabricantes que usan mucha energía, como las siderúrgicas, se verán presionados. Eso podría afectar a toda la economía.

Comida

Los precios mundiales de los alimentos ya estaban cerca de un máximo de 10 años. Ahora, el conflicto entre Rusia y Ucrania podría empeorar las cosas.

Rusia es el principal exportador mundial de trigo, mientras que Ucrania es un importante exportador tanto de trigo como de maíz. También exportan aceites vegetales.

Los precios del trigo subieron a su nivel más alto desde 2012 el jueves. El precio del maíz también subió. La soja, que a menudo se cotiza en línea con el maíz, también subió.

Egipto y Turquía son los principales compradores de trigo ruso. Pero no serán los únicos afectados si los envíos se retrasan o las sanciones interrumpen las exportaciones.

“Independientemente de dónde vayan exactamente los productos alimenticios, claramente si hay una escasez en general en el mundo, entonces el precio aumentará”, dijo May.

Ucrania todavía necesitaba exportar 15 millones de toneladas métricas de maíz y entre 5 y 6 millones de toneladas métricas de trigo esta temporada, según Michael Magdovitz, analista de materias primas de Rabobank.

Ahora, compradores como China recurren a Europa y Estados Unidos para llenar el vacío. Si la lucha se prolonga, los suministros limitados allí podrían volverse aún más limitados.

“Si tienes un conflicto prolongado, entonces necesitas encontrar una cantidad mucho mayor”, dijo Magdovitz.

Helima Croft, jefa de estrategia global de materias primas de RBC Capital Markets, dijo que el riesgo de una mayor inflación en los precios de los alimentos “parece agudo” porque Rusia y Ucrania juntas representan el 25% de las exportaciones mundiales de trigo, mientras que Ucrania por sí sola representa el 13% de las exportaciones de maíz.

Y hay otro golpe potencial para los agricultores: Rusia es el mayor productor de nitrato de amonio, un componente clave en los fertilizantes, agregó RBC.

El secretario de Agricultura de EE.UU., Tom Vilsack, dijo el jueves que los consumidores europeos podrían estar más expuestos que los estadounidenses a un aumento en los precios de los alimentos.

Metales

El precio de los metales utilizados en una amplia gama de productos de consumo se está disparando a medida que los inversores investigan las ramificaciones de la invasión y sopesan si las sanciones podrían afectar los suministros.

“Rusia es un importante productor de metales, incluidos el aluminio y el níquel, y también es un importante productor de cobre”, dijeron analistas de S&P Global Platts. “Fuentes del mercado creen que la casi certeza de que se introducirán sanciones más estrictas en el comercio con Rusia podría reducir aún más los suministros en los mercados globales que ya están apretados”.

Los precios del aluminio en Londres se dispararon a un máximo histórico el jueves.

Rusal de Rusia, que ha sido sancionada anteriormente por Estados Unidos, es uno de los mayores productores de aluminio del mundo. Si se imponen nuevas sanciones, los precios podrían dispararse.

Los precios ya estaban elevados porque las fundiciones en Europa han tenido que reducir su producción debido al aumento de los costes de la electricidad. Incluso si no se sanciona a Rusal, el último aumento en los precios de la energía podría exacerbar la situación.

Los metales como el aluminio se utilizan en miles de productos en todo el mundo, desde latas de alimentos y bebidas hasta vehículos y productos electrónicos.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.