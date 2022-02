“Demorarse significa morir”: Nos estamos quedando sin formas de adaptarnos a la crisis climática, según nuevo informe. Estas son las principales conclusiones

urielblanco

(CNN) — El cambio climático va en camino a transformar la vida en la Tierra tal como la conocemos y, a menos que se frene drásticamente el calentamiento global, miles de millones de personas y otras especies llegarán a puntos en los que ya no podrán adaptarse a la nueva normalidad, según un importante informe publicado este lunes.

El informe, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y basado en años de investigación de cientos de científicos, concluye que los impactos del cambio climático provocado por el hombre son mayores de lo que se pensaba. Los autores del informe dicen que estos impactos están ocurriendo mucho más rápido y son más perturbadores y generalizados de lo que los científicos esperaban hace 20 años.

Los autores señalan la existencia de enormes desigualdades en la crisis climática, al constatar que los que menos contribuyen al problema son los más afectados, y advierten de impactos irreversibles si el mundo supera los 1,5 grados centígrados de calentamiento global.

El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó el informe como “un atlas del sufrimiento humano y una acusación condenatoria del fracaso del liderazgo climático”, y advirtió que “demorarse significa morir”.

“Los hechos son innegables. Esta abdicación de liderazgo es criminal”, dijo Guterres en un comunicado. “Los mayores contaminadores del mundo son culpables de incendiar nuestro único hogar”.

Miles de personas se quedan sin hogar y pasando hambre en Navidad, mientras Filipinas se enfrenta a la realidad de la crisis climática

También dijo que los “acontecimientos actuales” mostraban que el mundo dependía demasiado de los combustibles fósiles, calificándolos de “callejón sin salida”, en una aparente referencia al conflicto de Ucrania y a la crisis energética.

Estos son los puntos clave del informe:

Un calentamiento superior a 1,5 grados podría traer consecuencias irreversibles

Blanqueamiento de los arrecifes de coral alrededor de la Polinesia Francesa en 2019.

Los científicos llevan décadas advirtiendo que el calentamiento debe mantenerse por debajo de 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.

El informe de este lunes, elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, muestra que si se sobrepasa ese límite algunos cambios serán irreversibles durante cientos, si no miles, de años. Y algunos cambios pueden ser permanentes, incluso si el planeta vuelve a enfriarse.

Según las estimaciones del IPCC, consideradas conservadoras, el mundo es ya 1,1 grados centígrados más cálido que antes de la industrialización. Ahora nos dirigimos rápidamente hacia los 1,5 grados.

Según el informe, con cada acontecimiento extremo, los ecosistemas se ven más empujados hacia los llamados puntos de inflexión, más allá de los cuales pueden producirse cambios irreversibles.

Con un calentamiento de 2 grados, por ejemplo, hasta el 18% de las especies terrestres estarán en alto riesgo de extinción, según el informe. Con 4 grados, el 50% de las especies estarán amenazadas.

“Con 1,5 grados ya hay muchos retos para varios sistemas que conocemos”, dijo Hans-Otto Pörtner, codirector del informe y científico del Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina del Instituto Alfred Wegener.

“En el caso de los arrecifes de coral, debemos decir que en muchos lugares ya están más allá de los puntos de inflexión. Están en declive”.

Un hombre trabaja en los Alpes suizos en el glaciar del Ródano en octubre de 2021, que está parcialmente cubierto de espuma aislante para evitar que se derrita debido al calentamiento global.

Los ecosistemas altamente vulnerables del Ártico, las montañas y las costas son los que corren mayor riesgo de sufrir estos cambios, dicen los autores. El derretimiento de las capas de hielo y de los glaciares provocará un aumento acelerado del nivel del mar, irreversible durante siglos.

Los bosques, las turberas y el permafrost -lugares donde se almacenan naturalmente los gases de efecto invernadero- corren el riesgo de verse empujados a una situación en la que emitan esos gases a la atmósfera, provocando un calentamiento aún mayor.

Revelan cómo las aves se adaptan al cambio climático 0:52

Nos estamos quedando sin formas de adaptarnos

La “adaptación” consiste en encontrar formas de vivir con el cambio, como levantar muros para evitar la subida del nivel del mar o aplicar nuevos códigos de construcción para garantizar que las viviendas puedan soportar un clima más extremo.

Los científicos señalan que algunas de nuestras adaptaciones han atenuado el impacto de la crisis climática hasta ahora, pero no son adecuadas a largo plazo. Nuestras opciones de adaptación serán aún más limitadas si alcanzamos 1,5 grados.

Un muro de defensa contra inundaciones en construcción en el lado este de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 11 de diciembre de 2021.

Y aunque el mundo natural se ha adaptado a los cambios climáticos a lo largo de millones de años, el ritmo del calentamiento global provocado por el ser humano está llevando a muchos de los sistemas más críticos del planeta -como las selvas tropicales, los arrecifes de coral y el Ártico- al límite. Un clima más extremo no solo afecta a los seres humanos, sino que está provocando la muerte masiva de plantas y animales.

El crecimiento de la población y el desarrollo, que no se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la adaptación a largo plazo, también están atrayendo a las personas hacia el peligro. Hasta 3.600 millones de personas viven en lugares que ya son muy vulnerables a los riesgos climáticos, algunos de los cuales aumentarán más allá de la capacidad de adaptación una vez que el planeta alcance la marca de 1,5 grados.

Una gran parte de los recursos mundiales, en particular la financiación internacional, se destina a reducir las emisiones de efecto invernadero, lo que se conoce como mitigación. En las conversaciones sobre el clima de la COP26 celebradas en Glasgow (Escocia) el año pasado, los países en desarrollo se quejaron de que el mundo rico no estaba ayudando a financiar adecuadamente la adaptación en sus países.

“Hemos visto que la gran mayoría de la financiación del clima se destina a la mitigación y no a la adaptación”, afirmó Adelle Thomas, autora del informe y científica del clima de la Universidad de las Bahamas. “Así que, aunque la adaptación se está llevando a cabo, no hay suficiente financiación y no es una gran prioridad, lo que está llevando a estos límites”.

Hasta 3.000 millones de personas sufrirán “escasez crónica de agua”

Residentes llenan contenedores de agua durante la escasez en Nairobi, Kenia, en enero.

Alrededor de la mitad de la población mundial sufre cada año una grave escasez de agua, en parte debido a factores relacionados con el clima, según el informe. El agua será aún más escasa con temperaturas globales más altas.

Con 2 grados de calentamiento -que los científicos prevén que el planeta alcanzará a mediados de siglo-, hasta 3.000 millones de personas en todo el mundo sufrirán “escasez crónica de agua”, de acuerdo con el informe. Esta cifra aumenta a 4.000 millones de personas con 4 grados.

La escasez de agua ejercerá una enorme presión sobre la producción de alimentos y aumentará los ya graves problemas de seguridad alimentaria del mundo.

En el oeste de Estados Unidos ya se está gestando una crisis del agua. La sequía de varios años ha agotado los embalses y ha provocado cortes de agua sin precedentes en la región. El lago Mead, el mayor embalse del país, cayó a mínimos históricos en los últimos meses, amenazando el suministro de agua para decenas de millones de personas.

Almendros muertos yacen en un campo abierto después de haber sido retirados por un agricultor por falta de agua para regarlos, en Huron, California, en julio de 2021. Los autores afirman que la sequía ha puesto un duro límite a la adaptación del cultivo de almendros.

La mayor parte de Medio Oriente experimenta altos niveles de estrés hídrico, que se espera que empeoren cuanto más se caliente la Tierra, lo que plantea dudas sobre cuánto tiempo seguirán siendo habitables esas partes de la región. Vastas franjas de África también han sufrido en los últimos años una prolongada sequía.

El informe se centra en la interconexión entre los ecosistemas de la Tierra y los seres humanos, incluyendo cómo la crisis climática está alterando los recursos hídricos.

“Lo que realmente queríamos mostrar es que los ecosistemas y todos los sectores de la sociedad humana y el bienestar humano dependen fundamentalmente del agua”, dijo a CNN Tabea Lissner, científica de Climate Analytics y una de las autoras del informe. “Y no es solo el recurso hídrico en sí lo que desempeña un papel importante en la seguridad del agua, sino también de qué forma y en qué calidad podemos acceder a ella, y mostrando realmente la cantidad de formas diferentes en que el cambio climático afecta realmente a los seres humanos y a los ecosistemas a través de diversos canales”.

Primero en CNN: el nuevo plan de FEMA prioriza la crisis climática después de que la administración de Trump la borrara

Las personas menos responsables son las más afectadas

Inundaciones en la capital sudanesa de Jartum el 7 de septiembre de 2021.

Los países que menos gases de efecto invernadero emiten, principalmente los del Sur Global y los territorios insulares, suelen ser los más perjudicados por los riesgos climáticos, según el informe.

“Vivimos en un mundo desigual”, dijo a CNN Eric Chu, uno de los autores del informe y científico de la Universidad de California en Davis. “Las pérdidas se distribuyen de forma poco equitativa entre las comunidades, especialmente las que históricamente han estado en desventaja en la toma de decisiones, y ahora estamos viendo que parte de esa desigualdad se manifiesta también en las opciones que tomamos para adaptarnos”.

Camille Parmesan, ecologista de la Estación de Ecología del CNRS y una de las autoras del informe, dijo que, a medida que el cambio climático empeore, más indígenas perderán la tierra, el agua y la biodiversidad de la que dependen.

Una vista aérea de Ejit, en las Islas Marshall, cada vez más abrumadas por el aumento del nivel del mar.

“Cada vez hay más pruebas de que muchas comunidades indígenas que dependen mucho más de los sistemas naturales para su alimentación y su sustento no solo son las más expuestas, porque esos sistemas naturales están sufriendo un fuerte impacto, sino que son las más vulnerables porque a menudo están en zonas con mucha pobreza o poco acceso a la atención sanitaria”, dijo Parmesan.

A medida que avance la crisis climática, más personas se verán obligadas a desplazarse, lo que añadirá tensión y vulnerabilidad a otras regiones.

“Cuando la Tierra no sea cultivable, la dependencia en los medios de vida que tienen las comunidades de la agricultura y la producción de alimentos, no solo se perderán los ingresos, sino que se perderá esa seguridad alimentaria”, dijo Vivek Shandas, profesor de adaptación al clima y política urbana en la Universidad Estatal de Portland, quien no participó en el informe. “Se perderá esa capacidad de sobrevivir cada día. Como humanos, a lo largo de la historia, nos hemos desplazado de lugares menos habitables a lugares más asequibles y habitables”.

Todavía podemos evitar lo peor

Empleados de la planta de energía eólica Canakkale de Akfen Renewable Energy Group, en Turquía, realizan una revisión de mantenimiento rutinaria de los equipos en la parte superior de un aerogenerador en diciembre de 2021.

Mientras que muchas regiones del mundo en desarrollo son incapaces de adaptarse por falta de financiación y capacidad, el IPCC señala a Norteamérica como una región en la que la desinformación y la politización son un obstáculo.

Esto ha llevado a una mala comprensión de la magnitud del riesgo y ha polarizado la respuesta a la crisis, lo que en última instancia “retrasa la planificación y la aplicación urgente de la adaptación”, dicen los autores del informe.

En Europa, señalan que la falta de liderazgo político y el escaso sentido de la urgencia son algunos de los obstáculos que hay que superar.

Pero se trata de obstáculos que pueden superarse, y los autores afirman que todavía hay una ventana de oportunidad para aplicar medidas significativas, aunque se está cerrando rápidamente.

“Hay oportunidades para adaptarse de aquí a 1,5 [grados]”, además de reducir drásticamente las emisiones de combustibles fósiles que atrapan el calor, dijo Chu. “Pero a medida que vamos más allá de 1,5, el espacio de oportunidades se vuelve mucho más restringido y reduce la eficacia”.

Mira el cambio climático en tiempo real: timelapse de un glaciar que desaparece en seis semanas

Lissner dijo que el informe es “un llamado urgente a la acción” para que los líderes mundiales avancen hacia un desarrollo resistente al clima: reducir las emisiones lo más posible y al mismo tiempo invertir en la adaptación para hacer frente a los cambios que ya vemos.

Los responsables de la toma de decisiones también deben ser intencionados a la hora de ayudar a las comunidades y países más desfavorecidos, para que nadie se quede atrás en el proceso.

“Es importante que esto también se haga de forma inclusiva o equitativa”, dijo Lissner, “estudiando cómo se puede apoyar realmente a las regiones más vulnerables en la adaptación”.

Angela Dewan, de CNN, contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.