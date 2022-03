La primavera comienza hoy en el hemisferio norte, al menos para los meteorólogos

urielblanco

(CNN) — La primavera empieza este martes en el hemisferio norte, pero, si buscas en Google la palabra “primavera”, te responde que es el 20 de marzo.

No has pasado por un túnel del tiempo; hoy no es 20 de marzo, es 1 de marzo. Google no se equivoca, la primavera astronómica (basada en la rotación de la Tierra alrededor del Sol) es en el equinoccio de primavera o vernal.

Pero, en el mundo meteorológico, la primavera comienza el 1 de marzo.

“Los meteorólogos y climatólogos dividen las estaciones en grupos de tres meses basados en el ciclo anual de temperaturas y en nuestro calendario”, explicó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés).

Las agrupaciones facilitan mucho el cálculo de las estadísticas estacionales a partir de las estadísticas mensuales.

Una cosa que quizá no sepas es que lo que ocurre en los meses de invierno puede influir en cierta medida en lo que ocurre en primavera.

¿Un invierno seco llevará a una primavera seca? ¿O un invierno frío y nevado llevará a una primavera más fría?

Ya sea que el clima sea cálido o frío esta primavera

No cabe duda de que este invierno ha sido brutal para algunos. En toda la franja norte del país, una región ya de por sí fría, las temperaturas estuvieron muy por debajo de las normales de la temporada.

Mientras escribo esto y observo la semana que se avecina, las cosas parecen prometedoras si lo que se busca son temperaturas más cálidas. Pero hay muchas cosas que influyen en los pronósticos, sobre todo cuando se trata de pronosticar a tres meses vista.

John Gottschalck es el jefe de la rama de predicción operativa del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA. Es uno de los expertos que elaborará las previsiones a largo plazo, y para elaborarlas hay que mirar al pasado.

Señaló que una de las cosas que más le llamó la atención del invierno fue la incesante lluvia que cayó en el valle medio del río Mississippi, lo que provocó inundaciones.

En el oeste, llovió mucho a principios de la temporada, pero se interrumpió cuando California debía alcanzar su máximo de precipitaciones, lo que hizo que la región terminara la temporada muy por debajo de lo normal.

Gottschalck reconoció que el grado de humedad o sequedad de una región puede influir en los próximos tres meses.

Explicó que la humedad del suelo de una región puede influir en las temperaturas a largo plazo, lo que significa que, si una zona es muy húmeda, sus temperaturas podrían acabar siendo un poco más frías. Por el contrario, si una zona es excepcionalmente seca, sus temperaturas podrían terminar ligeramente por encima de lo normal.

“Mucha agua superficial, ya sea por inundaciones o por la crecida de los ríos, o simplemente la humedad del suelo por encima de lo normal, puede mantener las temperaturas por debajo de lo normal o más bajas de lo normal”, explicó Gottschalck. “Ciertas zonas que han estado bastante secas, por ejemplo, van a tener un pequeño empujón, potencialmente, para temperaturas por encima de lo normal”.

Un ejemplo de ello: California. Todos éramos optimistas a principios de la temporada con todas las lluvias que recibieron en diciembre, y luego nada, lo que demuestra lo rápido que pueden cambiar las cosas para bien o para mal.

“Tuvimos todo ese entusiasmo sobre la mejora de la sequía y definitivamente hubo mucho en el oeste, a principios de diciembre”, relató Gottschalck. “Pero ahora mismo, si se observan las desviaciones de 90 días respecto a la normalidad, el norte de California y Oregon están considerablemente por debajo de la normalidad en los dos últimos meses, así que eso realmente triunfó”.

De cara al futuro, California podría continuar donde lo dejó, con un patrón más seco y cálido, al igual que Texas.

“Texas tuvo uno de sus diciembres más calurosos”, informó Gottschalck. “Esas condiciones jugarán algún papel en las perspectivas de cara al futuro, porque esa retroalimentación puede producir temperaturas más cálidas”.

Hay que tener en cuenta la continuación del patrón de La Niña, un fenómeno en el que las temperaturas superficiales del mar son más frías de lo normal en el Pacífico, cerca del ecuador. Este fenómeno influye en el clima de todo el mundo, incluyendo un aumento de los huracanes en el Atlántico.

La Niña influyó en este invierno, incluyendo los eventos de lluvia de principios de temporada en el oeste, las temperaturas más frías de lo normal en el norte y las condiciones más cálidas de lo normal en el sur.

“El patrón de La Niña suele producir frío en el noroeste del Pacífico y a lo largo de la costa oeste, e incluso en las llanuras del norte, y eso puede persistir hasta bien entrado marzo”, señaló Gottschalck. “Si eso se prolonga hasta marzo, puede ser un comienzo más frío, más parecido a La Niña, en la primera parte de la primavera”.

Gottschalck añadió que empezaremos a alejarnos de un patrón de La Niña más adelante en la primavera.

“A medida que se entra en condiciones más neutras, se pierde parte de la fiabilidad climática, en lo que respecta a las previsiones”, explicó Gottschalck.

“Empezamos a centrarnos un poco en los lugares en los que tenemos déficit o excedentes de cobertura de nieve y de agua nevada equivalente y de humedad del suelo en primavera, porque eso puede retroalimentar la temperatura atmosférica”, subrayó Gottschalck.

Lugares como el valle de Ohio y el valle de Tennessee se mantendrán probablemente en el lado más fresco, en parte debido a toda la lluvia que han recibido.

Y como sabemos, estas previsiones se refieren al conjunto de la temporada. Habrá altibajos, periodos húmedos y secos dentro de la temporada.

Pero puedo decir una vez más: ¡Hurra! La primavera está a la vuelta de la esquina, independientemente de cuándo se considere que empieza “oficialmente”.

Representación artística del satélite GOES-17 con disco completo GeoColor GOES-17 (GOES East).

Irónicamente, el primer día de la primavera meteorológica, el 1 de marzo, los fanáticos del clima (como yo) se alegrarán. La NOAA lanzará un nuevo satélite meteorológico llamado GOES-18.

El satélite se situará a más de 35.000 kilómetros sobre la Tierra y vigilará el oeste de Estados Unidos, Alaska, Hawai, México, América Central y el Océano Pacífico.

Contará con una amplia gama de instrumentos y podrá enviar imágenes de ultra alta definición que mejorarán en gran medida las previsiones meteorológicas y los modelos informáticos en los que nos basamos para las previsiones.

“Las observaciones de estos satélites son aún más críticas ahora, cuando EE.UU. está experimentando un número récord de desastres de mil millones de dólares”, dijo Pam Sullivan, directora del programa GOES-R de la NOAA, durante una conferencia de prensa. “En comparación con la generación anterior, los satélites GOES-R ofrecen 60 veces más imágenes, y cuentan con una nueva cámara de rayos para rastrear las tormentas severas que generan tornados y vientos dañinos”.

Podremos observar el desarrollo de estas tormentas en el Océano Pacífico y seguirlas hasta Estados Unidos.

Al igual que los eventos atmosféricos fluviales en la costa oeste, que es donde el oeste obtiene la mayor parte de sus precipitaciones anuales. Sin embargo, también pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra mortales. Ser capaz de predecir mejor dónde se establecerán estos sistemas protegerá la vida y la propiedad como nunca antes se había visto.

Hace años, el meteorólogo de CNN Judson Jones, que escribe conmigo el boletín meteorológico, fue a visitar el GOES-R y el GOES-S antes de que los pusieran en caja. Puedes leer más sobre ello aquí. Nuestra escritora de ciencia Ashley Strickland y autora de nuestro increíble boletín científico llamado Wonder Theory, está siguiendo de cerca el lanzamiento del GOES-T. Puedes leer más sobre ella aquí.

Las primeras imágenes del GOES-18 no estarán disponibles hasta el próximo verano, lo cual es una lástima, ya que serían muy útiles en el oeste esta semana.

Posibles inundaciones y avalanchas mortales esta semana

Un río atmosférico “extremo” de nivel 4 sobre 5 está llegando al noroeste del Pacífico esta semana, trayendo consigo el riesgo de inundaciones y avalanchas. Hay avisos de inundación para más de cinco millones de personas en Idaho, Oregon y Washington, incluida Seattle.

La lluvia persistirá durante varios días. Una combinación de temperaturas más cálidas provocará fuertes lluvias en las montañas donde actualmente hay nieve. Podría provocar un rápido derretimiento y escorrentía de agua, provocando peligrosas inundaciones y avalanchas húmedas.

Las avalanchas “húmedas” suelen producirse cuando el aire caliente, el sol o la lluvia hacen que el agua escurra hacia el manto de nieve, disminuyendo a su vez la fuerza de la misma.

El Centro de Avalanchas del Noroeste emitió una dura advertencia ya que el riesgo de avalanchas aumentó exponencialmente.

“Las avalanchas que se desencadenen hoy podrían ser lo suficientemente grandes como para enterrarte o matarte. Este no será el día para tratar de andar de puntillas alrededor del peligro”.

