Crece la condena internacional a Rusia por el mortífero bombardeo del hospital infantil de Mariupol: la OMS destaca un patrón de ataques a instalaciones médicas

(CNN) — Una mujer herida, cursando la última etapa de su embarazo, es llevada en una camilla frente a los restos humeantes del hospital infantil y de maternidad de Mariupol. Su rostro está pálido, una mano sostiene su vientre en un gesto de protección. Todas las ventanas de ese lado del edificio parecen haber estallado; los restos de la construcción se acumulan en el suelo a su alrededor.

La imagen fue tomada después de lo que, según las autoridades de la ciudad de Mariupol, fue un ataque aéreo ruso contra el hospital este miércoles, que causó 17 heridos, entre ellos niños, mujeres y médicos. “Tres murieron, entre ellos un niño, una niña”, dijo el ayuntamiento este jueves.

ANÁLISIS | El bombardeo de un hospital en Ucrania aumenta la presión sobre EE.UU. y sus aliados para hacer más para frenar a Rusia

La ciudad, situada en el sureste de Ucrania, lleva días asediada por las fuerzas rusas, y sus habitantes, atrapados, se ven obligados a refugiarse bajo tierra, derretir la nieve para conseguir agua y buscar comida. Ahora, incluso un hospital que atiende a mujeres embarazadas, recién nacidos y niños no es seguro.

Y el hospital de Mariupol no fue el único centro médico para niños que, según las autoridades, fue dañado por las fuerzas rusas el miércoles. Dos hospitales de Zhytomyr, al oeste de la capital, Kiev, sufrieron la voladura de sus ventanas en un ataque aéreo ruso contra una central térmica y un edificio civil de la ciudad, dijo el alcalde. Uno de ellos era un hospital infantil. No hubo víctimas y todos se encontraban en un refugio antiaéreo, según el alcalde de la ciudad, Serhii Sukhomlyn.

Empleados y voluntarios de emergencias ucranianos llevan a una mujer embarazada herida desde el hospital de maternidad y niños que fue dañado por los bombardeos en Mariupol, Ucrania, el miércoles 9 de marzo de 2022.

Las reglas de la guerra especifican que no se debe atacar a los civiles y que no se puede atacar a los trabajadores médicos, los vehículos médicos y los hospitales dedicados a la labor humanitaria.

Sin embargo, en las últimas dos semanas las fuerzas rusas han atacado repetidamente instalaciones médicas en Ucrania, lo que ha provocado que se afirme que están siendo sistemáticamente atacadas, a pesar de que Rusia lo niega.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta ahora se han verificado 24 ataques contra centros sanitarios en Ucrania.

“Estos ataques han provocado al menos 12 muertos y 17 heridos. Se ha verificado que al menos 8 de los heridos y 2 de los muertos eran trabajadores sanitarios. Los ataques tuvieron lugar entre el 24 de febrero y el 8 de marzo”, dijo la OMS el jueves.

“La OMS condena enérgicamente estos ataques. Los ataques a la asistencia sanitaria violan el derecho internacional y ponen en peligro vidas. Incluso en tiempos de conflicto, debemos proteger la inviolabilidad y la seguridad de la atención sanitaria, un derecho humano fundamental”.

Un equipo de CNN en Mykolaiv, en el sur de Ucrania, vio cómo los pacientes —incluidos niños enfermos— se albergaban en el refugio antibombas subterráneo de un hospital mientras sonaban las sirenas antiaéreas.

Stass, de 12 años y muy vendado, no sabía que su padre no estaba con él en el hospital en ese momento porque estaba enterrando a la madre y a la hermana del niño. “Estaba en el sótano del vecino cuando la bomba impactó en el tejado de mi lado”, dijo. “Corrimos a la casa de mi abuela. Allí nos cayó otra. Tengo el brazo roto. Mi padre y mi vecino me trajeron aquí. Estuve en coma durante dos días”.

Empleados de emergencias ucranianos trabajan en el hospital dañado por los bombardeos en Mariupol.

En un discurso grabado en video a última hora de la noche, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció el bombardeo del hospital de Mariupol como una “atrocidad y la prueba de un genocidio de ucranianos”, al tiempo que renovó sus llamamientos a los líderes occidentales para que establezcan una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.

También pidió a Rusia que explicara por qué estaba llevando a cabo ataques contra hospitales. “¿Por qué eran una amenaza para la Federación Rusa? ¿Qué clase de país es la Federación Rusa que tiene miedo de los hospitales, miedo de las salas de maternidad y los destruye?”, dijo.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguei Lavrov, alegó este jueves, sin pruebas, que el hospital bombardeado en Mariupol era la base del batallón radical Azov y que todos los pacientes y enfermeras se habían marchado.

Lavrov dijo que Rusia informó de ello en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU unos días antes del ataque. El batallón Azov está integrado en las fuerzas armadas ucranianas, pero antes era una milicia ultranacionalista independiente.

“El 7 o el 6 de marzo, no lo recuerdo exactamente ahora, pero en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestra delegación presentó los hechos de que este hospital de maternidad había sido capturado hace tiempo por el batallón Azov y otros radicales”, dijo Lavrov.

“Todas las parturientas, todas las enfermeras, en general, todo el personal fue expulsado de allí”, añadió Lavrov.

El video del hospital tras el bombardeo mostraba claramente que allí había tanto pacientes como personal, incluidas mujeres embarazadas.

El ataque al hospital, inhumano y cobarde

El portavoz del gobierno de Francia, Gabriel Attal, condenó el ataque contra el hospital de Mariupol como “inhumano” e “injustificable” en sus comentarios de este jueves.

“Quiero decir en nombre del gobierno francés que el ataque de Rusia contra el hospital pediátrico de Mariupol fue inhumano y cobarde. Son mujeres, niños y personal sanitario los que han sido atacados, es injustificable”, dijo en una entrevista con la emisora de radio francesa RTL.

Volviendo a pedir un alto el fuego en Ucrania, Attal predijo que lo peor estaba por llegar en la invasión rusa de Ucrania.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, también condenó el ataque en Mariupol, diciendo: “Hay pocas cosas más depravadas que atacar a los vulnerables e indefensos”.

Las Naciones Unidas dijeron que estaban haciendo un seguimiento “urgente” de los “impactantes informes” sobre el bombardeo del hospital.

“Cabe recordar que hemos pedido, la OMS ha pedido el cese inmediato de los ataques contra la asistencia sanitaria, los hospitales, los trabajadores de la salud, las ambulancias… ninguno de ellos debería ser nunca, nunca, un objetivo”, dijo el miércoles el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

La crisis humanitaria en Ucrania “sigue deteriorándose rápidamente”, añadió Dujarric. Más de 2,2 millones de personas han cruzado las fronteras internacionales escapando de Ucrania desde que comenzó la invasión, dijo Dujarric.

Rutas de evacuación

Los esfuerzos por evacuar a miles de civiles atrapados en Mariupol, que lleva días siendo atacada por las fuerzas rusas, se han visto frustrados hasta ahora. Las autoridades ucranianas han acusado a las fuerzas rusas de violar las pausas acordadas en el fuego.

Un fotógrafo de Associated Press tomó unas inquietantes imágenes en las que se veían los cadáveres que estaban siendo depositados en una fosa común de la ciudad, algunos de ellos envueltos en bolsas para cadáveres, pero otros aparentemente envueltos sólo en mantas.

Al menos 1.300 civiles han muerto en Mariupol desde que comenzó la invasión rusa, dijo este miércoles un asesor del alcalde de la ciudad. CNN no puede verificar de forma independiente estas cifras de víctimas.

El gobierno ucraniano dijo este jueves que estaba abriendo corredores de evacuación en varias partes del país. A las 10 de la mañana, hora local, no estaba claro si los corredores —diseñados para permitir a los civiles escapar a regiones más seguras— habían sido acordados con Rusia o con las agencias humanitarias internacionales.

Ataque en maternidad de Mariupol, Ucrania 0:58

La reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, en Turquía, finalizó este jueves sin que se llegara a un acuerdo sobre los corredores de evacuación o el alto el fuego, dijo Kuleba.

En una rueda de prensa posterior a la reunión, Kuleba dijo que había planteado la posibilidad de establecer un corredor que permitiera a los civiles huir de la ciudad asediada de Mariupol, pero que “lamentablemente el ministro Lavrov no estaba en condiciones de comprometerse a ello”.

Iryna Vereshchuk, ministra ucraniana de Reintegración de los Territorios Ocupados Temporalmente, dijo anteriormente en Facebook que los corredores se aplicarían a tres rutas en el este de Ucrania: de Sumy a Poltava, de Trostianets a Poltava y de Krasnopilllia a Poltava.

Otra ruta se abrirá desde la ciudad oriental de Izium hasta la ciudad de Lozova, en la región de Járkiv. Además, dijo, los ucranianos planean abrir corredores desde Mariupol a Zaporizhzia.

Vereshchuk añadió que se abriría un corredor desde los distritos del norte de la capital, Kyiv: Bucha, Borodianka, Irpin y Hostomel. Los intentos de evacuar a la gente de esos distritos el miércoles sólo tuvieron un éxito parcial.

No obstante, Zelensky dijo que “en total se rescató a casi 35.000 personas” a través de las rutas establecidas el miércoles.

Con información de Nick Paton Walsh, Henrik Pettersson, Mariya Knight, Hira Humayun, Angus Watson, Lindsay Isaac, Richard Roth y Joseph Ataman.

