¿Qué podría pasar con Brittney Griner tras su arresto en Rusia?

(CNN) — Hay muchos detalles que aún no conocemos sobre el arresto de la estrella de la WNBA Brittney Griner en Rusia. Pero hay mucho que podemos aprender de las experiencias de los estadounidenses que han sido detenidos allí en el pasado.

Las estrictas leyes antidrogas del país también ofrecen algunos indicios de lo que podría ser lo próximo para Griner, dicen los expertos.

Brittney Griner, dos veces medallista de oro olímpica y estrella de la WNBA, arrestada en Rusia por cargos de drogas, según The New York Times

Algunos expertos que hablaron con CNN se apresuraron a relacionar el arresto de Griner con el panorama geopolítico más amplio y advirtieron que es probable que sea utilizada como moneda de cambio en los próximos días. Otros dicen que es prematuro establecer alguna conexión entre los cargos de drogas que enfrenta Griner y las tensiones por la invasión de Rusia a Ucrania.

Esto es lo que los expertos dicen que son algunas cosas clave a tener en cuenta:

Las leyes de drogas en Rusia son estrictas

La agencia federal de aduanas de Rusia dice que hay un caso penal en curso, y los reportes de los medios estatales dicen que Griner está acusada de contrabando de drogas después de que supuestamente se encontrara aceite de cannabis en su maleta en un aeropuerto de Moscú.

Esas son acusaciones serias, dado lo estrictas que son las leyes de drogas de Rusia, dice William E. Butler, profesor de Penn State Dickinson Law.

“Rusia tiene, y ha tenido durante muchas décadas, una actitud de tolerancia cero hacia las sustancias estupefacientes, por lo que es un delito grave”, dice.

El delito del que se acusa a Griner conlleva una posible pena de 5 a 10 años de prisión, dice Butler, además de la posible imposición de una multa.

Brittney Griner del Phoenix Mercury ha estado detenida en Rusia durante semanas.

Las acusaciones falsas son una posibilidad

Pero también es importante considerar otra posibilidad, dice Peter Maggs, profesor de derecho en la Universidad de Illinois y experto en el código civil de Rusia.

“Ha habido muchas denuncias de sembrar sustancias en las personas, particularmente por parte de los defensores de los derechos humanos”, dice.

Y una advertencia del Departamento de Estado de febrero instó a los estadounidenses a evitar viajar a Rusia, señalando el riesgo de arresto.

“Los servicios de seguridad rusos arrestaron a ciudadanos estadounidenses por cargos falsos, les negaron un trato justo y transparente y los condenaron en juicios secretos y/o sin presentar evidencia creíble”, dice la advertencia.

Las condiciones de las prisiones han sido criticadas

Las autoridades no han dicho dónde está retenida Griner, y su familia no ha dicho nada sobre los detalles del caso. Pero su arresto ha llamado la atención sobre otros dos estadounidenses detenidos en Rusia: Paul Whelan y Trevor Reed.

Tanto los hombres como sus familias han negado los cargos en su contra y han criticado el trato recibido durante su detención.

Whelan, un exinfante de marina de EE.UU., fue detenido en un hotel de Moscú en 2018 y arrestado por cargos de espionaje, que ha negado constantemente. Fue declarado culpable y sentenciado en junio de 2020 a 16 años de prisión en un juicio ampliamente denunciado como injusto por funcionarios estadounidenses. En una llamada con CNN en junio, Whelan describió las duras condiciones del campo de trabajo remoto donde pasa sus días trabajando en una fábrica de ropa a la que llamó un “taller de explotación” y dijo: “Conseguir atención médica aquí es muy difícil”.

Reed, un exmarine estadounidense detenido en Rusia desde 2019, fue sentenciado a nueve años de prisión en julio de 2020 por poner en peligro la “vida y la salud” de los policías rusos después de una noche de copas, según la agencia estatal de noticias TASS. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, calificó el juicio como “teatro del absurdo” después de la sentencia de Reed de 2020.

Trevor Reed dentro de la jaula de los acusados durante una audiencia judicial de 2020 en Moscú.

En llamadas recientes a sus padres desde la prisión rusa donde está recluido, Reed dijo que había estado tosiendo sangre, tenía fiebre intermitente y dolor en el pecho, según su padre. A su familia le preocupa que tenga tuberculosis. En un comunicado el jueves, los padres de Reed dijeron que les preocupaba que lo enviaran a un régimen de aislamiento en lugar de recibir atención médica.

“Es difícil explicar el pánico que sentimos después de escuchar su voz hoy”, dijeron sus padres.

CNN se ha comunicado con el Servicio Penitenciario Federal de Rusia para hacer comentarios.

Nick Daniloff, un periodista estadounidense que fue detenido en la URSS en 1986, le dijo a CNN que tiene preguntas sobre dónde está detenida Griner.

“Los rusos la capturaron y está incomunicada… Es muy posible que esté retenida en el tipo de prisión a la que me llevaron a mí: una prisión de aislamiento”, dice Daniloff.

Daniloff, quien estuvo encarcelado durante semanas en condiciones de aislamiento mientras los funcionarios negociaban su liberación, dice que cree que su compañero de cuarto en prisión tenía la tarea de informar a las autoridades sobre su comportamiento, y Griner podría encontrarse en una situación similar.

El reportero estadounidense Nicholas Daniloff sostiene una camiseta después de ser liberado de su detención en Rusia en 1986.

Griner debe tener acceso a un abogado y representantes consulares

La ley rusa garantiza a Griner acceso a abogados y representantes consulares, dice Butler.

“Ella está bajo lo que entiendo es una detención investigativa… Tendrá derecho a un abogado. Tendrá derecho a contactar a la embajada, al consulado estadounidense, tendrá derecho a ser visitada”, dijo.

Pero un legislador estadounidense le dijo a CNN el jueves que los funcionarios consulares no han podido reunirse con Griner.

“La embajada ha solicitado acceso consular a ella… y se le ha negado desde hace tres semanas. Ella ha estado en contacto con su abogado ruso, y su abogado ruso ha estado en contacto con su agente y su familia en casa. Así que, sabemos que está bien”, dijo el representante estadounidense Colin Allred, demócrata de Texas, al programa “Don Lemon Tonight” de CNN.

“Solo sabemos que ha estado detenida durante tres semanas sin acceso oficial del gobierno a ella, lo que realmente es inusual y extremadamente preocupante”, dijo Allred.

CNN se ha comunicado con funcionarios rusos con respecto al acceso consular de Griner, pero no ha recibido respuesta.

El Departamento de Estado se ha negado a proporcionar detalles sobre el caso, citando consideraciones de privacidad.

“Somos conscientes de este caso y estamos muy comprometidos con él”, dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado el jueves.

La guerra “lo hace todo más complejo”

Esto está claro: el momento es terrible. En los días posteriores a la detención de Griner en febrero, Rusia invadió Ucrania y las tensiones entre Rusia y Estados Unidos se intensificaron.

“Es difícil imaginar un entorno de negociación más difícil que este”, dice Philip Mudd, analista de contraterrorismo de CNN que solía trabajar para la CIA. “Tenemos la dificultad de las negociaciones diplomáticas con los rusos, en quienes no confiamos, obviamente, superpuesta al hecho de que estamos involucrados en la guerra y los rusos no confían en nosotros. No veo cómo podría ser más difícil que esto en este momento”.

La guerra en Ucrania “hace que todo sea más complejo” y hará que las autoridades rusas se inclinen aún más a manipular la situación, dice Nikolay Marinov, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Houston.

“Serán menos comunicativos y cooperarán menos, y puede pasar un tiempo antes de que brinden más información oficial”, dice.

Un juicio puede ser rápido, pero las apelaciones pueden ser largas

Las autoridades no han dicho cuándo, o si, se podría llevar a cabo un juicio en el caso de Griner. Los expertos legales le dijeron a CNN que un juicio podría llevarse a cabo rápidamente, pero las apelaciones pueden ser largas.

“Por lo general, cuando los hechos son relativamente simples, uno esperaría que las cosas se movieran muy rápido. Tienen los testigos de los expertos del aeropuerto, tienen la evidencia física, tienen el informe de laboratorio”, dice Maggs. “Eso no debería tomar mucho tiempo. Pero las apelaciones pueden tomar todo tipo de tiempo”.

El ciudadano estadounidense Paul Whelan asiste a una audiencia de sentencia 1020 en el Tribunal Municipal de Moscú.

Pone como ejemplo el caso reciente del empresario estadounidense Michael Calvey, que concluyó más de dos años después de su primera detención. Calvey fue declarado culpable de malversación de fondos, una acusación que negó.

Puede haber una ‘rampa de salida’

A pesar de los graves cargos que enfrenta Griner, todavía podría haber una “rampa de salida”, dice Butler: las autoridades podrían decidir acusar a Griner de posesión en lugar de contrabando.

“Si decidieran que cometió un error, pasó por la línea verde en lugar de la línea roja (en el aeropuerto), no lo declaró, podrían tratarlo como una infracción administrativa en lugar de una infracción penal”. él dice. “Si hicieran eso, no la acusarían de contrabando, la acusarían de… posesión.

Si ese fuera el caso, estaría sujeta a una multa y probablemente a la deportación”.

Griner, dos veces medallista de oro en baloncesto olímpico y estrella de la WNBA, juega para el club ruso UMMC Ekaterinburg durante la temporada baja de la WNBA.

Pero Butler enfatiza que hay mucho que aún no sabemos sobre el caso de Griner.

“Es muy difícil juzgar desde el exterior… En este caso, realmente sabemos muy poco de los hechos reales y de lo que sucedió desde que ocurrió la detención”, dice Butler.

Un intercambio de prisioneros puede ser posible

En el pasado, cuando los estadounidenses fueron detenidos en Rusia y otros países, su liberación se negoció como parte de un intercambio de prisioneros.

“En mi caso, el FBI arrestó a un soviético en Nueva York por espionaje, y luego los rusos me arrestaron a mí. Estaba llegando al final de mi asignación en Moscú (trabajando para US News and World Report) y… finalmente se llevó a cabo una negociación que implicó mi liberación, una solución para el tipo que fue arrestado en Nueva York, y hubo algunos otros elementos que también entraron en juego”, recuerda Daniloff.

En ese momento, Daniloff le dio crédito al presidente Reagan por presionar para su liberación.

“Esta fue una situación muy compleja, y si no hubiera sido por el interés muy profundo y personal del presidente Reagan en mi caso, probablemente pasarían algunos años antes de que pudiera pararme frente a ustedes y decir: ‘Gracias, Señor presidente’”, dijo Daniloff en una conferencia de prensa junto a Reagan después de su liberación en 1986.

El reportero estadounidense Nicholas Daniloff junto al presidente Ronald Reagan después de su liberación.

¿Se podría hacer un trato similar para Reed, Whelan y Griner?

“La pregunta es si tenemos suficiente para intercambiar por tres estadounidenses. Pero un trato es un trato, y Putin estará listo para hacer un trato”, dice Mudd. “Si tenemos rusos que él quiere, no veo por qué vale la pena evitar una negociación solo porque estamos en guerra”.

Marinov dice que el caso de Griner es solo una pequeña pieza en el panorama geopolítico general. Pero no hay duda, dice, de que los funcionarios rusos están contemplando cómo utilizarlo en su beneficio.

“Estoy seguro de que tienen 10 planes en este momento de cómo pueden explotar esto y qué tipo de giro pueden darle, qué ventaja máxima pueden obtener”, dice.

Casos como el de Griner se han resuelto mediante negociaciones en el pasado, dice.

Pero cuánto tiempo podría llevar eso en este caso, dice, es otra pregunta sin respuesta.

Rosa Flores, Brian Todd, Lucy Kafanov, Holly Yan, Travis Caldwell y Jennifer Hansler de CNN contribuyeron a este reporte.

