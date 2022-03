OPINIÓN | Así es como los ucranianos ganan la larga guerra

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Hasta el 24 de febrero de 2022, fui muchas cosas: estudiante en la Universidad de Stanford, amiga, compañera de cuarto, compañera de clase, amante de la música, aficionada de las artes. Ser ucraniana era solo un descriptor entre muchos. Pero después de ese día, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, invadió Ucrania, esa parte de mi identidad se convirtió en el descriptor más importante.

Nada de mi vida en el campus parecía importar más. Después de todo, ¿cómo podría hacerlo frente a la destrucción de mi patria? ¿Cómo podía sentarme en mi dormitorio, cubierto con fotos de mi infancia en Kyiv, mientras la ciudad y sus alrededores estaban siendo bombardeados por la artillería rusa?

Posiblemente no podría vivir mi vida como cualquier otra cosa – una estudiante, una amiga – hasta que pudiera existir pacíficamente como ucraniana. Y así, aproximadamente una semana después de que comenzara la invasión rusa, dejé atrás mi vida de estudiante “normal” en Stanford para defender lo que más importa: Ucrania.

Reservé un vuelo a Cracovia, Polonia, para unirme a mis amigos ucranianos en los esfuerzos de guerra. No nos faltan cosas que hacer aquí: ayudamos con asistencia humanitaria, trabajamos para proteger sitios culturales y ayudamos a los refugiados que llegan.

Esta lucha por la existencia está en el centro de la actual guerra rusa contra Ucrania. Más allá de la conquista territorial, la geopolítica y la supuesta “desnazificación”, esta es una guerra que desafía la existencia misma de Ucrania y los ucranianos como pueblo independiente y soberano. También es una continuación de una guerra rusa de siglos contra cada uno de nosotros.

Uno de los primeros intentos de rusificación de Ucrania comenzó en el siglo XVII, después de la firma de los Artículos de Pereyaslav de 1659 entre los cosacos ucranianos y el zar ruso. El tratado restringió la autonomía de Ucrania al prohibir que los coroneles ucranianos fueran elegidos o dirigieran su propia política exterior sin el consentimiento previo del gobierno moscovita.

En 1720, comenzaron los ataques rusos al idioma ucraniano, con la prohibición de imprimir libros en ucraniano en algunas ciudades. Las reformas educativas de Alejandro I en 1804 prohibieron el idioma ucraniano en las escuelas, tanto como idioma de instrucción como materia.

Cada siglo desde entonces, los líderes rusos han continuado los esfuerzos para borrar la identidad ucraniana atacando el uso del idioma ucraniano, prohibiendo la literatura ucraniana, persiguiendo a los líderes culturales ucranianos y destruyendo cualquier intento que los ucranianos hayan hecho para preservar su herencia.

Esta guerra no es diferente.

Los brutales ataques de Rusia contra la población civil ucraniana y los sitios culturales e históricos dejan claro que, una vez más, se trata de un ataque contra el pueblo ucraniano y su identidad.

Aunque tuve la increíble suerte de haber crecido en una Ucrania independiente, no fui inmune a la guerra histórica y cultural de Rusia contra mi identidad. La mayor parte de los años que pasé viviendo en Ucrania estuve profundamente desconectada de mi propia historia y cultura. No me di cuenta de que mi vida en Kyiv era particularmente única, que la experiencia ucraniana era algo en sí misma.

Me moví por la vida sin comprender que ser ucraniana significaba algo. No ayudó que cuando me mudé al extranjero, la gran mayoría de las personas que conocí no sabían qué era Ucrania. Me encontré recurriendo a “está al lado de Rusia” o “era parte de la Unión Soviética”. Esa parecía ser la única parte de mi identidad, de la historia de mi nación, que me era reconocible.

Como adolescente tratando de entender mi lugar en el mundo, esto era confuso. ¿Quiénes son los autores, artistas, figuras culturales y políticas de mi país? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Y quiénes, en pocas palabras, son los ucranianos hoy?

La búsqueda de Ucrania se convirtió en un proceso de autodescubrimiento.

Mi gran momento eureka llegó durante una de mis clases en Stanford: “Ucrania en una encrucijada”. La mayor parte del curso consistió en aprender sobre la historia de Ucrania, gran parte de la cual estaba relativamente familiarizada (aunque nunca se puede aprender demasiada historia). Sin embargo, una semana llegué a clase y el tema era el movimiento de vanguardia ucraniano. Hablamos de Kazimir Malevich, un pintor nacido en Ucrania y fundador del movimiento suprematista.

Malevich es uno de los artistas más icónicos de la historia. Había visto sus pinturas extensamente discutidas, estudiadas y reverenciadas. Y, sin embargo, no sabía que había nacido en Ucrania. No sabía que era nuestro.

En ese momento, me di cuenta de que Ucrania había estado conmigo todo el tiempo: en galerías, librerías, museos y teatros. Simplemente no había podido ver más allá del etiquetado ruso de muchas de estas figuras culturales nacidas en Ucrania.

Cuanto más estudiaba sobre los ucranianos a quienes se les había borrado la herencia, más me enojaba. Rusia construye monumentos a nuestros grandes líderes en sus ciudades, reclamándolos como su propio patrimonio cultural. Escriben sobre nuestros artistas más icónicos, como si fueran propios.

¿Cómo podría Rusia quitarnos esto? ¿Cómo podría Rusia negarme todas las razones que tenía para estar orgulloso de mi país? ¿Cómo pudo Rusia hacerme creer que los ucranianos no tenían un impacto o una voz en todo el mundo?

La invasión de Ucrania por parte de Putin ha desafiado una vez más la noción de que los ucranianos son un pueblo separado. Y, sin embargo, hoy, con el abundante acceso a la información y la verdad histórica, tenemos más posibilidades que nunca de desacreditar finalmente los mitos históricos rusos y consolidar la soberanía ucraniana de una vez por todas. Cada uno de nosotros puede desempeñar un papel.

Las instituciones educativas, las galerías, los museos y las instituciones culturales pueden ser una plataforma para que los ucranianos y los artistas ucranianos hagan oír su voz y cuenten sus historias correctamente.

Entonces, tengamos esta conversación. Comencemos a sacar la cultura y la historia de Ucrania de la sombra imperial de siglos. Así es como ganamos la larga guerra contra Rusia: las ciudades pueden caer, el territorio puede ser destruido, pero Ucrania y su verdad deben prevalecer.

