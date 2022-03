¿Cuándo es el sorteo de cuartos de la Champions League 2022? Fecha y equipos clasificados

CNNEspañol sjv

(CNN Español) — Este martes y miércoles se juegan los partidos que definirán los últimos clasificados a cuartos de final de la Champions League. Liverpool, Bayern de Múnich, Real Madrid y Manchester City ya están clasificados y esperan los ganadores de los duelos Chelsea vs. LOSC Lille, Villarreal vs. Juventus, Benfica vs. Ajax y Atlético vs. Manchester United.

Manchester United y Atlético de Madrid, que habían empatado, se enfrentan en un duelo parejo, mientras que Chelsea (el campeón defensor) llega con ventaja ante el Lille. Juventus busca sacar la clasificación en casa tras el empate ante Villarreal. En Ajax vs. Benfica, el partido de ida terminó 2-2. Ajax juega de local en la vuelta.

El sorteo para cuartos de final, para las semifinales y para la final (se determina qué equipo será ‘local’) de la Champions League será el viernes 18 de marzo a las 7 a.m. de Miami, a las 12 m CET.

El sorteo se llevará a cabo en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. Es abierto: no hay cabezas de serie. Se podrían enfrentar equipos del mismo país.

Puedes ver el sorteo de Champions en streaming aquí.

¿Cuándo se juegan los partidos de cuartos, semifinales y la final de la Champions?

Cuartos de final

Ida: 5 y 6 de abril

Vuelta: 12 y 13 de abril

Semifinales

Ida: 26 y 27 de abril

Vuelta: 3 y 4 de mayo

Final

Sábado 28 de mayo

La final se disputará en Stade de France, París. Originalmente iba a ser en en el estadio Krestovsky de San Petersburgo, patrocinado por la empresa estatal rusa Gazprom, pero por la guerra en Ucrania se cambió la sede.

