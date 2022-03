ANÁLISIS | Así sabemos que las sanciones están golpeando a Rusia realmente

macamilarincon

(CNN) — Cuando los comunistas y Vladimir Lenin tomaron el control de Rusia en 1917, repudiaron las viejas deudas zaristas y el país incumplió sus obligaciones externas. Fue el impago soberano más grande de la historia.

Guerra Rusia – Ucrania: última hora y noticias de la invasión y las negociaciones

Ahora, con gran parte de la economía mundial que repudia a Rusia por la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, el país vuelve a estar a punto de incumplir de sus obligaciones externas.

Occidente ha dejado claro que no hará nada que pueda interpretarse como enfrentarse al fuego de Rusia ––que además posee armas nucleares––, pero el bloqueo económico y las sanciones impuestas, de una escala sin precedentes, claramente están surtiendo efecto.

Rusia necesita ayuda por las sanciones

Rusia ha buscado ayuda económica y militar de China, que se ha mantenido notablemente al margen durante la invasión de Ucrania, según conversaciones de CNN con dos funcionarios estadounidenses. Ante eso, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan le dijo este domingo a Dana Bash, de CNN, que el hecho de que Beijing proporcione apoyo a Moscú es una “preocupación”.

¿Le pidió Rusia ayuda militar a China? 1:25

No está claro si China tiene la intención de entregar esa asistencia a Rusia. Los dos países negaron que Moscú haya hecho la solicitud. Sullivan voló a Roma este lunes para reunirse con funcionarios chinos y desalentar la ayuda a Rusia.

Toma, te damos rublos

Rusia ha amenazado con pagar en rublos, bastante devaluados, a los acreedores extranjeros de “países hostiles”, según un informe de Charles Riley, de CNN.

Rusia podría caer en impago de su deuda soberana en los próximos días

Ya sea que Rusia no pague o que liquide en rublos más de US$ 117 millones en pagos de intereses sobre bonos del gobierno denominados en dólares que vencen este miércoles significará que Moscú no cumplió con su deuda.

Rusia sí tiene dinero para pagar, pero la mitad de sus reservas de divisas están congeladas por las sanciones de Occidente.

¿Es el bitcoin la alternativa al rublo?, el análisis de Serbiá 2:25

El incumplimiento por sí mismo podría resultar apenas en una nota al pie, según Riley, pues Rusia tiene cantidades relativamente pequeñas de deuda externa. Pero, sí podría causarle grandes problemas a cualquier empresa de EE.UU. que esté expuesta a pérdidas. Y seguramente aislaría aún más a Moscú de las compañías occidentales.

La posibilidad de embargar lo que queda

Por otra parte, Rusia ha amenazado a la creciente lista de empresas que salen del país con la posibilidad de confiscar sus activos.

Rusia intenta evitar que empresas occidentales abandonen el país tras sanciones

Vladimir Potanin, el hombre de negocios más rico de Rusia y presidente del gigante de los metales Norilsk Nickel, imploró a Moscú que no se apodere los activos de las empresas occidentales. “En primer lugar, eso nos llevaría cien años atrás, a 1917”, advirtió en un mensaje de la cuenta de Norilsk Nickel’s en Telegram el jueves. “Y las consecuencias de tal paso ––desconfianza global hacia Rusia por parte de los inversores–– las experimentaríamos durante muchas décadas”, añadió. A pesar de que la empresa de Potanin se devaluó considerablemente, él todavía tiene un valor de alrededor de US$ 22.500 millones.

La única forma en que esto realmente termine

En última instancia, la pregunta será si los rusos están dispuestos a aceptar su nuevo estatus de parias globales, además de renunciar a las comodidades occidentales a las que algunos se habían acostumbrado.

Tras las sanciones de EE.UU., Rusia responde 3:33

Putin obviamente está dispuesto a aceptar las dos cosas.

“Nada detendrá a Vladimir Putin”, señaló Vladimir Kara-Murza, político disidente ruso que ha sobrevivido a dos intentos de envenenamiento. El opositor conversó con CNN este lunes desde la ciudad de Washington y dijo que Putin ya borró 30 años de logros políticos desde que terminó la Guerra Fría.

“El único final estratégico para esto es que Vladimir Putin ya no esté en el poder en Rusia. Esa es la única solución estratégica… No hace falta decir que solo los rusos pueden hacer eso. Solo los rusos puede impactar en el cambio político de nuestro propio país”, insistió.

ANÁLISIS | China no puede hacer mucho para ayudar a la economía de Rusia afectada por las sanciones

Kara-Murza argumentó que EE.UU. y otros países deberían redoblar los esfuerzos para ser creativos con la tecnología y llevar información a los rusos de la misma manera que lo hicieron con las redes de radio durante la Guerra Fría.

¿Qué opinan los rusos? No sabemos del todo

El efecto que las sanciones tienen sobre los ciudadanos comunes de Rusia ––y si sus mentalidades están cambiando–– parece algo inescrutable en este momento. Las nuevas leyes draconianas terminaron esencialmente con la prensa independiente en Rusia. A lo que se suma que las organizaciones de noticias de Occidente han retirado a los corresponsales que estaban en el país.

Así evaden los rusos la restricción de Internet 0:49

Valerie Hopkins, corresponsal del diario The New York Times en Moscú que abandonó el país, le dijo a CNN este lunes lo difícil que es evaluar la opinión pública. Aunque también mencionó que destaca el hecho de que las personas estén dispuesta a arriesgarse a que las arresten para poder protestar.

Una mujer irrumpió en la transmisión de un noticiero estatal ruso este lunes con un cartel de “no guerra”, e interrumpió a su vez la dieta de propaganda que proporcionan los medios estatales a la mayoría de sus ciudadanos.

Una manifestante contra la guerra en Ucrania irrumpe en un noticiero estatal ruso

“He estado informando sobre los rusos que no les creen a sus propias familias ucranianas de que hay una guerra”, dijo Hopkins. “Pero, a medida que esto ha sucedido, creo que la gente posiblemente esté encontrando más información. El problema es que es ilegal incluso hacer una encuesta o hacer la pregunta ¿apoyas la guerra?'”, añadió.

Occidente se está quedando sin sanciones contra Rusia

Ahora parece que esto se transformará en una prueba de voluntades. Occidente se está quedando sin sanciones, debido a que su respuesta a Rusia fue tan rápida y severa.

Los 5 principales compradores de petróleo ruso 0:57

“Estados Unidos ha hecho prácticamente todo lo posible para sancionar cada parte de la economía de Rusia. Lo que tendrá un efecto devastador a medida que pase el tiempo”, dijo Angela Stent, exfuncionaria de inteligencia nacional sobre Rusia en el Consejo Nacional de Inteligencia, que conversó con CNN este lunes.

“Los europeos tendrían que renunciar a comprar hidrocarburos rusos. Y aún no están listos para hacerlo”, explicó. “Solo pueden hacer eso si están seguros de que tienen otros suministros de petróleo y gas. No queda mucho por sancionar”.

Los precios del petróleo caen

¿Cuánto depende el mundo del petróleo de Rusia?

En EE.UU. hay nuevos indicadores que apuntan a una recesión nacional como efecto directo del aumento de precios que se espera en las materias primas debido a la invasión de Rusia. Aunque, el precio del petróleo cayó brevemente por debajo de los US$ 100 por barril este lunes, lo que implica que la mayor parte del incremento de costos que se atribuye a la guerra en Ucrania ahora se ha eliminado y debería reflejarse en los precios de la gasolina, según Matt Egan de CNN.

¿Qué pueden lograr exactamente las sanciones?

Las sanciones impuestas a Rusia son únicas en el sentido en que apuntan a un país muy involucrado la economía global.

Pero existe cierto temor de que las sanciones con frecuencia no llevan en últimas a una capitulación. Y estas sanciones, tan fuertes, no están vinculadas a un objetivo específico, según Nicholas Mulder, profesor de la Universidad de Cornell que lanza su nuevo libro The Economic Weapon: The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War.

¿Funcionan las sanciones financieras contra Rusia? 2:06

En una sesión de preguntas y respuestas con The Atlantic, Mulder argumentó que las sanciones necesitan un propósito más específico.

“Si hay una percepción en el mundo, o por parte de Rusia, de que estas van a ser permanentes y van a estar ahí sin importar lo que haga Rusia, entonces serán solo un arma para destruir la sociedad y la economía rusas. No creo que eso conduzca al tipo de situación internacional a largo plazo que queremos alcanzar”.

Rusia se enfrenta a un colapso financiero a medida que las sanciones golpean su economía

Las sanciones totales que dañan tanto a las personas como a los gobiernos son “moralmente riesgosas”, advirtió.

“Si nos embarcamos en políticas basadas en la idea de que los malos gobiernos y su población son una sola cosa, entonces hemos entrado una forma de pensar que se acerca peligrosamente a cómo ven el mundo los ultranacionalistas y los fascistas”, añadió Mulder.

Guerra contra la economía de Rusia por sanciones

El hecho de que las sanciones sean ahora la herramienta clave de la guerra en la sociedad globalizada no está en discusión.

Así sufren empresas rusas las sanciones internacionales 2:46

El general estadounidense retirado David Petraeus señaló este lunes en el programa “New Day”, de CNN, que llegará un momento en que los rusos se cansarán.

“En algún momento, nuevamente, la gente se dará cuenta de que el mercado de valores nunca volverá a abrir. Ya no obtendremos mucho por nuestro rublo. Varios productos que solían dar por sentado simplemente no van a estar en los estantes de las tiendas. Una vez más, esto está comenzando a suceder. Y se intensificará en las próximas semanas”, advirtió.

Mientras tanto, la guerra en Ucrania empeora

A medida que esas frustraciones económicas se acumulan para los rusos, los horrores militares de la invasión de Rusia siguen ocurriendo de Ucrania:

Impactantes imágenes de una mujer embarazada herida y que posteriormente murió en el bombardeo de un hospital maternoinfantil en la ciudad de Mariupol. Los rusos están preparados para asediar Kyiv y apuntar a los civiles en un edificio de apartamentos residenciales. La crisis de los refugiados está creciendo. Más de 2,8 millones de personas han huido de Ucrania, incluidos más de 1,7 millones solo a Polonia. Y los ataques con misiles a pocos kilómetros de la frontera de Polonia acercaron la guerra a las fronteras de la OTAN.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.