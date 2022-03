Partes de Texas están bajo un riesgo de incendio “extremadamente crítico”, el nivel de amenaza más alto

Alexandra Ferguson

(CNN) — Partes de Texas están bajo una amenaza extrema de incendio este jueves, según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés).

La amenaza proviene de los vientos de 40-60 km/h y ráfagas de 72 km/h combinados con condiciones muy secas. Es probable que los vientos más fuertes coincidan con las temperaturas máximas de la tarde.

“Se espera que se desarrolle un ambiente de fuego altamente volátil dentro de la Meseta Edwards hoy”, advirtió el SPC este jueves por la mañana. El SPC emitió una advertencia de riesgo de incendio “extremadamente crítico” (nivel 3 de 3) para la Meseta Edwards y la Cuenca Pérmica en Texas, incluyendo San Angelo.

Este mapa muestra el nivel de riesgo de incendios para este jueves. El color fucsia representa un riesgo extremo de incendio. Las zonas en color rojo tienen un riesgo crítico de incendio y las zonas en anaranjado cuentan con un riesgo elevado.

“Los informes sobre el comportamiento extremo de los incendios en los últimos dos días, que ocurren con condiciones meteorológicas menos significativas, sugieren que se justifica una actualización al nivel extremadamente crítico”, dijo el SPC.

El Servicio Meteorológico Nacional en San Angelo (NWS San Angelo) señaló una “sequía continua” en muchos lugares y que “la mayoría de las áreas no han registrado lluvias significativas durante gran parte del invierno. Esto ha impedido el reverdecimiento normal de marzo y muchas zonas se han quedado con una carga de combustible grande y seca”. Esto significa que las plantas no tienen humedad y son más propensas a incendiarse.

“Todos hemos visto los videos de lo rápido que pueden incendiarse los árboles de Navidad hacia el final de la temporada navideña”, dice el meteorólogo de CNN Judson Jones. “Esta es una situación similar. Toda la vegetación está seca y solo hará falta una chispa para que se prenda”.

Las condiciones de sequía en todo Texas han empeorado en los últimos meses, con más del 90% del estado ahora en sequía, según la actualización del monitor de sequía US Drought Monitor publicada este jueves por la mañana. Más del 40% del estado se encuentra en las dos peores categorías de sequía: extrema y excepcional, y se llegó a ellas en apenas tres meses. Tan solo la última semana aumentaron un 5%.

La advertencia del NWS San Angelo señala que los combustibles secos y las ráfagas de viento hacen posible condiciones de incendio de muy alto a extremo para este jueves, añadiendo que cualquier incendio que se inicie puede extenderse sin control.

Una gran zona de “riesgo crítico” (nivel 2 de 3) rodea la zona de mayor amenaza y se extiende desde el centro de Texas hasta la frontera entre Texas y México en el extremo oeste de Texas. Los habitantes de estas zonas también deben estar en alerta máxima. Se pronostican condiciones secas y vientos de 32 km/h y ráfagas de 60 km/h en esta zona para este jueves.

A medida que el sistema meteorológico que trae las condiciones secas y ventosas al suroeste y Texas se aleja hacia el este con tormentas severas, las preocupaciones de los incendios disminuirán un poco. Se espera que otro sistema aumente el riesgo de incendios de nuevo a finales de este fin de semana. Esto es algo a lo que los residentes podrían tener que acostumbrarse dado que se espera que continúen las condiciones de sequía.

El número de incendios forestales en Estados Unidos este año está muy por encima de la media de los últimos 10 años, según el último informe del Centro Nacional Interagencial de Incendios publicado el viernes. Desde el 1 de enero, 11.663 incendios forestales han quemado 1.163 kilómetros cuadrados. La media de 10 años es de 5.819 incendios forestales.

